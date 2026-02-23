Зеленський вважає, що путін вже розпочав Третю світову війну

Президент України Володимир Зеленський вважає, що глава кремля володимир путін вже розпочав Третю світову війну, і Україна зупиняє його від широкої війни, про що заявив в інтерв'ю BBC, пише УНН.

Є різне ставлення до Третьої світової війни. Я вважаю, що путін її розпочав. Питання, наскільки він може захопити ті чи інші території, і питання, як його зупинити. Не тому, щоб росія не виграла, а тому, що росія хоче принести свій світ і змінити людям життя, яке їм подобається і яке вони обирають самостійно. Тому я вважаю і вважав, що путін уже почав цю війну. І ми зупиняємо його від широкої війни, повномасштабної, Третьої світової війни. Ми сьогодні є форпостом і зупиняємо путіна