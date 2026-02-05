США та рф домовилися відновити військовий діалог після переговорів щодо України - ЗМІ

$43.170.02
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
10:18 • 16417 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
10:05 • 40526 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
09:53 • 22803 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
09:33 • 23413 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
09:26 • 19846 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
09:20 • 13620 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 13658 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
4 лютого, 21:10 • 19744 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
4 лютого, 20:17 • 30838 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
Популярнi новини
ЗСУ знищили 770 окупантів та 60 артсистем за добу - ГенштабPhoto5 лютого, 04:49 • 20056 перегляди
Срібло знову обвалюється: падіння на 17% нівелювало спроби відновлення ринку; золото теж падаєPhoto5 лютого, 05:01 • 25464 перегляди
російська атака дронами на Київ: пошкоджено багатоповерхівки, є постраждаліPhoto5 лютого, 05:37 • 26538 перегляди
Окупанти перекидають війська на північ Донеччини, формат переміщення нетиповий - АндрющенкоPhoto5 лютого, 07:12 • 25231 перегляди
Переговори України, США та рф в Абу-Дабі завершилися12:00 • 16608 перегляди
Публікації
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
10:05 • 40526 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 58757 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 88737 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 88761 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 127300 перегляди
УНН Lite
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo13:14 • 5062 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto11:46 • 11972 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 32956 перегляди
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образуVideo4 лютого, 19:58 • 19293 перегляди
Палаюче піаніно Меловіна, магічне дерево Джамали та молотивний птах "Ziferblat": у скільки обійшлися поїздки українських артистів на ЄвробаченняVideo4 лютого, 18:16 • 18916 перегляди
США та рф домовилися відновити військовий діалог після переговорів щодо України - ЗМІ

Київ • УНН

 • 54 перегляди

США та росія домовилися відновити військовий діалог на високому рівні після зустрічі в Абу-Дабі. Це рішення прийнято після переговорів між генералом Алексусом Гринкевичем та високопосадовцями росії та України.

США та рф домовилися відновити військовий діалог після переговорів щодо України - ЗМІ

США та росія домовилися відновити військовий діалог на високому рівні після зустрічі високопосадовців росії та Америки в Абу-Дабі. Про це йдеться у заяві Європейського командування США, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

Угода була досягнута після зустрічей в Абу-Дабі між генералом Алексусом Гринкевичем, командувачем Європейського командування США, який також є Верховним головнокомандувачем об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, та високопосадовцями росії та України, йдеться у заяві.

Кінець договору СНО-ІІI: Сибіга розповів, що це означає і озвучив наслідки05.02.26, 14:48 • 3650 переглядiв

Гринкевич перебував у столиці Об'єднаних Арабських Еміратів для переговорів між американськими, російськими та українськими посадовцями щодо припинення війни в Україні. У заяві йдеться, що цей канал "забезпечить постійний військовий контакт, оскільки сторони продовжуватимуть працювати над досягненням міцного миру".

Військовий зв'язок на високому рівні був призупинений у 2021 році, безпосередньо перед повномасштабним вторгненням росії в Україну.

Завершується дія договору про стратегічні наступальні озброєння між рф та США: у лаврова зробили низку заяв04.02.26, 21:11 • 3538 переглядiв

Антоніна Туманова

Новини Світу
Воєнний стан
Війна в Україні
Ассошіейтед Прес
НАТО
Абу-Дабі
Об'єднані Арабські Емірати
Сполучені Штати Америки
Україна