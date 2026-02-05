Трамп хочет новый и модернизированный ядерный пакт между США и рф
Киев • УНН
Окончание действия ядерного пакта между рф и США фактически впервые за более чем полвека снимет последние ограничения на два крупнейших атомных арсенала.
Учитывая, что срок действия ядерного пакта между США и россией истекает в четверг, американский лидер Дональд Трамп вновь призвал к заключению нового, более сильного пакта вместо продления действующего соглашения, известного как договор "Новый СНВ", передает УНН.
Вместо того, чтобы продлевать "Новый СНВ" (плохо заключенное Соединенными Штатами соглашение, которое, помимо всего прочего, грубо нарушается), мы должны попросить наших ядерных экспертов работать над новым, усовершенствованным и модернизированным договором, который может действовать еще долго
Окончание действия договора фактически впервые за более чем полвека снимет последние ограничения на два крупнейших атомных арсенала.
