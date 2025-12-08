У листопаді із портів рф вийшло 92 судна, що належать до ядра "тіньового флоту" - розвідка

Понад 120 танкерів вийшли з російських портів у листопаді, із них 92 - належать до ядра "тіньового флоту" рф, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

За даними розвідки, у листопаді 2025 року з російських портів вийшли 123 танкери, задіяні в експорті нафти та нафтопродуктів, що на 17 менше, ніж у жовтні. Із них 92 судна належать до ядра "тіньового флоту" рф (77 під санкціями, 15 – ні), ще 31 судно не входить до цього ядра (10 під санкціями, 21 – ні, включно із сімома новими).

Експорт російської нафти скоротився до 14 млн тонн (101,8 млн барелів), мінус 2 млн тонн у порівнянні з попереднім місяцем. Найбільше впали поставки до Індії, Китаю та Туреччини – їх сумарне зниження становило 4,6 млн тонн. Поставки за іншими напрямками також зменшилися на 0,7 млн тонн