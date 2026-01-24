$43.170.01
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
16:43 • 6842 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Эксклюзив
24 января, 10:00 • 14803 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 23984 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 27649 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 43542 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 41165 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 33672 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 28547 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 61506 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
Трамп пригрозил Канаде 100% пошлинами из-за возможной сделки с Китаем

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Президент США Дональд Трамп обещает ввести 100% пошлины на все канадские товары в случае принятия торгового соглашения Оттавы с Пекином. По его словам, Китай "съест Канаду живьем, полностью поглотит ее".

Трамп пригрозил Канаде 100% пошлинами из-за возможной сделки с Китаем

Соединенные Штаты Америки введут 100% пошлины на все канадские товары в случае принятия торгового соглашения Оттавы с Пекином. Об этом в соцсети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп, сообщает УНН.

Детали

По его словам, если "губернатор" (премьер-министр Канады Марк Карни, - ред.) думает, что он превратит Канаду в "порт разгрузки" для товаров и продукции, которые Китай отправляет в США, он глубоко ошибается.

(Китай) съест Канаду живьем, полностью поглотит ее

- написал глава Белого дома.

Он подчеркнул, что это приведет к уничтожению канадского бизнеса, социальной структуры и привычного образа жизни. Трамп пообещал, что в случае заключения соглашения Канада "немедленно получит 100% пошлину на все канадские товары и продукцию, ввозимые в США".

Напомним

Накануне президент США Дональд Трамп выразил публичное недовольство позицией официальной Оттавы относительно стратегических оборонных проектов в Арктике. Новый виток напряженности между странами-соседями возник на фоне попыток Вашингтона установить контроль над Гренландией для развертывания глобальной системы противоракетной обороны.

Впервые за столетие Канада смоделировала действия на случай вероятного военного вторжения со стороны США20.01.26, 20:49 • 4470 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Экономика Политика Новости Мира
Пекин
Дональд Трамп
Канада
Китай
Соединённые Штаты