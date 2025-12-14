Арктичні ресурси росії поділили між собою троє наближених до кремля осіб – СЗРУ
Київ • УНН
СЗР України повідомляє, що контроль над російськими приарктичними запасами рідкісноземельних елементів, нафти і газу тепер зосереджено в руках трьох ключових фігур. Це сергій кирієнко, ігор сєчін та кирило дмитрієв, які контролюють Північний морський шлях та ключові родовища.
Деталі
Згідно з даними розвідки, до пулу ключових гравців у регіоні увійшли:
- сергій кірієнко (перший заступник керівника адміністрації президента рф), який через непідсанкційний "росатом" фактично контролює усю екосистему Північного морського шляху (ПМШ) та ключові родовища рідкісноземельних елементів.
- ігор сєчін (президент "роснафти"), чия компанія контролює суднобудівний завод "звєзда", монополіста з виробництва криголамів для "росатома", а також має власні поклади рідкоземів.
- кирило дмитрієв (очільник російського фонду прямих інвестицій), який, позиціонуючи себе як ключовий гравець, намагається перехопити контроль над цінними родовищами та залучити іноземні інвестиції через проєкти на кшталт Арктичного інвестиційного фонду.
СЗРУ зазначає, що колишній ключовий гравець в Арктиці микола патрушев (екссекретар радбезу) та його син андрій ратрушев втратили свій вплив у цьому регіоні.
москва, не маючи достатніх фінансових і технологічних ресурсів, намагається залучити суттєві іноземні інвестиції для видобутку та експорту рідкісноземельних елементів через інфраструктуру ПМШ.
У тактичному плані кремль також прагне закріпити за собою юридичний та фактичний контроль над Північним морським шляхом, розглядаючи можливість обмеження свободи навігації для іноземних військових і цивільних суден.
