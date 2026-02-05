Кінець договору СНО-ІІI: Сибіга розповів, що це означає і озвучив наслідки

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на припинення дії договору СНО-ІІІ. За його словами, це має означати кінець ядерного шантажу з боку росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Сибіги в соцмережі "Х".

Як зазначив міністр, кінець договору СНО-III є прямим наслідком навмисної фрагментації рф архітектури глобальної безпеки. Він зазначив, що диктатор володимир путін хоче зробити всі правила вибірковими та поставити їх під сумнів, аби нові правила були встановлені за його згоди. І саме в цьому йому слід відмовити, йдеться в дописі.

москва порушила СНО-III і вийшла з нього у 2023 році. путін зараз використовує його як ще один інструмент ядерного шантажу, щоб підірвати міжнародну підтримку України. Нікому не слід піддаватися цим маніпуляціям. Економіка росії увійшла в рецесію, бо путін відмовляється припиняти війну проти України. У нього немає грошей на нову гонку стратегічних озброєнь

Він додав, що росіян можна і потрібно стримувати. В якості прикладу він назвав політику США і їхніх європейських союзників зі стримування Радянського Союзу в 1970-х і 1980-х роках.

Вони, безумовно, можуть стримувати росію, яка не зрівняється з Радянським Союзом. Україна, як країна, яка зробила найбільший внесок у нерозповсюдження та глобальну денуклеаризацію, має право закликати до трансатлантичної єдності, сили та принциповості - попри авантюри та блеф росії