10:18 • 8304 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
10:05 • 19530 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
09:53 • 12944 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
09:33 • 14323 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
09:26 • 13318 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
09:20 • 10536 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети – в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
07:22 • 11780 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
4 февраля, 21:10 • 19257 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
4 февраля, 20:17 • 30152 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
4 февраля, 19:40 • 22877 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
Конец договора СНВ-III: Сибига рассказал, что это значит и озвучил последствия

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что прекращение действия договора СНВ-III является следствием фрагментации рф архитектуры глобальной безопасности. Он подчеркнул, что россию можно и нужно сдерживать, несмотря на ее ядерный шантаж.

Конец договора СНВ-III: Сибига рассказал, что это значит и озвучил последствия

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на прекращение действия договора СНВ-III. По его словам, это должно означать конец ядерного шантажа со стороны россии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Сибиги в соцсети "Х".

Детали

Как отметил министр, конец договора СНВ-III является прямым следствием преднамеренной фрагментации рф архитектуры глобальной безопасности. Он отметил, что диктатор владимир путин хочет сделать все правила выборочными и поставить их под сомнение, чтобы новые правила были установлены с его согласия. И именно в этом ему следует отказать, говорится в сообщении.

москва нарушила СНВ-III и вышла из него в 2023 году. путин сейчас использует его как еще один инструмент ядерного шантажа, чтобы подорвать международную поддержку Украины. Никому не следует поддаваться этим манипуляциям. Экономика россии вошла в рецессию, потому что Путин отказывается прекращать войну против Украины. У него нет денег на новую гонку стратегических вооружений

 - заявил Сибига.

Он добавил, что россиян можно и нужно сдерживать. В качестве примера он назвал политику США и их европейских союзников по сдерживанию Советского Союза в 1970-х и 1980-х годах.

Они, безусловно, могут сдерживать россию, которая не сравнится с Советским Союзом. Украина, как страна, которая внесла наибольший вклад в нераспространение и глобальную денуклеаризацию, имеет право призывать к трансатлантическому единству, силе и принципиальности - несмотря на авантюры и блеф россии

 - отметил Сибига.

Напомним

5 февраля 2026 года завершается действие договора о стратегических наступательных вооружениях между рф и США. В мид рф заявили, что москва предлагала Вашингтону добровольно соблюдать ограничения после завершения соглашения, однако официального ответа от США так и не получила.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Ядерное оружие
Социальная сеть
Война в Украине
Владимир Путин
Андрей Сибига
Соединённые Штаты
Украина