$43.190.22
50.950.04
ukenru
18:32 • 340 просмотра
Зеленский анонсировал обмен военнопленных в ближайшее время
16:19 • 5434 просмотра
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
15:42 • 10832 просмотра
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран
Эксклюзив
15:39 • 10720 просмотра
Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому
15:02 • 11156 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
4 февраля, 10:29 • 18368 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
4 февраля, 09:59 • 25131 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
4 февраля, 09:58 • 19511 просмотра
Украина получила первую партию американского СПГ в 2026 году - Нафтогаз
4 февраля, 07:36 • 22582 просмотра
Politico узнало об ожиданиях "более перспективных" переговоров в Абу-Даби и шансах на "завершение конфликта"
3 февраля, 22:15 • 36172 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
Графики отключений электроэнергии
Китай должен быть частью будущих переговоров о ядерном оружии - Рубио

Киев • УНН

 • 666 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул необходимость участия Китая в переговорах по ограничению ядерного оружия. Это связано со значительным ростом ядерного запаса страны.

Китай должен быть частью будущих переговоров о ядерном оружии - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Китай должен участвовать в любых будущих переговорах по ограничению ядерного оружия, отметив "огромный, быстро растущий запас" страны, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Срок действия последнего соглашения о ядерном оружии между россией и США истекает в четверг. российский диктатор владимир путин заявил о готовности соблюдать ограничения договора еще год, если Вашингтон последует его примеру, тогда как Рубио повторил позицию президента Трампа о необходимости участия Китая в таких обсуждениях.

В среду Трамп заявил, что разговаривал с председателем КНР Си Цзиньпином, в том числе по вопросам, касающимся военных. Но Трамп не уточнил, касались ли эти переговоры ядерных арсеналов их стран.

Трамп провел "отличный телефонный разговор" с лидером Китая. Говорили и о войне в Украине04.02.26, 18:39 • 2586 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Ядерное оружие
Владимир Путин
Марко Рубио
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты