13 декабря, 15:54 • 15649 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 28018 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 22481 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 22618 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41 • 20168 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
13 декабря, 12:30 • 14759 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
13 декабря, 11:00 • 15506 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39 • 15023 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
13 декабря, 09:59 • 13337 просмотра
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
13 декабря, 08:44 • 13696 просмотра
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
Россия планирует модернизировать и увеличить производство ракеты "Орешник" - Служба внешней разведки Украины

Киев • УНН

 • 56 просмотра

Глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко сообщил, что Россия намерена увеличить серийное производство баллистической ракеты "Орешник" и модернизировать ее боевую часть. В производстве ракеты задействовано более 50 предприятий российского ВПК, а финансирование осуществляется из Фонда национального благосостояния РФ.

Россия планирует модернизировать и увеличить производство ракеты "Орешник" - Служба внешней разведки Украины

россия планирует увеличить серийное производство баллистической ракеты средней дальности "Орешник" и рассматривает варианты ее модернизации с целью усиления потенциала поражения боевой части. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, передает УНН со ссылкой на СВРУ.

россия намерена увеличивать серийное производство баллистической ракеты средней дальности "Орешник" и рассматривает варианты ее модернизации с целью усиления потенциала поражения боевой части в ядерном снаряжении

- сказал Иващенко.

По его словам, развитию этой программы уделяется большое внимание, о чем свидетельствует предусмотренное приоритетное финансирование из Фонда национального благосостояния России.

Глава разведки рассказал, что в серийном производстве "Орешника" участвуют более 50 предприятий российского военно-промышленного комплекса.

Беларусь развернет российский гиперзвуковой комплекс "Орешник" в декабре28.10.25, 18:39 • 3350 просмотров

Главные из них – это НИИ командных приборов, ЦНИИ судостроительного машиностроения, АО "Краснодарский приборный завод "Каскад", АО "Калугаприбор", АО "Калужский электромеханический завод", АО "Прибой", АО "НИИ "Солитон" и АО "Научно-исследовательский институт технических систем "Синвент".

Иващенко отметил, что "Орешник" – это тот же РС-24 "Ярс", разработка которого велась с начала 2000-х годов. Единственное отличие между ними – в "Орешнике" две ступени вместо трех.

Напомним

В 2024 году Путин заявил о планах наладить серийное производство ракет "Орешник".

Ранее сообщалось, что глава Кремля планирует потратить на оборону и силовой блок в 2026 году около 40% бюджетных средств, что является рекордом со времен СССР. Это свидетельствует о намерении Кремля продолжать войну, несмотря на дефицит бюджета и сокращение социальных программ.

Вита Зеленецкая

Технологии
Ядерное оружие
Государственный бюджет
Война в Украине
Владимир Путин
Служба внешней разведки Украины