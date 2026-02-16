$43.100.11
51.130.09
ukenru
09:37 • 12 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
06:15 • 8930 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 19106 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 25763 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 52044 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 45209 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18 • 36439 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15 • 34044 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20 • 73571 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 52494 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
5.6м/с
74%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Мощный шторм вызвал торнадо и масштабные разрушения в южных штатах США16 февраля, 00:12 • 8726 просмотра
Глобальная экономика оказалась в зоне невидимости из-за стремительного роста непрозрачных частных рынков16 февраля, 00:40 • 7214 просмотра
Индия успешно испытала баллистическую ракету Agni-P на железнодорожной платформе, похожей на "Орешник"Photo16 февраля, 01:27 • 4708 просмотра
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 13654 просмотра
Из-за убийства двух детей и самоубийства отца во Львовской области открыли производствоPhoto06:36 • 8644 просмотра
публикации
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 52046 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 108377 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 167178 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 96288 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 112863 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Тимур Миндич
Герман Галущенко
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Село
Китай
Швейцария
Реклама
УНН Lite
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 13757 просмотра
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 21308 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 29627 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 28107 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 30880 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Шахед-136

Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позволять агрессору что-то забирать – большая ошибка. Он подчеркнул, что путина нельзя остановить поцелуями или цветами.

Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позволять агрессору что-то забирать – большая ошибка, подчеркнув, что главу кремля владимира путина "нельзя остановить поцелуями или цветами", иначе "будет первый шаг, а потом через пять лет он восстановит свое войско", пишет УНН.

Подробности

"Позволить агрессору что-то забрать – это большая ошибка. Это была большая ошибка с самого начала, еще с 2014 года. И даже раньше – во время нападения и оккупации части Грузии. И еще раньше, во время оккупации Чечни, когда все было разрушено и был миллион жертв – убитых и раненых. Много ошибок было сделано. Именно поэтому сейчас я не хочу быть Президентом, который повторит ошибки своих предшественников или других людей", - написал Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях.

По его словам, "и речь идет не только об Украине". "Я говорю о лидерах разных стран, которые позволили такой агрессивной стране, как россия, зайти на их территорию", - подчеркнул Президент.

Потому что путина нельзя остановить поцелуями или цветами. Я этого никогда не делал, и поэтому не считаю, что это правильно. Мой совет всем: не делайте этого с путиным. Иначе будет первый шаг, а потом через пять лет он восстановит свое войско, увеличит количество солдат, и его армия будет хорошо обучена

- подчеркнул Зеленский.

"Потому что он потерял много обученных людей. Сейчас он теряет 30-35 тыс. человек в месяц. Можете себе это представить в XXI веке? Можете себе представить: он теряет 35 тыс. ежемесячно? Я не уверен, что он об этом знает", - указал Зеленский.

путинская россия не вернется в цивилизованный мир, демократия там возможна при условии распада рф - ЦПД20.12.25, 11:13 • 5489 просмотров

Юлия Шрамко

Политика
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Владимир Путин
Владимир Зеленский
Украина
Грузия