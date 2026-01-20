$43.180.08
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
15:45 • 14906 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
13:37 • 16166 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
13:28 • 27478 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 20239 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00 • 26822 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39 • 24369 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21 • 24418 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
20 января, 08:19 • 21642 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
20 января, 07:41 • 18075 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
Впервые за столетие Канада смоделировала действия на случай вероятного военного вторжения со стороны США

Киев • УНН

 • 678 просмотра

Планировщики обороны Канады впервые за сто лет провели теоретическое моделирование действий на случай масштабного конфликта с США. Модель предполагает переход к нетрадиционной войне с использованием малых групп и беспилотников из-за неспособности противостоять армии США.

Впервые за столетие Канада смоделировала действия на случай вероятного военного вторжения со стороны США

Канадские оборонные планировщики впервые за сто лет провели теоретическое моделирование действий на случай масштабного конфликта с Соединенными Штатами. Как сообщает издание The Globe and Mail, сейчас речь идет лишь о теоретической модели, а не о реальном оперативном плане, пишет УНН.

Детали

По сценарию моделирования, американские войска способны захватить ключевые стратегические объекты Канады на суше и на море в течение периода от двух до семи дней. Специалисты констатируют, что Канада не обладает достаточной численностью регулярных войск и современным вооружением для эффективного противодействия полномасштабной атаке США в традиционном формате.

В связи с этим теоретический ответ Канады предусматривает переход к методам нетрадиционной войны. Стратегия базируется на использовании малых групп иррегулярных сил и вооруженных гражданских лиц. Основными методами сопротивления определены тактика засад, диверсий, внезапных нападений, а также массированное применение беспилотных летательных аппаратов. 

Премьер Канады назвал россию очевидной угрозой в Арктике20.01.26, 20:37 • 636 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
