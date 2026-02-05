$43.170.02
Эксклюзив
14:39 • 274 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между РФ и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
13:04 • 5672 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
10:18 • 17574 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
10:05 • 42448 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
09:53 • 23709 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
09:33 • 24148 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
09:26 • 20274 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
09:20 • 13898 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 13750 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
4 февраля, 21:10 • 19838 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
США и Россия как минимум полгода будут соблюдать условия договора СНВ-III на время новых переговоров - СМИ

Киев • УНН

 • 6 просмотра

США и Россия договорились временно соблюдать условия договора СНВ-III как минимум полгода. Это будет происходить во время переговоров о возможном новом ядерном договоре, обеспечивая стабильность в сфере ядерной безопасности.

США и Россия как минимум полгода будут соблюдать условия договора СНВ-III на время новых переговоров - СМИ

Соединенные Штаты и Россия договорятся временно соблюдать условия договора СНВ-III по меньшей мере в течение шести месяцев, пока будут продолжаться переговоры о возможном новом ядерном договоре. Об этом сообщил журналист издания Axios Барак Равид, передает УНН.

Подробности

По словам источника, осведомленного с ситуацией, практические последствия договоренностей будут заключаться в том, что обе стороны – и США, и Россия – продолжат выполнять действующие ограничения договора СНВ-III в переходный период.

В течение этих шести месяцев стороны планируют вести переговоры о возможном заключении нового соглашения в сфере стратегических наступательных вооружений.

Как отмечается, временное соблюдение условий договора должно обеспечить стабильность в сфере ядерной безопасности на время дипломатических консультаций.

Напомним

США и Россия договорились возобновить военный диалог на высоком уровне после встречи в Абу-Даби. Это решение принято после переговоров между генералом Алексусом Гринкевичем и высокопоставленными лицами России и Украины.

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Война в Украине
Абу-Даби
Соединённые Штаты
Украина