Россия планирует модернизировать и увеличить производство ракеты "Орешник" - Служба внешней разведки Украины
Киев • УНН
Глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко сообщил, что Россия намерена увеличить серийное производство баллистической ракеты "Орешник" и модернизировать ее боевую часть. В производстве ракеты задействовано более 50 предприятий российского ВПК, а финансирование осуществляется из Фонда национального благосостояния РФ.
россия планирует увеличить серийное производство баллистической ракеты средней дальности "Орешник" и рассматривает варианты ее модернизации с целью усиления потенциала поражения боевой части. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, передает УНН со ссылкой на СВРУ.
россия намерена увеличивать серийное производство баллистической ракеты средней дальности "Орешник" и рассматривает варианты ее модернизации с целью усиления потенциала поражения боевой части в ядерном снаряжении
По его словам, развитию этой программы уделяется большое внимание, о чем свидетельствует предусмотренное приоритетное финансирование из Фонда национального благосостояния России.
Глава разведки рассказал, что в серийном производстве "Орешника" участвуют более 50 предприятий российского военно-промышленного комплекса.
Главные из них – это НИИ командных приборов, ЦНИИ судостроительного машиностроения, АО "Краснодарский приборный завод "Каскад", АО "Калугаприбор", АО "Калужский электромеханический завод", АО "Прибой", АО "НИИ "Солитон" и АО "Научно-исследовательский институт технических систем "Синвент".
Иващенко отметил, что "Орешник" – это тот же РС-24 "Ярс", разработка которого велась с начала 2000-х годов. Единственное отличие между ними – в "Орешнике" две ступени вместо трех.
Напомним
В 2024 году Путин заявил о планах наладить серийное производство ракет "Орешник".
Ранее сообщалось, что глава Кремля планирует потратить на оборону и силовой блок в 2026 году около 40% бюджетных средств, что является рекордом со времен СССР. Это свидетельствует о намерении Кремля продолжать войну, несмотря на дефицит бюджета и сокращение социальных программ.