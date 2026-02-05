Конец договора СНВ-III: Сибига рассказал, что это значит и озвучил последствия

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на прекращение действия договора СНВ-III. По его словам, это должно означать конец ядерного шантажа со стороны россии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Сибиги в соцсети "Х".

Как отметил министр, конец договора СНВ-III является прямым следствием преднамеренной фрагментации рф архитектуры глобальной безопасности. Он отметил, что диктатор владимир путин хочет сделать все правила выборочными и поставить их под сомнение, чтобы новые правила были установлены с его согласия. И именно в этом ему следует отказать, говорится в сообщении.

москва нарушила СНВ-III и вышла из него в 2023 году. путин сейчас использует его как еще один инструмент ядерного шантажа, чтобы подорвать международную поддержку Украины. Никому не следует поддаваться этим манипуляциям. Экономика россии вошла в рецессию, потому что Путин отказывается прекращать войну против Украины. У него нет денег на новую гонку стратегических вооружений