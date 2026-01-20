Прем’єр Канади назвав росію очевидною загрозою в Арктиці

Росія становить очевидну загрозу в Арктиці, заявив прем’єр-міністр Канади Марк Карні світовим лідерам у Давосі (Швейцарія), наголосивши, що наразі ця загроза є "радше потенційною, ніж реальною". Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Карні зробив цю заяву у вівторок, відповідаючи на запитання щодо твердження президента США Дональда Трампа про те, що Гренландія перебуває під загрозою з боку Росії та Китаю.

"Росія — без жодних сумнівів — є загрозою в Арктиці. Без жодних сумнівів. Росія робить багато жахливих речей", — сказав Карні під час заходу в межах Всесвітнього економічного форуму. Водночас він додав, що "на цьому етапі загроза є більше потенційною, ніж реальною з точки зору фактичної активності в Арктиці, і ми маємо намір зберегти таку ситуацію".

За словами Карні, саме арктичні загрози пояснюють постійну — 365 днів на рік — присутність Канади в повітрі, на морі та на суші. "Саме тому ми розширюємо підводний флот, посилюємо авіацію винищувачів і розбудовуємо загоризонтні радари для захисту від російських ракетних загроз та інших ризиків", — зазначив він.

Перед сесією запитань і відповідей прем’єр-міністр виголосив емоційну промову, у якій закликав держави середньої потужності об’єднатися, щоб протистояти гегемонії наддержав.

На запитання, як це узгоджується з його нещодавнім візитом до Китаю, Карні відповів, що для Канади логічно шукати можливості співпраці зі своїм другим за величиною торговельним партнером, водночас зберігаючи "запобіжники" у відносинах.

Під час виступів про загрози для держав середньої потужності та ситуацію навколо Гренландії Карні прямо не згадував Трампа.

Раніше того ж дня Трамп опублікував у соцмережі Truth Social зображення мапи, на якій Канада і Гренландія були накриті американським прапором.

Відповідаючи на запитання, чи можливий "шлях до деескалації" у суперечці навколо Гренландії, Карні сказав: "З дискусій, які були спровоковані — треба визнати, у досить незвичний спосіб, — може постати кращий результат".

Прем’єр-міністр також заявив, що питання безпеки Гренландії та Арктики можна ефективно вирішувати в межах НАТО.

За його словами, заходи, які вже вживають країни Північної Європи, Велика Британія, Канада та інші члени Альянсу, мають бути комплексно посилені.

"Очевидно, що НАТО зараз проходить випробування. І першою відповіддю на нього має стати рішуче забезпечення безпеки Арктики — з урахуванням усіх можливих сценаріїв", — підсумував Карні.

