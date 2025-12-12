Санкции и ограничения создают негативную динамику для морского экспорта рф - разведка
Киев • УНН
Объемы "нефти на воде" растут, достигнув 180 млн баррелей, а экспортные доходы сокращаются из-за снижения цен на российские сорта нефти.
Санкции и рыночные ограничения формируют устойчивую негативную динамику российского морского экспорта, несмотря на то, что рф продолжает наращивать отгрузки сырой нефти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
Детали
В то же время значительная часть грузов остается в море без разгрузки, а перевозчики все чаще применяют смену портов назначения и операции ship-to-ship для обхода ограничений.
Объемы "нефти на воде" растут: с начала декабря 2025 года на танкерах накоплено около 180 млн баррелей российской сырой нефти, что на 28% больше, чем в конце августа, и является максимальным уровнем с 2022 года. Параллельно сокращаются экспортные доходы: цены на Urals в Балтийском регионе снизились до 41,16 долл. США, в Черном море - до 38,28 долл. США, а ESPO подешевел до 52,36 долл. США за баррель
Однако спрос на российскую нефть в странах Глобального юга ослабевает, отметили в разведке.
После санкций США против "роснефти" и "лукойла" ряд китайских и индийских НПЗ усилил проверки танкеров, что приводит к задержкам и перенаправлению поставок. Частые изменения маршрутов и работа через посредников усугубляют трудности со сбытом
В Службе внешней разведки отметили: перегруженные маршруты, накопление нефти в море и рост рисков для покупателей сигнализируют о структурном ухудшении условий российского экспорта.
Там считают, что из-за удорожания логистики зависимость от "теневого" флота усиливается, а ценовое давление на российские сорта нефти будет расти, еще больше ограничивая возможности обхода санкций.
Напомним
По данным Службы внешней разведки Украины, более 120 танкеров вышли из российских портов в ноябре 2025 года, из них 92 - принадлежат к ядру "теневого флота".