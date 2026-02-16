Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позволять агрессору что-то забирать – большая ошибка, подчеркнув, что главу кремля владимира путина "нельзя остановить поцелуями или цветами", иначе "будет первый шаг, а потом через пять лет он восстановит свое войско", пишет УНН.

"Позволить агрессору что-то забрать – это большая ошибка. Это была большая ошибка с самого начала, еще с 2014 года. И даже раньше – во время нападения и оккупации части Грузии. И еще раньше, во время оккупации Чечни, когда все было разрушено и был миллион жертв – убитых и раненых. Много ошибок было сделано. Именно поэтому сейчас я не хочу быть Президентом, который повторит ошибки своих предшественников или других людей", - написал Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях.

По его словам, "и речь идет не только об Украине". "Я говорю о лидерах разных стран, которые позволили такой агрессивной стране, как россия, зайти на их территорию", - подчеркнул Президент.

Потому что путина нельзя остановить поцелуями или цветами. Я этого никогда не делал, и поэтому не считаю, что это правильно. Мой совет всем: не делайте этого с путиным. Иначе будет первый шаг, а потом через пять лет он восстановит свое войско, увеличит количество солдат, и его армия будет хорошо обучена