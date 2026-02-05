$43.170.02
Эксклюзив
15:05 • 17366 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
14:39 • 17003 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 18963 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 30802 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 63756 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 28465 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 27521 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 22041 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20 • 14943 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 14571 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
Нефть марки Brent

Трамп хочет новый и модернизированный ядерный пакт между США и рф

Киев • УНН

 • 1192 просмотра

Окончание действия ядерного пакта между рф и США фактически впервые за более чем полвека снимет последние ограничения на два крупнейших атомных арсенала.

Трамп хочет новый и модернизированный ядерный пакт между США и рф

Учитывая, что срок действия ядерного пакта между США и россией истекает в четверг, американский лидер Дональд Трамп вновь призвал к заключению нового, более сильного пакта вместо продления действующего соглашения, известного как договор "Новый СНВ", передает УНН.

Вместо того, чтобы продлевать "Новый СНВ" (плохо заключенное Соединенными Штатами соглашение, которое, помимо всего прочего, грубо нарушается), мы должны попросить наших ядерных экспертов работать над новым, усовершенствованным и модернизированным договором, который может действовать еще долго 

– написал Трамп в соцсети.

Окончание действия договора фактически впервые за более чем полвека снимет последние ограничения на два крупнейших атомных арсенала.

США и Россия как минимум полгода будут соблюдать условия договора СНВ-III на время новых переговоров - СМИ05.02.26, 16:48 • 2338 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Ядерное оружие
Дональд Трамп
Соединённые Штаты