Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Ексклюзив
14 грудня, 12:56 • 13323 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 23429 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 42396 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 67697 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 47853 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 43720 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 35816 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 20707 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 19467 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
Арктичні ресурси росії поділили між собою троє наближених до кремля осіб – СЗРУ

Київ • УНН

 • 30 перегляди

СЗР України повідомляє, що контроль над російськими приарктичними запасами рідкісноземельних елементів, нафти і газу тепер зосереджено в руках трьох ключових фігур. Це сергій кирієнко, ігор сєчін та кирило дмитрієв, які контролюють Північний морський шлях та ключові родовища.

Арктичні ресурси росії поділили між собою троє наближених до кремля осіб – СЗРУ

Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ) повідомляє, що контроль над російськими приарктичними запасами рідкісноземельних елементів, нафти і газу тепер зосереджено в руках трьох ключових фігур. Про це пише УНН з посиланням на зовнішню розвідку.

Деталі

Згідно з даними розвідки, до пулу ключових гравців у регіоні увійшли:

  1. сергій кірієнко (перший заступник керівника адміністрації президента рф), який через непідсанкційний "росатом" фактично контролює усю екосистему Північного морського шляху (ПМШ) та ключові родовища рідкісноземельних елементів.
    1. ігор сєчін (президент "роснафти"), чия компанія контролює суднобудівний завод "звєзда", монополіста з виробництва криголамів для "росатома", а також має власні поклади рідкоземів.
      1. кирило дмитрієв (очільник російського фонду прямих інвестицій), який, позиціонуючи себе як ключовий гравець, намагається перехопити контроль над цінними родовищами та залучити іноземні інвестиції через проєкти на кшталт Арктичного інвестиційного фонду.

        СЗРУ зазначає, що колишній ключовий гравець в Арктиці микола патрушев (екссекретар радбезу) та його син андрій ратрушев втратили свій вплив у цьому регіоні.

        росія планує модернізувати та збільшити виробництво ракети "Орєшнік" - Служба зовнішньої розвідки України14.12.25, 04:36 • 12083 перегляди

        москва, не маючи достатніх фінансових і технологічних ресурсів, намагається залучити суттєві іноземні інвестиції для видобутку та експорту рідкісноземельних елементів через інфраструктуру ПМШ.

        У тактичному плані кремль також прагне закріпити за собою юридичний та фактичний контроль над Північним морським шляхом, розглядаючи можливість обмеження свободи навігації для іноземних військових і цивільних суден.

        Санкції та обмеження створюють негативну динаміку для морського експорту рф - розвідка12.12.25, 14:37 • 3727 переглядiв

        Степан Гафтко

        ПолітикаНовини Світу
        Санкції
        Енергетика
        Служба зовнішньої розвідки України