Канада не планирует заключать соглашение о свободной торговле с Китаем на фоне таможенных угроз Трампа

$43.170.00
50.520.00
ukenru
16:17 • 2872 просмотра
Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский
12:24 • 10099 просмотра
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
25 января, 11:02 • 12692 просмотра
Зеленский обсудил с президентом Литвы поддержку энергетики и оборонное сотрудничествоPhotoVideo
25 января, 10:05 • 12888 просмотра
россия может применить химическое оружие массового поражения в Украине, если война зайдет в тупик – СМИ
Эксклюзив
25 января, 08:49 • 14575 просмотра
Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года
24 января, 18:16 • 25678 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 43594 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Эксклюзив
24 января, 10:00 • 34752 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 42474 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 39892 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.2м/с
83%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Власти Миннесоты подали в суд на администрацию Трампа из-за смертельной стрельбы25 января, 08:03 • 4800 просмотра
Нетаньяху отклонил просьбу Белого дома об участии президента Израиля Герцога в Совете мира - Axios25 января, 08:17 • 5674 просмотра
США: большая часть переговоров на этой неделе была посвящена экономике и вопросам о Запорожской АЭС25 января, 09:08 • 4942 просмотра
В Минэнерго показали, как восстанавливается энергетика Украины после массированных российских ударовVideo25 января, 09:44 • 4364 просмотра
Украину накроет похолодание до -16 градусов, но потом придет потепление: прогноз на 26 января11:58 • 4206 просмотра
публикации
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 82674 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 96058 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 106267 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 99941 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 100889 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Игорь Клименко
Виталий Кличко
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Польша
Абу-Даби
Реклама
УНН Lite
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 19108 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 19359 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 35914 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 36374 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 49309 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Шахед-136
Бильд

Канада не планирует заключать соглашение о свободной торговле с Китаем на фоне таможенных угроз Трампа

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Канада не будет заключать соглашение о свободной торговле с Китаем, заявил премьер-министр Марк Карни. Это решение принято после угрозы Дональда Трампа ввести 100% пошлину на канадские товары.

Канада не планирует заключать соглашение о свободной торговле с Китаем на фоне таможенных угроз Трампа

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил в воскресенье, что его страна не намерена заключать соглашение о свободной торговле с Китаем. Это был ответ на угрозу президента США Дональда Трампа ввести 100% пошлины на товары, импортируемые из Канады, если северный сосед Америки заключит торговое соглашение с Пекином, передает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Карни сказал, что его недавнее соглашение с Китаем лишь сокращает пошлины на несколько секторов, которые недавно пострадали от пошлин.

Премьер-министр Канады заявил, что согласно соглашению о свободной торговле с США и Мексикой, существуют обязательства не заключать соглашения о свободной торговле с нерыночными экономиками без предварительного уведомления.

«Мы не намерены делать это с Китаем или любой другой нерыночной экономикой», – сказал Карни. «Мы исправили некоторые проблемы с Китаем, возникшие за последние несколько лет».

Трамп пригрозил Канаде 100% пошлинами из-за возможной сделки с Китаем24.01.26, 21:26 • 9136 просмотров

Добавим

В 2024 году Канада последовала примеру Соединенных Штатов, введя 100% пошлину на электромобили из Пекина и 25% пошлину на сталь и алюминий. Китай ответил, введя 100% импортные пошлины на канадское рапсовое масло и шрот, а также 25% на свинину и морепродукты.

Во время визита в Китай, Карни, вопреки позиции США, сократил 100% пошлину на китайские электромобили в обмен на снижение тарифов на эту канадскую продукцию.

Трамп выразил свою угрозу в сообщении в социальных сетях, написав, что если Карни «думает, что сделает Канаду «перевалочным пунктом» для Китая, чтобы он мог отправлять товары и продукцию в Соединенные Штаты, он глубоко ошибается».

«Мы не можем позволить Канаде стать местом, через которое китайцы будут сливать свои дешевые товары в США», – заявил министр финансов США Скотт Бессент в программе «This Week» на канале ABC.

Антонина Туманова

Новости Мира
Санкции
Техника
Социальная сеть
Мексика
Дональд Трамп
Канада
Китай
Соединённые Штаты