Трамп хоче новий і модернізований ядерний пакт між США та рф

$43.170.02
51.030.08
ukenru
Ексклюзив
15:05 • 16165 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
14:39 • 15760 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 18008 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 29539 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 62006 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 28143 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 27282 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 21934 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 14849 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 14495 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
3м/с
83%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 22924 перегляди
Переговори України, США та рф в Абу-Дабі завершилися5 лютого, 12:00 • 26266 перегляди
Зниклу 13-річну дівчинку з Львівщини знайшли мертвою5 лютого, 12:12 • 13309 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 18560 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро15:30 • 7080 перегляди
Публікації
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
15:05 • 16162 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 62005 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 67674 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 97614 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 97065 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Дональд Туск
Блогери
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Європа
Індія
Реклама
УНН Lite
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo18:35 • 2072 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро15:30 • 7160 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 18634 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 22992 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 46657 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
МіГ-29

Трамп хоче новий і модернізований ядерний пакт між США та рф

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Закінчення дії ядерного пакту між рф та США фактично вперше за понад півстоліття зніме останні обмеження на два найбільші атомні арсенали.

Трамп хоче новий і модернізований ядерний пакт між США та рф

З огляду на те, що термін дії ядерного пакту між США та росією закінчується у четвер, американський лідер Дональд Трамп знову закликав до укладення нового, сильнішого пакту замість продовження чинної угоди, відомої як договір "Новий СНО", передає УНН.

Замість того, щоб продовжувати "Новий СНО" (погано укладену угоду Сполученими Штатами, яка, крім усього іншого, грубо порушується), ми повинні попросити наших ядерних експертів працювати над новим, вдосконаленим та модернізованим договором, який може діяти ще довго 

– написав Трамп у соцмережі.

Закінчення дії договору фактично вперше за понад півстоліття зніме останні обмеження на два найбільші атомні арсенали.

США та росія щонайменше пів року дотримуватимуться умов договору СНО-III на час нових переговорів - ЗМІ05.02.26, 16:48 • 2170 переглядiв

Антоніна Туманова

Новини Світу
Ядерна зброя
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки