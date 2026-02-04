Китай має бути частиною майбутніх переговорів про ядерну зброю - Рубіо
Київ • УНН
Держсекретар США Марко Рубіо наголосив на необхідності участі Китаю в переговорах щодо обмеження ядерної зброї. Це пов'язано зі значним зростанням ядерного запасу країни.
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Китай повинен брати участь у будь-яких майбутніх переговорах щодо обмеження ядерної зброї, зазначивши "величезний запас, що швидко зростає" країни, перед УНН із посиланням на AP.
Деталі
Термін дії останньої угоди про ядерну зброю між росією і США закінчується в четвер. російський диктатор володимир путін заявив про готовність дотримуватися обмежень договору ще рік, якщо Вашингтон наслідуватиме його приклад, тоді як Рубіо повторив позицію президента Трампа про необхідність участі Китаю в таких обговореннях.
У середу Трамп заявив, що розмовляв із головою КНР Сі Цзіньпіном, зокрема з питань, що стосуються військових. Але Трамп не уточнив, чи ці переговори стосувалися ядерних арсеналів їхніх країн.
Трамп провів "чудову телефонну розмову" із лідером Китаю. Говорили й про війну в Україні04.02.26, 18:39 • 2694 перегляди