Вперше за століття Канада змоделювала дії на випадок імовірного військового вторгнення з боку США

Канадські оборонні планувальники вперше за сто років провели теоретичне моделювання дій на випадок масштабного конфлікту зі Сполученими Штатами. Як повідомляє видання The Globe and Mail, наразі йдеться лише про теоретичну модель, а не про реальний оперативний план, пише УНН.

Деталі

За сценарієм моделювання, американські війська здатні захопити ключові стратегічні об'єкти Канади на суші та на морі протягом періоду від двох до семи днів. Фахівці констатують, що Канада не володіє достатньою чисельністю регулярних військ та сучасним озброєнням для ефективної протидії повномасштабній атаці США у традиційному форматі.

У зв'язку з цим теоретична відповідь Канади передбачає перехід до методів нетрадиційної війни. Стратегія базується на використанні малих груп іррегулярних сил та озброєних цивільних осіб. Основними методами опору визначено тактику засідок, диверсій, раптових нападів, а також масоване застосування безпілотних літальних апаратів.

Прем’єр Канади назвав росію очевидною загрозою в Арктиці