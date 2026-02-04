$43.190.22
18:32 • 1302 перегляди
Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом
16:19 • 6906 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
15:42 • 11525 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
15:39 • 11333 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
15:02 • 11625 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29 • 18595 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
4 лютого, 09:59 • 25366 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
4 лютого, 09:58 • 19598 перегляди
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
4 лютого, 07:36 • 22705 перегляди
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 36312 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
Завершується дія договору про стратегічні наступальні озброєння між рф та США: у лаврова зробили низку заяв

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Договір про стратегічні наступальні озброєння між рф та США завершується 5 лютого 2026 року. москва пропонувала Вашингтону добровільно дотримуватися обмежень, але не отримала відповіді.

Завершується дія договору про стратегічні наступальні озброєння між рф та США: у лаврова зробили низку заяв

У четвер, 5 лютого 2026 року, завершується дія Договору про стратегічні наступальні озброєння, укладеному між рф та США. У мзс рф заявили, що москва пропонувала Вашингтону добровільно дотримуватися обмежень після завершення угоди, однак офіційної відповіді від США так і не отримала. Про це йдеться в заяві міністерства, передає УНН

5 лютого 2026 року остаточно завершується життєвий цикл російсько-американського Договору про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь, підписаного сторонами 8 квітня 2010 року, який набрав чинності 5 лютого 2011 року і був продовжений на п'ятирічний період у лютому 2021 року на основі закладеної в дану угоду відповідної одноразової можливості 

- йдеться в заяві мзс рф. 

У москві нагадали, що у лютому 2023 року дія ДСНО була призупинена росією на тлі незадовільного стану справ з реалізацією окремих аспектів договору, а також з огляду на абсолютно неприйнятні дії США, що суперечать основоположним для даної угоди принципам і розумінням, зафіксованим у її преамбулі. 

Китай має бути частиною майбутніх переговорів про ядерну зброю - Рубіо04.02.26, 20:10 • 1098 переглядiв

Зазначений захід мав вимушений характер і став неминучою реакцією російської сторони на вкрай ворожу політику адміністрації Джо Байдена, що спричинила докорінну зміну обставин у сфері безпеки, а також на ряд нелегітимних кроків Вашингтона в контексті конкретних положень ДСНО, що в сукупності було кваліфіковано як істотне порушення, несумісне з подальшим повноцінним виконанням договору 

- додали у російському міністерстві. 

У лаврова наголосили, що незважаючи на очевидні проблемні моменти, ДСНО в цілому виконував свої основні функції, однак деструктивні кроки США зробили повноформатне виконання договору на завершальному етапі його існування контрпродуктивним для російської сторони. 

22 вересня 2025 року президент путін публічно висунув ініціативу про прийняття сторонами ДСНО добровільних самообмежень щодо дотримання закладених у договорі "стель" на рівні відповідних озброєнь як мінімум протягом одного року після припинення існування зазначеної угоди. Однак будь-якої формалізованої офіційної реакції США на російську ініціативу по двосторонніх каналах так і не було отримано. Публічні коментарі з американської сторони також не дають жодних підстав зробити висновок про готовність Вашингтона дотримуватися порядку дій у сфері СНО, запропонованого рф. По суті, йдеться про те, що наші ідеї навмисно залишені без відповіді. Такий підхід видається помилковим і викликає жаль 

- заявили у російському міністерстві. 

Нагадаємо 

Сполучені Штати та росія можуть вперше з часів Холодної війни розпочати нестримну гонку озброєнь, якщо вони не досягнуть угоди в останню хвилину до закінчення терміну дії останнього договору про контроль над озброєннями, який закінчиться менш ніж за тиждень. 

Павло Башинський

Новини Світу
Ядерна зброя
Володимир Путін
Вашингтон
Джо Байден
Сполучені Штати Америки