07:26
Каллас не ожидает сегодня прогресса по 20-му пакету санкций ЕС против рф на фоне заявлений Венгрии о блокировании
06:24
Зеленский считает, что путин уже начал Третью мировую войну
22 февраля, 19:57
В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове
22 февраля, 19:22
В Женеве 26 февраля могут возобновиться переговоры по Украине - росСМИ
22 февраля, 14:20
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
22 февраля, 13:36
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
Зеленский считает, что путин уже начал Третью мировую войну

Киев • УНН

 • 1882 просмотра

Президент Зеленский утверждает, что путин уже начал Третью мировую войну, стремясь навязать свой мир. Украина является форпостом, останавливающим его от полномасштабной войны.

Зеленский считает, что путин уже начал Третью мировую войну

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что глава кремля владимир путин уже начал Третью мировую войну, и Украина останавливает его от широкой войны, о чем заявил в интервью BBC, пишет УНН.

Есть разное отношение к Третьей мировой войне. Я считаю, что путин ее начал. Вопрос, насколько он может захватить те или иные территории, и вопрос, как его остановить. Не потому, чтобы россия не выиграла, а потому, что россия хочет принести свой мир и изменить людям жизнь, которая им нравится и которую они выбирают самостоятельно. Поэтому я считаю и считал, что путин уже начал эту войну. И мы останавливаем его от широкой войны, полномасштабной, Третьей мировой войны. Мы сегодня являемся форпостом и останавливаем путина

- отметил Зеленский в выдержке из интервью BBC, опубликованной в соцсетях.

Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого16.02.26, 11:37 • 29822 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Социальная сеть
Война в Украине
Владимир Путин
Владимир Зеленский