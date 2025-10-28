$42.070.07
16:50 • 17233 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
14:36 • 15576 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50 • 22355 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 42313 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:30 • 29036 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24 • 24329 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
28 октября, 09:16 • 20499 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
28 октября, 08:00 • 16503 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39 • 47624 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
28 октября, 07:00 • 31588 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"Photo28 октября, 08:22 • 38509 просмотра
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф28 октября, 09:50 • 37122 просмотра
В Николаеве трагически погибли двое маленьких детей: мать оставила их одних в квартире на полсуток - полицияPhotoVideo28 октября, 10:32 • 18512 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 212:22 • 25445 просмотра
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллионаPhoto13:18 • 12224 просмотра
Беларусь развернет российский гиперзвуковой комплекс "Орешник" в декабре

Киев • УНН

 • 556 просмотра

В декабре в Беларуси развернут российский комплекс "Орешник" с гиперзвуковыми ракетами

Беларусь развернет российский гиперзвуковой комплекс "Орешник" в декабре

Беларусь планирует в декабре развернуть новую российскую гиперзвуковую ракетную систему средней дальности "Орешник", сообщило российское агентство ТАСС со ссылкой на Наталью Эйсмонт, пресс-секретаря самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Подготовка к развертыванию близится к завершению 

– отметила Эйсмонт. 

Ранее Лукашенко заявлял, что это решение является ответом на "эскалацию со стороны Запада". Ракеты "Орешник" были впервые показаны на совместных белорусско-российских учениях в прошлом месяце.

ч. Выпускает "Шахеды" для россиян: ВАКС взыскал в доход Украины активы белорусского предприятия ОАО "Гомсельмаш"

Россия применила "Орешник" против Украины в ноябре 2024 года, поражая оборонное предприятие в Днепре. Диктатор РФ Владимир Путин заявил, что санкционировал удар в ответ на использование Украиной американских и британских ракет большой дальности, и пригрозил дальнейшими ударами, в том числе по "центрам принятия решений" в Киеве.

Путин также утверждает, что "Орешник" невозможно перехватить, а его разрушительная сила сравнима с ядерным оружием, хотя западные эксперты ставят эти утверждения под сомнение.

ч. Польша может открыть два пункта пропуска на границе с Беларусью - Туск

