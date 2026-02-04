Трамп провел "отличный телефонный разговор" с лидером Китая. Говорили и о войне в Украине

$43.190.22
16:19 • 2296 просмотра
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
15:42 • 5428 просмотра
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран
Эксклюзив
15:39 • 6290 просмотра
Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому
15:02 • 7364 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
4 февраля, 10:29 • 16568 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
4 февраля, 09:59 • 24281 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
4 февраля, 09:58 • 18996 просмотра
Украина получила первую партию американского СПГ в 2026 году - Нафтогаз
4 февраля, 07:36 • 22194 просмотра
Politico узнало об ожиданиях "более перспективных" переговоров в Абу-Даби и шансах на "завершение конфликта"
3 февраля, 22:15 • 35821 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 51361 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
Британский премьер Стармер - Трампу: "Удары рф по энергетике Украины особенно жестоки и подлы"4 февраля, 07:13
Переговоры в Абу-Даби: россияне не идут ни на какие уступки по Украине - ISW4 февраля, 07:33
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой11:15
В ОАЭ показали первые официальные кадры со второго раунда переговоров Украины, США и рф в Абу-Даби13:46
Послы ЕС согласовали кредит на 90 миллиардов евро для Украины - СМИ14:49
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой11:15
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировали2 февраля, 18:38
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Вадим Филашкин
Джефф Безос
Алексей Белошицкий
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Донецкая область
Абу-Даби
Фильм МакДжи с Крисом Праттом раскрывает дату выхода и первые кадры16:32
Ченнинг Татум перенес операцию на плече и показался в больничной палате15:33
Свитшот принцессы Дианы, ставший частью модной истории, снова доступен онлайн14:18
"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака3 февраля, 18:03
Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026"3 февраля, 16:57
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Старлинк

Трамп провел "отличный телефонный разговор" с лидером Китая. Говорили и о войне в Украине

Киев • УНН

 • 1278 просмотра

Президент США верит, что в течение следующих трех лет будет достигнуто много позитивных результатов, связанных с председателем Си Цзиньпином и Китайской Народной Республикой.

Трамп провел "отличный телефонный разговор" с лидером Китая. Говорили и о войне в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел "отличный телефонный разговор" с лидером Китая Си Цзиньпином. Среди тем - торговля, война в Украине, ситуация в Иране и многое другое, передает УНН.

Я только что завершил отличный телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Это был долгий и обстоятельный разговор, в ходе которого обсуждалось много важных тем, в том числе торговля, военные вопросы, апрельская поездка в Китай (которой я очень жду!), Тайвань, война между Россией и Украиной, текущая ситуация с Ираном, покупка нефти и газа Китаем у Соединенных Штатов, рассмотрение Китаем возможности закупки дополнительной сельскохозяйственной продукции, включая увеличение количества сои до 20 миллионов тонн на текущий сезон (они обязались до 25 миллионов тонн на следующий сезон!), поставки двигателей для самолетов и многие другие темы, все очень позитивные!

- сообщил Трамп.

путин и Си Цзиньпин назвали отношения своих стран "образцовыми" - Bloomberg04.02.26, 15:47 • 2158 просмотров

По словам президента США, отношения с Китаем и его личные отношения с председателем Си Цзиньпином чрезвычайно хорошие, и "мы оба понимаем, насколько важно сохранить их".

Я верю, что в течение следующих трех лет моего президентства будет достигнуто много положительных результатов, связанных с председателем Си Цзиньпином и Китайской Народной Республикой!

- резюмировал Трамп.

Канада не планирует заключать соглашение о свободной торговле с Китаем на фоне таможенных угроз Трампа25.01.26, 19:50 • 6403 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Дональд Трамп
Тайвань
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты
Украина
Иран