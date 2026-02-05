Трамп хоче новий і модернізований ядерний пакт між США та рф
Київ • УНН
Закінчення дії ядерного пакту між рф та США фактично вперше за понад півстоліття зніме останні обмеження на два найбільші атомні арсенали.
З огляду на те, що термін дії ядерного пакту між США та росією закінчується у четвер, американський лідер Дональд Трамп знову закликав до укладення нового, сильнішого пакту замість продовження чинної угоди, відомої як договір "Новий СНО", передає УНН.
Замість того, щоб продовжувати "Новий СНО" (погано укладену угоду Сполученими Штатами, яка, крім усього іншого, грубо порушується), ми повинні попросити наших ядерних експертів працювати над новим, вдосконаленим та модернізованим договором, який може діяти ще довго
Закінчення дії договору фактично вперше за понад півстоліття зніме останні обмеження на два найбільші атомні арсенали.
