Вперше за століття Канада змоделювала дії на випадок імовірного військового вторгнення з боку США

$43.180.08
50.320.20
ukenru
18:44 • 868 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
15:45 • 13153 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
13:37 • 15159 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
13:28 • 25895 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 19541 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00 • 26557 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 24186 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21 • 24287 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
20 січня, 08:19 • 21603 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
20 січня, 07:41 • 18034 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Блогер Володимир Петров звільнений з Національного військового меморіального кладовища20 січня, 10:30 • 15370 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки20 січня, 10:57 • 27646 перегляди
Тіна Кароль вибачилася перед українцями після хвилі обговорень пісні про світло і теплоPhotoVideo13:02 • 6228 перегляди
Маск запитав підписників, чи варто йому купувати Ryanair, на тлі суперечки з гендиректором14:32 • 9406 перегляди
Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026Photo14:39 • 10810 перегляди
Публікації
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією 15:45 • 13145 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність13:28 • 25886 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки20 січня, 10:57 • 27983 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo20 січня, 07:20 • 42848 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється19 січня, 14:58 • 73858 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Емманюель Макрон
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Давос
Європа
Реклама
УНН Lite
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках17:49 • 1528 перегляди
На фоні скандалу зі старшим сином Девід Бекхем заговорив про помилки дітей17:16 • 2864 перегляди
Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount16:21 • 3182 перегляди
Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026Photo14:39 • 11063 перегляди
Маск запитав підписників, чи варто йому купувати Ryanair, на тлі суперечки з гендиректором14:32 • 9894 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Starlink

Вперше за століття Канада змоделювала дії на випадок імовірного військового вторгнення з боку США

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Планувальники оборони Канади вперше за сто років провели теоретичне моделювання дій на випадок масштабного конфлікту зі США. Модель передбачає перехід до нетрадиційної війни з використанням малих груп та безпілотників через нездатність протистояти армії США.

Вперше за століття Канада змоделювала дії на випадок імовірного військового вторгнення з боку США

Канадські оборонні планувальники вперше за сто років провели теоретичне моделювання дій на випадок масштабного конфлікту зі Сполученими Штатами. Як повідомляє видання The Globe and Mail, наразі йдеться лише про теоретичну модель, а не про реальний оперативний план, пише УНН.

Деталі

За сценарієм моделювання, американські війська здатні захопити ключові стратегічні об'єкти Канади на суші та на морі протягом періоду від двох до семи днів. Фахівці констатують, що Канада не володіє достатньою чисельністю регулярних військ та сучасним озброєнням для ефективної протидії повномасштабній атаці США у традиційному форматі.

У зв'язку з цим теоретична відповідь Канади передбачає перехід до методів нетрадиційної війни. Стратегія базується на використанні малих груп іррегулярних сил та озброєних цивільних осіб. Основними методами опору визначено тактику засідок, диверсій, раптових нападів, а також масоване застосування безпілотних літальних апаратів. 

Прем’єр Канади назвав росію очевидною загрозою в Арктиці20.01.26, 20:37 • 370 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Мобілізація
Воєнний стан
Сутички
Канада
Сполучені Штати Америки