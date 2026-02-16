$43.100.11
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
06:15 • 9298 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 19315 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 25974 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 52321 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 45328 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 36522 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 34106 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 73614 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 52543 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
Потужний шторм спричинив торнадо та масштабні руйнування в південних штатах США16 лютого, 00:12 • 9072 перегляди
Глобальна економіка опинилася в зоні невидимості через стрімке зростання непрозорих приватних ринків16 лютого, 00:40 • 7552 перегляди
Індія успішно випробувала балістичну ракету Agni-P на залізничній платформі схожу на "Орєшнік"Photo16 лютого, 01:27 • 5004 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 13908 перегляди
Через вбивство двох дітей та самогубство батька на Львівщині відкрили провадженняPhoto06:36 • 9006 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto

Ексклюзив

15 лютого, 14:11 • 52328 перегляди
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 52328 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 108535 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 167350 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 96416 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 112994 перегляди
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Тімур Міндіч
Герман Галущенко
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки
Україна
Село
Китай
Швейцарія
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 13936 перегляди
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 21374 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 29696 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 28170 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 30945 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Шахед-136

Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього

Київ • УНН

 • 272 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дозволяти агресору щось забирати – велика помилка. Він наголосив, що путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дозволяти агресору щось забирати – велика помилка, наголосивши, що главу кремля володимира путіна "не можна зупинити поцілунками чи квітами", інакше "буде перший крок, а потім за п'ять років він відновить своє військо", пише УНН.

Деталі

"Дозволити агресору щось забрати – це велика помилка. Це була велика помилка від самого початку, ще з 2014 року. І навіть раніше – під час нападу та окупації частини Грузії. І ще раніше, під час окупації Чечні, коли все було зруйновано й був мільйон жертв – вбитих і поранених. Багато помилок було зроблено. Саме тому зараз я не хочу бути Президентом, який повторить помилки своїх попередників або інших людей", - написав Президент України Володимир Зеленський у соцмережах.

З його слів, "і йдеться не лише про Україну". "Я кажу про лідерів різних країн, які дозволили такій агресивній країні, як росія, зайти на їхню територію", - наголосив Президент.

Бо путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами. Я цього ніколи не робив, і тому не вважаю, що це правильно. Моя порада всім: не робіть цього з путіним. Інакше буде перший крок, а потім за п'ять років він відновить своє військо, збільшить кількість солдатів, і його армія буде добре навчена

- підкреслив Зеленський.

"Бо він втратив багато навчених людей. Зараз він втрачає 30-35 тис. людей на місяць. Можете собі це уявити у XXI столітті? Можете собі уявити: він втрачає 35 тис. щомісяця? Я не впевнений, що він про це знає", - вказав Зеленський.

путінська росія не повернеться до цивілізованого світу, демократія там можлива за умови розпаду рф - ЦПД20.12.25, 11:13 • 5489 переглядiв

Юлія Шрамко

