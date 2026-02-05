США та рф домовилися відновити військовий діалог після переговорів щодо України - ЗМІ
Київ • УНН
США та росія домовилися відновити військовий діалог на високому рівні після зустрічі в Абу-Дабі. Це рішення прийнято після переговорів між генералом Алексусом Гринкевичем та високопосадовцями росії та України.
США та росія домовилися відновити військовий діалог на високому рівні після зустрічі високопосадовців росії та Америки в Абу-Дабі. Про це йдеться у заяві Європейського командування США, передає УНН із посиланням на AP.
Деталі
Угода була досягнута після зустрічей в Абу-Дабі між генералом Алексусом Гринкевичем, командувачем Європейського командування США, який також є Верховним головнокомандувачем об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, та високопосадовцями росії та України, йдеться у заяві.
Кінець договору СНО-ІІI: Сибіга розповів, що це означає і озвучив наслідки05.02.26, 14:48 • 3650 переглядiв
Гринкевич перебував у столиці Об'єднаних Арабських Еміратів для переговорів між американськими, російськими та українськими посадовцями щодо припинення війни в Україні. У заяві йдеться, що цей канал "забезпечить постійний військовий контакт, оскільки сторони продовжуватимуть працювати над досягненням міцного миру".
Військовий зв'язок на високому рівні був призупинений у 2021 році, безпосередньо перед повномасштабним вторгненням росії в Україну.
Завершується дія договору про стратегічні наступальні озброєння між рф та США: у лаврова зробили низку заяв04.02.26, 21:11 • 3538 переглядiв