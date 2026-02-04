Трамп провел "отличный телефонный разговор" с лидером Китая. Говорили и о войне в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел "отличный телефонный разговор" с лидером Китая Си Цзиньпином. Среди тем - торговля, война в Украине, ситуация в Иране и многое другое, передает УНН.

Я только что завершил отличный телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Это был долгий и обстоятельный разговор, в ходе которого обсуждалось много важных тем, в том числе торговля, военные вопросы, апрельская поездка в Китай (которой я очень жду!), Тайвань, война между Россией и Украиной, текущая ситуация с Ираном, покупка нефти и газа Китаем у Соединенных Штатов, рассмотрение Китаем возможности закупки дополнительной сельскохозяйственной продукции, включая увеличение количества сои до 20 миллионов тонн на текущий сезон (они обязались до 25 миллионов тонн на следующий сезон!), поставки двигателей для самолетов и многие другие темы, все очень позитивные! - сообщил Трамп.

путин и Си Цзиньпин назвали отношения своих стран "образцовыми" - Bloomberg

По словам президента США, отношения с Китаем и его личные отношения с председателем Си Цзиньпином чрезвычайно хорошие, и "мы оба понимаем, насколько важно сохранить их".

Я верю, что в течение следующих трех лет моего президентства будет достигнуто много положительных результатов, связанных с председателем Си Цзиньпином и Китайской Народной Республикой!

- резюмировал Трамп.

Канада не планирует заключать соглашение о свободной торговле с Китаем на фоне таможенных угроз Трампа