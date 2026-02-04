Китай должен быть частью будущих переговоров о ядерном оружии - Рубио
Киев • УНН
Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул необходимость участия Китая в переговорах по ограничению ядерного оружия. Это связано со значительным ростом ядерного запаса страны.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Китай должен участвовать в любых будущих переговорах по ограничению ядерного оружия, отметив "огромный, быстро растущий запас" страны, передает УНН со ссылкой на AP.
Детали
Срок действия последнего соглашения о ядерном оружии между россией и США истекает в четверг. российский диктатор владимир путин заявил о готовности соблюдать ограничения договора еще год, если Вашингтон последует его примеру, тогда как Рубио повторил позицию президента Трампа о необходимости участия Китая в таких обсуждениях.
В среду Трамп заявил, что разговаривал с председателем КНР Си Цзиньпином, в том числе по вопросам, касающимся военных. Но Трамп не уточнил, касались ли эти переговоры ядерных арсеналов их стран.
