Прем’єр Канади назвав росію очевидною загрозою в Арктиці

$43.180.08
50.320.20
ukenru
18:44 • 32 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
15:45 • 12307 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
13:37 • 14596 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
13:28 • 25046 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 19122 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00 • 26344 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 24078 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21 • 24198 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
20 січня, 08:19 • 21574 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
20 січня, 07:41 • 18005 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Блогер Володимир Петров звільнений з Національного військового меморіального кладовища20 січня, 10:30 • 15109 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки20 січня, 10:57 • 27243 перегляди
Тіна Кароль вибачилася перед українцями після хвилі обговорень пісні про світло і теплоPhotoVideo13:02 • 5796 перегляди
Маск запитав підписників, чи варто йому купувати Ryanair, на тлі суперечки з гендиректором14:32 • 8840 перегляди
Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026Photo14:39 • 10527 перегляди
Публікації
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією 15:45 • 12307 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність13:28 • 25046 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки20 січня, 10:57 • 27369 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo20 січня, 07:20 • 42530 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється19 січня, 14:58 • 73562 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Емманюель Макрон
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Давос
Європа
Реклама
УНН Lite
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках17:49 • 1268 перегляди
На фоні скандалу зі старшим сином Девід Бекхем заговорив про помилки дітей17:16 • 2614 перегляди
Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount16:21 • 2944 перегляди
Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026Photo14:39 • 10626 перегляди
Маск запитав підписників, чи варто йому купувати Ryanair, на тлі суперечки з гендиректором14:32 • 9036 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Starlink

Прем’єр Канади назвав росію очевидною загрозою в Арктиці

Київ • УНН

 • 210 перегляди

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив у Давосі, що росія становить очевидну, хоча й потенційну, загрозу в Арктиці. Він наголосив, що Канада розширює свій флот і авіацію для захисту від російських загроз.

Прем’єр Канади назвав росію очевидною загрозою в Арктиці

Росія становить очевидну загрозу в Арктиці, заявив прем’єр-міністр Канади Марк Карні світовим лідерам у Давосі (Швейцарія), наголосивши, що наразі ця загроза є "радше потенційною, ніж реальною". Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Карні зробив цю заяву у вівторок, відповідаючи на запитання щодо твердження президента США Дональда Трампа про те, що Гренландія перебуває під загрозою з боку Росії та Китаю.

"Росія — без жодних сумнівів — є загрозою в Арктиці. Без жодних сумнівів. Росія робить багато жахливих речей", — сказав Карні під час заходу в межах Всесвітнього економічного форуму. Водночас він додав, що "на цьому етапі загроза є більше потенційною, ніж реальною з точки зору фактичної активності в Арктиці, і ми маємо намір зберегти таку ситуацію".

За словами Карні, саме арктичні загрози пояснюють постійну — 365 днів на рік — присутність Канади в повітрі, на морі та на суші. "Саме тому ми розширюємо підводний флот, посилюємо авіацію винищувачів і розбудовуємо загоризонтні радари для захисту від російських ракетних загроз та інших ризиків", — зазначив він.

Перед сесією запитань і відповідей прем’єр-міністр виголосив емоційну промову, у якій закликав держави середньої потужності об’єднатися, щоб протистояти гегемонії наддержав.

На запитання, як це узгоджується з його нещодавнім візитом до Китаю, Карні відповів, що для Канади логічно шукати можливості співпраці зі своїм другим за величиною торговельним партнером, водночас зберігаючи "запобіжники" у відносинах.

Під час виступів про загрози для держав середньої потужності та ситуацію навколо Гренландії Карні прямо не згадував Трампа.

Раніше того ж дня Трамп опублікував у соцмережі Truth Social зображення мапи, на якій Канада і Гренландія були накриті американським прапором.

ЗМІ: Трамп скаржиться на вразливість Канади перед Китаєм та росією в Арктиці18.01.26, 18:32 • 6391 перегляд

Відповідаючи на запитання, чи можливий "шлях до деескалації" у суперечці навколо Гренландії, Карні сказав: "З дискусій, які були спровоковані — треба визнати, у досить незвичний спосіб, — може постати кращий результат".

Прем’єр-міністр також заявив, що питання безпеки Гренландії та Арктики можна ефективно вирішувати в межах НАТО.

За його словами, заходи, які вже вживають країни Північної Європи, Велика Британія, Канада та інші члени Альянсу, мають бути комплексно посилені.

"Очевидно, що НАТО зараз проходить випробування. І першою відповіддю на нього має стати рішуче забезпечення безпеки Арктики — з урахуванням усіх можливих сценаріїв", — підсумував Карні.

НАТО посилює присутність в Арктиці: британські морпіхи переходять на цілорічне чергування в Норвегії11.01.26, 02:46 • 10235 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Соціальна мережа
Ґренландія
Марк Карні
Давос
Bloomberg
НАТО
Швейцарія
Дональд Трамп
Канада
Велика Британія
Китай