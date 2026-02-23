$43.270.01
Каллас не очікує сьогодні прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС проти рф на тлі заяв Угорщини про блокування
06:24 • 2444 перегляди
Зеленський вважає, що путін вже розпочав Третю світову війну
22 лютого, 19:57 • 17368 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
22 лютого, 19:22 • 36744 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
22 лютого, 14:20 • 36790 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
22 лютого, 13:36 • 43365 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 41398 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 49110 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 54531 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 43096 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
Зеленський вважає, що путін вже розпочав Третю світову війну

Київ • УНН

 • 2430 перегляди

Президент Зеленський стверджує, що путін вже розпочав Третю світову війну, прагнучи нав'язати свій світ. Україна є форпостом, що зупиняє його від повномасштабної війни.

Зеленський вважає, що путін вже розпочав Третю світову війну

Президент України Володимир Зеленський вважає, що глава кремля володимир путін вже розпочав Третю світову війну, і Україна зупиняє його  від широкої війни, про що заявив в інтерв'ю BBC, пише УНН.

Є різне ставлення до Третьої світової війни. Я вважаю, що путін її розпочав. Питання, наскільки він може захопити ті чи інші території, і питання, як його зупинити. Не тому, щоб росія не виграла, а тому, що росія хоче принести свій світ і змінити людям життя, яке їм подобається і яке вони обирають самостійно. Тому я вважаю і вважав, що путін уже почав цю війну. І ми зупиняємо його від широкої війни, повномасштабної, Третьої світової війни. Ми сьогодні є форпостом і зупиняємо путіна

- зазначив Зеленський у витязі з інтерв'ю BBC, що опублікував у соцмережах.

Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього16.02.26, 11:37 • 29822 перегляди

Юлія Шрамко

