Впервые за столетие Канада смоделировала действия на случай вероятного военного вторжения со стороны США

Канадские оборонные планировщики впервые за сто лет провели теоретическое моделирование действий на случай масштабного конфликта с Соединенными Штатами. Как сообщает издание The Globe and Mail, сейчас речь идет лишь о теоретической модели, а не о реальном оперативном плане, пишет УНН.

Детали

По сценарию моделирования, американские войска способны захватить ключевые стратегические объекты Канады на суше и на море в течение периода от двух до семи дней. Специалисты констатируют, что Канада не обладает достаточной численностью регулярных войск и современным вооружением для эффективного противодействия полномасштабной атаке США в традиционном формате.

В связи с этим теоретический ответ Канады предусматривает переход к методам нетрадиционной войны. Стратегия базируется на использовании малых групп иррегулярных сил и вооруженных гражданских лиц. Основными методами сопротивления определены тактика засад, диверсий, внезапных нападений, а также массированное применение беспилотных летательных аппаратов.

Премьер Канады назвал россию очевидной угрозой в Арктике