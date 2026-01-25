Канада не планирует заключать соглашение о свободной торговле с Китаем на фоне таможенных угроз Трампа

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил в воскресенье, что его страна не намерена заключать соглашение о свободной торговле с Китаем. Это был ответ на угрозу президента США Дональда Трампа ввести 100% пошлины на товары, импортируемые из Канады, если северный сосед Америки заключит торговое соглашение с Пекином, передает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Карни сказал, что его недавнее соглашение с Китаем лишь сокращает пошлины на несколько секторов, которые недавно пострадали от пошлин.

Премьер-министр Канады заявил, что согласно соглашению о свободной торговле с США и Мексикой, существуют обязательства не заключать соглашения о свободной торговле с нерыночными экономиками без предварительного уведомления.

«Мы не намерены делать это с Китаем или любой другой нерыночной экономикой», – сказал Карни. «Мы исправили некоторые проблемы с Китаем, возникшие за последние несколько лет».

Трамп пригрозил Канаде 100% пошлинами из-за возможной сделки с Китаем

Добавим

В 2024 году Канада последовала примеру Соединенных Штатов, введя 100% пошлину на электромобили из Пекина и 25% пошлину на сталь и алюминий. Китай ответил, введя 100% импортные пошлины на канадское рапсовое масло и шрот, а также 25% на свинину и морепродукты.

Во время визита в Китай, Карни, вопреки позиции США, сократил 100% пошлину на китайские электромобили в обмен на снижение тарифов на эту канадскую продукцию.

Трамп выразил свою угрозу в сообщении в социальных сетях, написав, что если Карни «думает, что сделает Канаду «перевалочным пунктом» для Китая, чтобы он мог отправлять товары и продукцию в Соединенные Штаты, он глубоко ошибается».

«Мы не можем позволить Канаде стать местом, через которое китайцы будут сливать свои дешевые товары в США», – заявил министр финансов США Скотт Бессент в программе «This Week» на канале ABC.