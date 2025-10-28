Беларусь развернет российский гиперзвуковой комплекс "Орешник" в декабре

Беларусь планирует в декабре развернуть новую российскую гиперзвуковую ракетную систему средней дальности "Орешник", сообщило российское агентство ТАСС со ссылкой на Наталью Эйсмонт, пресс-секретаря самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Подготовка к развертыванию близится к завершению

– отметила Эйсмонт.

Ранее Лукашенко заявлял, что это решение является ответом на "эскалацию со стороны Запада". Ракеты "Орешник" были впервые показаны на совместных белорусско-российских учениях в прошлом месяце.

Россия применила "Орешник" против Украины в ноябре 2024 года, поражая оборонное предприятие в Днепре. Диктатор РФ Владимир Путин заявил, что санкционировал удар в ответ на использование Украиной американских и британских ракет большой дальности, и пригрозил дальнейшими ударами, в том числе по "центрам принятия решений" в Киеве.

Путин также утверждает, что "Орешник" невозможно перехватить, а его разрушительная сила сравнима с ядерным оружием, хотя западные эксперты ставят эти утверждения под сомнение.

