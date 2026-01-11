НАТО посилює присутність в Арктиці: британські морпіхи переходять на цілорічне чергування в Норвегії
НАТО зміцнює північний фланг: британські морпіхи розміщуються в Норвегії цілорічно для протидії російсько-китайському союзу. 1500 військових базуватимуться в Camp Viking, контролюючи підводну активність та захищаючи інфраструктуру.
Північноатлантичний альянс розпочав масштабне зміцнення свого північного флангу в межах реалізації оборонного пакту "Угода Лунна-Хаус". Згідно з домовленостями, підписаними між Великою Британією та Норвегією у грудні 2025 року, підрозділи Королівської морської піхоти Великої Британії відтепер базуватимуться за Північним полярним колом на постійній основі. Про це повідомляє Newsweek, пише УНН.
Деталі
Раніше британські сили Commando Force розгорталися в норвезькій Арктиці лише у зимовий період для відпрацювання навичок виживання та ведення бою в екстремальних умовах. Нова місія передбачає присутність контингенту чисельністю 1500 осіб протягом усього року.
Операційним центром стане база Camp Viking у селищі Евербігд, розташована за 65 кілометрів від стратегічно важливого міста Тромсе. Підрозділи будуть забезпечені спеціалізованими всюдиходами та авіаційною підтримкою зі складу Commando Helicopter Force.
Протидія російсько-китайському союзу
Посилення арктичного угруповання є прямою відповіддю НАТО на нарощування військової присутності росії та її зростаючу співпрацю з Китаєм у полярному регіоні.
Основними завданнями місії визначено:
- Контроль підводної активності: Протидія російським підводним човнам у Північній Атлантиці.
- Захист інфраструктури: Оборона критично важливих підводних кабелів та енергетичних об'єктів.
- Створення спільного флоту: Формування взаємозамінної групи передових протичовнових фрегатів.
Міністерство оборони Великої Британії наголосило, що цілорічне розгортання в одному з найсуворіших середовищ світу дає Альянсу якісну перевагу та демонструє непохитну відданість захисту північних союзників.
