З огляду на те, що термін дії ядерного пакту між США та росією закінчується у четвер, американський лідер Дональд Трамп знову закликав до укладення нового, сильнішого пакту замість продовження чинної угоди, відомої як договір "Новий СНО", передає УНН.

Замість того, щоб продовжувати "Новий СНО" (погано укладену угоду Сполученими Штатами, яка, крім усього іншого, грубо порушується), ми повинні попросити наших ядерних експертів працювати над новим, вдосконаленим та модернізованим договором, який може діяти ще довго