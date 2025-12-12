Санкции и ограничения создают негативную динамику для морского экспорта рф - разведка

Санкции и рыночные ограничения формируют устойчивую негативную динамику российского морского экспорта, несмотря на то, что рф продолжает наращивать отгрузки сырой нефти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

В то же время значительная часть грузов остается в море без разгрузки, а перевозчики все чаще применяют смену портов назначения и операции ship-to-ship для обхода ограничений.

Объемы "нефти на воде" растут: с начала декабря 2025 года на танкерах накоплено около 180 млн баррелей российской сырой нефти, что на 28% больше, чем в конце августа, и является максимальным уровнем с 2022 года. Параллельно сокращаются экспортные доходы: цены на Urals в Балтийском регионе снизились до 41,16 долл. США, в Черном море - до 38,28 долл. США, а ESPO подешевел до 52,36 долл. США за баррель

Однако спрос на российскую нефть в странах Глобального юга ослабевает, отметили в разведке.

После санкций США против "роснефти" и "лукойла" ряд китайских и индийских НПЗ усилил проверки танкеров, что приводит к задержкам и перенаправлению поставок. Частые изменения маршрутов и работа через посредников усугубляют трудности со сбытом