США и Россия как минимум полгода будут соблюдать условия договора СНВ-III на время новых переговоров - СМИ
Киев • УНН
США и Россия договорились временно соблюдать условия договора СНВ-III как минимум полгода. Это будет происходить во время переговоров о возможном новом ядерном договоре, обеспечивая стабильность в сфере ядерной безопасности.
Соединенные Штаты и Россия договорятся временно соблюдать условия договора СНВ-III по меньшей мере в течение шести месяцев, пока будут продолжаться переговоры о возможном новом ядерном договоре. Об этом сообщил журналист издания Axios Барак Равид, передает УНН.
Подробности
По словам источника, осведомленного с ситуацией, практические последствия договоренностей будут заключаться в том, что обе стороны – и США, и Россия – продолжат выполнять действующие ограничения договора СНВ-III в переходный период.
В течение этих шести месяцев стороны планируют вести переговоры о возможном заключении нового соглашения в сфере стратегических наступательных вооружений.
Как отмечается, временное соблюдение условий договора должно обеспечить стабильность в сфере ядерной безопасности на время дипломатических консультаций.
Напомним
США и Россия договорились возобновить военный диалог на высоком уровне после встречи в Абу-Даби. Это решение принято после переговоров между генералом Алексусом Гринкевичем и высокопоставленными лицами России и Украины.