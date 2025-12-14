Арктические ресурсы России поделили между собой трое приближенных к Кремлю лиц – СВРУ
Киев • УНН
СВР Украины сообщает, что контроль над российскими приарктическими запасами редкоземельных элементов, нефти и газа теперь сосредоточен в руках трех ключевых фигур. Это Сергей Кириенко, Игорь Сечин и Кирилл Дмитриев, которые контролируют Северный морской путь и ключевые месторождения.
Служба внешней разведки Украины (СВРУ) сообщает, что контроль над российскими приарктическими запасами редкоземельных элементов, нефти и газа теперь сосредоточен в руках трех ключевых фигур. Об этом пишет УНН со ссылкой на внешнюю разведку.
Подробности
Согласно данным разведки, в пул ключевых игроков в регионе вошли:
- Сергей Кириенко (первый заместитель руководителя администрации президента РФ), который через не подсанкционный "Росатом" фактически контролирует всю экосистему Северного морского пути (СМП) и ключевые месторождения редкоземельных элементов.
- Игорь Сечин (президент "Роснефти"), чья компания контролирует судостроительный завод "Звезда", монополиста по производству ледоколов для "Росатома", а также имеет собственные залежи редкоземельных элементов.
- Кирилл Дмитриев (глава Российского фонда прямых инвестиций), который, позиционируя себя как ключевой игрок, пытается перехватить контроль над ценными месторождениями и привлечь иностранные инвестиции через проекты вроде Арктического инвестиционного фонда.
СВРУ отмечает, что бывший ключевой игрок в Арктике Николай Патрушев (экс-секретарь Совбеза) и его сын Андрей Патрушев потеряли свое влияние в этом регионе.
Россия планирует модернизировать и увеличить производство ракеты "Орешник" - Служба внешней разведки Украины14.12.25, 04:36 • 12083 просмотра
Москва, не имея достаточных финансовых и технологических ресурсов, пытается привлечь существенные иностранные инвестиции для добычи и экспорта редкоземельных элементов через инфраструктуру СМП.
В тактическом плане Кремль также стремится закрепить за собой юридический и фактический контроль над Северным морским путем, рассматривая возможность ограничения свободы навигации для иностранных военных и гражданских судов.
Санкции и ограничения создают негативную динамику для морского экспорта рф - разведка12.12.25, 14:37 • 3727 просмотров