У четвер, 5 лютого 2026 року, завершується дія Договору про стратегічні наступальні озброєння, укладеному між рф та США. У мзс рф заявили, що москва пропонувала Вашингтону добровільно дотримуватися обмежень після завершення угоди, однак офіційної відповіді від США так і не отримала. Про це йдеться в заяві міністерства, передає УНН.

5 лютого 2026 року остаточно завершується життєвий цикл російсько-американського Договору про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь, підписаного сторонами 8 квітня 2010 року, який набрав чинності 5 лютого 2011 року і був продовжений на п'ятирічний період у лютому 2021 року на основі закладеної в дану угоду відповідної одноразової можливості

У москві нагадали, що у лютому 2023 року дія ДСНО була призупинена росією на тлі незадовільного стану справ з реалізацією окремих аспектів договору, а також з огляду на абсолютно неприйнятні дії США, що суперечать основоположним для даної угоди принципам і розумінням, зафіксованим у її преамбулі.

Китай має бути частиною майбутніх переговорів про ядерну зброю - Рубіо

Зазначений захід мав вимушений характер і став неминучою реакцією російської сторони на вкрай ворожу політику адміністрації Джо Байдена, що спричинила докорінну зміну обставин у сфері безпеки, а також на ряд нелегітимних кроків Вашингтона в контексті конкретних положень ДСНО, що в сукупності було кваліфіковано як істотне порушення, несумісне з подальшим повноцінним виконанням договору

У лаврова наголосили, що незважаючи на очевидні проблемні моменти, ДСНО в цілому виконував свої основні функції, однак деструктивні кроки США зробили повноформатне виконання договору на завершальному етапі його існування контрпродуктивним для російської сторони.

22 вересня 2025 року президент путін публічно висунув ініціативу про прийняття сторонами ДСНО добровільних самообмежень щодо дотримання закладених у договорі "стель" на рівні відповідних озброєнь як мінімум протягом одного року після припинення існування зазначеної угоди. Однак будь-якої формалізованої офіційної реакції США на російську ініціативу по двосторонніх каналах так і не було отримано. Публічні коментарі з американської сторони також не дають жодних підстав зробити висновок про готовність Вашингтона дотримуватися порядку дій у сфері СНО, запропонованого рф. По суті, йдеться про те, що наші ідеї навмисно залишені без відповіді. Такий підхід видається помилковим і викликає жаль