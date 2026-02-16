Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дозволяти агресору щось забирати – велика помилка, наголосивши, що главу кремля володимира путіна "не можна зупинити поцілунками чи квітами", інакше "буде перший крок, а потім за п'ять років він відновить своє військо", пише УНН.

"Дозволити агресору щось забрати – це велика помилка. Це була велика помилка від самого початку, ще з 2014 року. І навіть раніше – під час нападу та окупації частини Грузії. І ще раніше, під час окупації Чечні, коли все було зруйновано й був мільйон жертв – вбитих і поранених. Багато помилок було зроблено. Саме тому зараз я не хочу бути Президентом, який повторить помилки своїх попередників або інших людей", - написав Президент України Володимир Зеленський у соцмережах.

З його слів, "і йдеться не лише про Україну". "Я кажу про лідерів різних країн, які дозволили такій агресивній країні, як росія, зайти на їхню територію", - наголосив Президент.

Бо путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами. Я цього ніколи не робив, і тому не вважаю, що це правильно. Моя порада всім: не робіть цього з путіним. Інакше буде перший крок, а потім за п'ять років він відновить своє військо, збільшить кількість солдатів, і його армія буде добре навчена