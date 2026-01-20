Впервые за столетие Канада смоделировала действия на случай вероятного военного вторжения со стороны США
Планировщики обороны Канады впервые за сто лет провели теоретическое моделирование действий на случай масштабного конфликта с США. Модель предполагает переход к нетрадиционной войне с использованием малых групп и беспилотников из-за неспособности противостоять армии США.
Канадские оборонные планировщики впервые за сто лет провели теоретическое моделирование действий на случай масштабного конфликта с Соединенными Штатами. Как сообщает издание The Globe and Mail, сейчас речь идет лишь о теоретической модели, а не о реальном оперативном плане, пишет УНН.
По сценарию моделирования, американские войска способны захватить ключевые стратегические объекты Канады на суше и на море в течение периода от двух до семи дней. Специалисты констатируют, что Канада не обладает достаточной численностью регулярных войск и современным вооружением для эффективного противодействия полномасштабной атаке США в традиционном формате.
В связи с этим теоретический ответ Канады предусматривает переход к методам нетрадиционной войны. Стратегия базируется на использовании малых групп иррегулярных сил и вооруженных гражданских лиц. Основными методами сопротивления определены тактика засад, диверсий, внезапных нападений, а также массированное применение беспилотных летательных аппаратов.
