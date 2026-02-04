Китай має бути частиною майбутніх переговорів про ядерну зброю - Рубіо

$43.190.22
50.950.04
ukenru
18:32 • 876 перегляди
Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом
16:19 • 6206 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
15:42 • 11191 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
15:39 • 11041 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
15:02 • 11397 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29 • 18483 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
4 лютого, 09:59 • 25254 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
4 лютого, 09:58 • 19566 перегляди
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
4 лютого, 07:36 • 22646 перегляди
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 36255 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3м/с
87%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 28111 перегляди
Військові КНДР ведуть вогонь по Україні з курської області рф - ГУР4 лютого, 11:55 • 8094 перегляди
В ОАЕ показали перші офіційні кадри з другого раунду переговорів України, США та рф в Абу-ДабіPhoto13:46 • 16522 перегляди
Світшот принцеси Діани, який став частиною модної історії, знову доступний онлайнPhoto14:18 • 8374 перегляди
Посли ЄС погодили кредит на 90 мільярдів євро для України - ЗМІ14:49 • 10204 перегляди
Публікації
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 28125 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 60498 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 61340 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 100427 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 108580 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Китай
Київська область
Реклама
УНН Lite
Палаюче піаніно Меловіна, магічне дерево Джамали та молотивний птах "Ziferblat": у скільки обійшлися поїздки українських артистів на ЄвробаченняVideo18:16 • 526 перегляди
"Я розплакалася": Наталія Могилевська відповіла на критику щодо виховання доньокPhoto17:19 • 2410 перегляди
Фільм Макджі з Крісом Праттом розкриває дату виходу та перші кадриPhoto16:32 • 3280 перегляди
Ченнінг Татум переніс операцію на плечі та показався в лікарняній палатіPhotoVideo15:33 • 4670 перегляди
Світшот принцеси Діани, який став частиною модної історії, знову доступний онлайнPhoto14:18 • 8392 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
TikTok

Китай має бути частиною майбутніх переговорів про ядерну зброю - Рубіо

Київ • УНН

 • 928 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо наголосив на необхідності участі Китаю в переговорах щодо обмеження ядерної зброї. Це пов'язано зі значним зростанням ядерного запасу країни.

Китай має бути частиною майбутніх переговорів про ядерну зброю - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Китай повинен брати участь у будь-яких майбутніх переговорах щодо обмеження ядерної зброї, зазначивши "величезний запас, що швидко зростає" країни, перед УНН із посиланням на AP.

Деталі

Термін дії останньої угоди про ядерну зброю між росією і США закінчується в четвер. російський диктатор володимир путін заявив про готовність дотримуватися обмежень договору ще рік, якщо Вашингтон наслідуватиме його приклад, тоді як Рубіо повторив позицію президента Трампа про необхідність участі Китаю в таких обговореннях.

У середу Трамп заявив, що розмовляв із головою КНР Сі Цзіньпіном, зокрема з питань, що стосуються військових. Але Трамп не уточнив, чи ці переговори стосувалися ядерних арсеналів їхніх країн.

Трамп провів "чудову телефонну розмову" із лідером Китаю. Говорили й про війну в Україні04.02.26, 18:39 • 2694 перегляди

Антоніна Туманова

Новини Світу
Ядерна зброя
Володимир Путін
Марко Рубіо
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки