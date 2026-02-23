Зеленский считает, что путин уже начал Третью мировую войну
Киев • УНН
Президент Зеленский утверждает, что путин уже начал Третью мировую войну, стремясь навязать свой мир. Украина является форпостом, останавливающим его от полномасштабной войны.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что глава кремля владимир путин уже начал Третью мировую войну, и Украина останавливает его от широкой войны, о чем заявил в интервью BBC, пишет УНН.
Есть разное отношение к Третьей мировой войне. Я считаю, что путин ее начал. Вопрос, насколько он может захватить те или иные территории, и вопрос, как его остановить. Не потому, чтобы россия не выиграла, а потому, что россия хочет принести свой мир и изменить людям жизнь, которая им нравится и которую они выбирают самостоятельно. Поэтому я считаю и считал, что путин уже начал эту войну. И мы останавливаем его от широкой войны, полномасштабной, Третьей мировой войны. Мы сегодня являемся форпостом и останавливаем путина
