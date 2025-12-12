$42.270.01
Эксклюзив
11:47 • 7442 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
11:37 • 8444 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
10:25 • 11545 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
10:23 • 12464 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Эксклюзив
07:00 • 17130 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09 • 25496 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 37724 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
11 декабря, 17:00 • 46271 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
11 декабря, 14:13 • 37882 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51 • 36185 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзивы
Санкции и ограничения создают негативную динамику для морского экспорта рф - разведка

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Объемы "нефти на воде" растут, достигнув 180 млн баррелей, а экспортные доходы сокращаются из-за снижения цен на российские сорта нефти.

Санкции и ограничения создают негативную динамику для морского экспорта рф - разведка

Санкции и рыночные ограничения формируют устойчивую негативную динамику российского морского экспорта, несмотря на то, что рф продолжает наращивать отгрузки сырой нефти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Детали

В то же время значительная часть грузов остается в море без разгрузки, а перевозчики все чаще применяют смену портов назначения и операции ship-to-ship для обхода ограничений.

Объемы "нефти на воде" растут: с начала декабря 2025 года на танкерах накоплено около 180 млн баррелей российской сырой нефти, что на 28% больше, чем в конце августа, и является максимальным уровнем с 2022 года. Параллельно сокращаются экспортные доходы: цены на Urals в Балтийском регионе снизились до 41,16 долл. США, в Черном море - до 38,28 долл. США, а ESPO подешевел до 52,36 долл. США за баррель

- добавили в СВР.

Однако спрос на российскую нефть в странах Глобального юга ослабевает, отметили в разведке.

После санкций США против "роснефти" и "лукойла" ряд китайских и индийских НПЗ усилил проверки танкеров, что приводит к задержкам и перенаправлению поставок. Частые изменения маршрутов и работа через посредников усугубляют трудности со сбытом

- говорится в сообщении.

В Службе внешней разведки отметили: перегруженные маршруты, накопление нефти в море и рост рисков для покупателей сигнализируют о структурном ухудшении условий российского экспорта.

Там считают, что из-за удорожания логистики зависимость от "теневого" флота усиливается, а ценовое давление на российские сорта нефти будет расти, еще больше ограничивая возможности обхода санкций.

Напомним

По данным Службы внешней разведки Украины, более 120 танкеров вышли из российских портов в ноябре 2025 года, из них 92 - принадлежат к ядру "теневого флота".

Евгений Устименко

