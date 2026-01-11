НАТО посилює присутність в Арктиці: британські морпіхи переходять на цілорічне чергування в Норвегії

$42.990.00
50.180.00
ukenru
10 січня, 11:45 • 14953 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 29612 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:49 • 28148 перегляди
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
10 січня, 08:27 • 25927 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 25185 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 31292 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 54478 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 38955 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 38319 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 31002 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−14°
2м/с
87%
741мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 9632 перегляди
Уряд доручив забезпечити безперебійну роботу пунктів незламності - Свириденко10 січня, 15:20 • 3736 перегляди
Пентагон: блокада у Карибському морі змусила сім суден "тіньового флоту" змінити курс10 січня, 15:42 • 3852 перегляди
Умєров знову був на контакті з американськими партнерами, це наше стратегічне завдання - Зеленський10 січня, 15:51 • 3978 перегляди
Віктор Орбан відклав оголошення кандидата у прем'єри Угорщини на тлі падіння рейтингів21:59 • 7676 перегляди
Публікації
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 35987 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 83675 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 110223 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 81577 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 102628 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Ігор Терехов
Ілон Маск
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Венесуела
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 9636 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 13458 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 69684 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 71206 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 91883 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
Опалення
Truth Social

НАТО посилює присутність в Арктиці: британські морпіхи переходять на цілорічне чергування в Норвегії

Київ • УНН

 • 100 перегляди

НАТО зміцнює північний фланг: британські морпіхи розміщуються в Норвегії цілорічно для протидії російсько-китайському союзу. 1500 військових базуватимуться в Camp Viking, контролюючи підводну активність та захищаючи інфраструктуру.

НАТО посилює присутність в Арктиці: британські морпіхи переходять на цілорічне чергування в Норвегії

Північноатлантичний альянс розпочав масштабне зміцнення свого північного флангу в межах реалізації оборонного пакту "Угода Лунна-Хаус". Згідно з домовленостями, підписаними між Великою Британією та Норвегією у грудні 2025 року, підрозділи Королівської морської піхоти Великої Британії відтепер базуватимуться за Північним полярним колом на постійній основі. Про це повідомляє Newsweek, пише УНН.

Деталі

Раніше британські сили Commando Force розгорталися в норвезькій Арктиці лише у зимовий період для відпрацювання навичок виживання та ведення бою в екстремальних умовах. Нова місія передбачає присутність контингенту чисельністю 1500 осіб протягом усього року.

У Норвегії викрили російську операцію впливу на академічну та експертну спільноту - ЦПД08.12.25, 05:09 • 8216 переглядiв

Операційним центром стане база Camp Viking у селищі Евербігд, розташована за 65 кілометрів від стратегічно важливого міста Тромсе. Підрозділи будуть забезпечені спеціалізованими всюдиходами та авіаційною підтримкою зі складу Commando Helicopter Force.

Протидія російсько-китайському союзу

Посилення арктичного угруповання є прямою відповіддю НАТО на нарощування військової присутності росії та її зростаючу співпрацю з Китаєм у полярному регіоні.

Арктичні ресурси росії поділили між собою троє наближених до кремля осіб – СЗРУ14.12.25, 21:31 • 12411 переглядiв

Основними завданнями місії визначено:

  • Контроль підводної активності: Протидія російським підводним човнам у Північній Атлантиці.
    • Захист інфраструктури: Оборона критично важливих підводних кабелів та енергетичних об'єктів.
      • Створення спільного флоту: Формування взаємозамінної групи передових протичовнових фрегатів.

        Міністерство оборони Великої Британії наголосило, що цілорічне розгортання в одному з найсуворіших середовищ світу дає Альянсу якісну перевагу та демонструє непохитну відданість захисту північних союзників.

        Розвідка Данії вперше назвала США потенційною загрозою національній безпеці10.12.25, 23:19 • 4762 перегляди

        Степан Гафтко

        ПолітикаНовини Світу
        Міністерство оборони Великої Британії
        НАТО
        Норвегія
        Велика Британія
        Китай