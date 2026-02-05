$43.170.02
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Кінець договору СНО-ІІI: Сибіга розповів, що це означає і озвучив наслідки

Київ • УНН

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що припинення дії договору СНО-ІІІ є наслідком фрагментації рф архітектури глобальної безпеки. Він наголосив, що росію можна і потрібно стримувати, попри її ядерний шантаж.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на припинення дії договору СНО-ІІІ. За його словами, це має означати кінець ядерного шантажу з боку росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Сибіги в соцмережі "Х".

Деталі

Як зазначив міністр, кінець договору СНО-III є прямим наслідком навмисної фрагментації рф архітектури глобальної безпеки. Він зазначив, що диктатор володимир путін хоче зробити всі правила вибірковими та поставити їх під сумнів, аби нові правила були встановлені за його згоди. І саме в цьому йому слід відмовити, йдеться в дописі.

москва порушила СНО-III і вийшла з нього у 2023 році. путін зараз використовує його як ще один інструмент ядерного шантажу, щоб підірвати міжнародну підтримку України. Нікому не слід піддаватися цим маніпуляціям. Економіка росії увійшла в рецесію, бо путін відмовляється припиняти війну проти України. У нього немає грошей на нову гонку стратегічних озброєнь

 - заявив Сибіга.

Він додав, що росіян можна і потрібно стримувати. В якості прикладу він назвав політику США і їхніх європейських союзників зі стримування Радянського Союзу в 1970-х і 1980-х роках.

Вони, безумовно, можуть стримувати росію, яка не зрівняється з Радянським Союзом. Україна, як країна, яка зробила найбільший внесок у нерозповсюдження та глобальну денуклеаризацію, має право закликати до трансатлантичної єдності, сили та принциповості - попри авантюри та блеф росії

 - зазначив Сибіга.

Нагадаємо

5 лютого 2026 року завершується дія договору про стратегічні наступальні озброєння між рф та США. У мзс рф заявили, що москва пропонувала Вашингтону добровільно дотримуватися обмежень після завершення угоди, однак офіційної відповіді від США так і не отримала.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Ядерна зброя
Соціальна мережа
Війна в Україні
Володимир Путін
Андрій Сибіга
Сполучені Штати Америки
Україна