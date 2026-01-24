Трамп пригрозил Канаде 100% пошлинами из-за возможной сделки с Китаем

Соединенные Штаты Америки введут 100% пошлины на все канадские товары в случае принятия торгового соглашения Оттавы с Пекином. Об этом в соцсети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп, сообщает УНН.

Детали

По его словам, если "губернатор" (премьер-министр Канады Марк Карни, - ред.) думает, что он превратит Канаду в "порт разгрузки" для товаров и продукции, которые Китай отправляет в США, он глубоко ошибается.

(Китай) съест Канаду живьем, полностью поглотит ее - написал глава Белого дома.

Он подчеркнул, что это приведет к уничтожению канадского бизнеса, социальной структуры и привычного образа жизни. Трамп пообещал, что в случае заключения соглашения Канада "немедленно получит 100% пошлину на все канадские товары и продукцию, ввозимые в США".

Напомним

Накануне президент США Дональд Трамп выразил публичное недовольство позицией официальной Оттавы относительно стратегических оборонных проектов в Арктике. Новый виток напряженности между странами-соседями возник на фоне попыток Вашингтона установить контроль над Гренландией для развертывания глобальной системы противоракетной обороны.

