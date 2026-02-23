Зеленский считает, что путин уже начал Третью мировую войну

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что глава кремля владимир путин уже начал Третью мировую войну, и Украина останавливает его от широкой войны, о чем заявил в интервью BBC, пишет УНН.

Есть разное отношение к Третьей мировой войне. Я считаю, что путин ее начал. Вопрос, насколько он может захватить те или иные территории, и вопрос, как его остановить. Не потому, чтобы россия не выиграла, а потому, что россия хочет принести свой мир и изменить людям жизнь, которая им нравится и которую они выбирают самостоятельно. Поэтому я считаю и считал, что путин уже начал эту войну. И мы останавливаем его от широкой войны, полномасштабной, Третьей мировой войны. Мы сегодня являемся форпостом и останавливаем путина