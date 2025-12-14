Арктические ресурсы России поделили между собой трое приближенных к Кремлю лиц – СВРУ

$42.270.00
Зеленский и делегация Трампа продолжат переговоры по Украине в Берлине в понедельник - СМИ
14 декабря, 12:56
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
14 декабря, 10:14
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
13 декабря, 15:54
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцы
13 декабря, 13:58
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
13 декабря, 12:30
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
13 декабря, 11:00
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
Враг ударил по супермаркету в Запорожье: 6 раненых, в том числе ребенок
14 декабря, 09:39
Папа Лев подтвердил готовность посетить Украину: Ватикан готовит план возможного приезда
14 декабря, 09:52
Стрельба на пляже в Сиднее во время Хануки: не менее 10 погибших, десятки раненых
14 декабря, 10:28
Президент заявил, что вступление Украины в НАТО как гарантию безопасности не поддержали некоторые европейские партнеры
14 декабря, 11:40
Рейтинг Трампа падает, в поддержке сторонников MAGA появляются "трещины" – опрос NBC News
17:06
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечера
13 декабря, 16:20
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы
13 декабря, 12:38
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроение
13 декабря, 08:00
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals
12 декабря, 17:56
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
12 декабря, 13:07
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 84441 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Энтони Альбанезе
Карл III
Украина
Соединённые Штаты
Берлин
Германия
Австралия
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов
19:02
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита Месси
13 декабря, 11:42
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате
13 декабря, 11:26
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует Трамп
13 декабря, 09:00
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителей
12 декабря, 12:55
Арктические ресурсы России поделили между собой трое приближенных к Кремлю лиц – СВРУ

Киев • УНН

 • 70 просмотра

СВР Украины сообщает, что контроль над российскими приарктическими запасами редкоземельных элементов, нефти и газа теперь сосредоточен в руках трех ключевых фигур. Это Сергей Кириенко, Игорь Сечин и Кирилл Дмитриев, которые контролируют Северный морской путь и ключевые месторождения.

Арктические ресурсы России поделили между собой трое приближенных к Кремлю лиц – СВРУ

Служба внешней разведки Украины (СВРУ) сообщает, что контроль над российскими приарктическими запасами редкоземельных элементов, нефти и газа теперь сосредоточен в руках трех ключевых фигур. Об этом пишет УНН со ссылкой на внешнюю разведку.

Подробности

Согласно данным разведки, в пул ключевых игроков в регионе вошли:

  1. Сергей Кириенко (первый заместитель руководителя администрации президента РФ), который через не подсанкционный "Росатом" фактически контролирует всю экосистему Северного морского пути (СМП) и ключевые месторождения редкоземельных элементов.
    1. Игорь Сечин (президент "Роснефти"), чья компания контролирует судостроительный завод "Звезда", монополиста по производству ледоколов для "Росатома", а также имеет собственные залежи редкоземельных элементов.
      1. Кирилл Дмитриев (глава Российского фонда прямых инвестиций), который, позиционируя себя как ключевой игрок, пытается перехватить контроль над ценными месторождениями и привлечь иностранные инвестиции через проекты вроде Арктического инвестиционного фонда.

        СВРУ отмечает, что бывший ключевой игрок в Арктике Николай Патрушев (экс-секретарь Совбеза) и его сын Андрей Патрушев потеряли свое влияние в этом регионе.

        Россия планирует модернизировать и увеличить производство ракеты "Орешник" - Служба внешней разведки Украины14.12.25, 04:36 • 12083 просмотра

        Москва, не имея достаточных финансовых и технологических ресурсов, пытается привлечь существенные иностранные инвестиции для добычи и экспорта редкоземельных элементов через инфраструктуру СМП.

        В тактическом плане Кремль также стремится закрепить за собой юридический и фактический контроль над Северным морским путем, рассматривая возможность ограничения свободы навигации для иностранных военных и гражданских судов.

        Санкции и ограничения создают негативную динамику для морского экспорта рф - разведка12.12.25, 14:37 • 3727 просмотров

        Степан Гафтко

        ПолитикаНовости Мира
        Санкции
        Энергетика
        Служба внешней разведки Украины