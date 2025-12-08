В ноябре из портов РФ вышло 92 судна, принадлежащих к ядру "теневого флота" - разведка

$42.060.13
14:55 • 934 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
14:34 • 2496 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
13:22 • 9924 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
13:00 • 17230 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
12:25 • 18669 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
11:28 • 14599 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
10:53 • 23157 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
10:37 • 12731 просмотра
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Эксклюзив
10:00 • 12882 просмотра
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
09:33 • 12739 просмотра
"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Шесть человек ранены в результате 615 ударов оккупантов по Запорожской области8 декабря, 05:46 • 3576 просмотра
Дроны атаковали ряд российских регионов, включая энгельс и саратов: вражеская ПВО била по гражданским домамPhotoVideo8 декабря, 06:54 • 16666 просмотра
Войска рф атаковали дронами Фастов в Киевской области: показали последствияPhoto8 декабря, 07:35 • 4782 просмотра
Зеленский отложил назначение нового главы Офиса Президента до возвращения из-за границы - нардеп8 декабря, 08:22 • 18189 просмотра
В подразделениях РФ погибших на Покровском направлении массово оформляют как "СЗЧ" - "Атеш"09:29 • 14780 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
13:00 • 17231 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Эксклюзив
12:25 • 18670 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Эксклюзив
10:53 • 23158 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 30244 просмотра
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы6 декабря, 12:23 • 71928 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Дональд Трамп
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Донецкая область
Франция
УНН Lite
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 30244 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 52929 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 63186 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 63992 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 78088 просмотра
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Холм
Ракетный комплекс "Панцирь"

В ноябре из портов РФ вышло 92 судна, принадлежащих к ядру "теневого флота" - разведка

Киев • УНН

 • 76 просмотра

В ноябре 2025 года из российских портов вышли 123 танкера, что на 17 меньше, чем в октябре. Экспорт российской нефти сократился до 14 млн тонн, что на 2 млн тонн меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

В ноябре из портов РФ вышло 92 судна, принадлежащих к ядру "теневого флота" - разведка

Более 120 танкеров вышли из российских портов в ноябре, из них 92 - принадлежат к ядру "теневого флота" рф, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

Детали

По данным разведки, в ноябре 2025 года из российских портов вышли 123 танкера, задействованные в экспорте нефти и нефтепродуктов, что на 17 меньше, чем в октябре. Из них 92 судна принадлежат к ядру "теневого флота" РФ (77 под санкциями, 15 – нет), еще 31 судно не входит в это ядро (10 под санкциями, 21 – нет, включая семь новых).

Экспорт российской нефти сократился до 14 млн тонн (101,8 млн баррелей), минус 2 млн тонн по сравнению с предыдущим месяцем. Больше всего упали поставки в Индию, Китай и Турцию – их суммарное снижение составило 4,6 млн тонн. Поставки по другим направлениям также уменьшились на 0,7 млн тонн

- указано в сообщении.

В октябре из портов рф вышло 84 судна с нефтью, входящие в "теневой флот" - разведка12.11.25, 16:27 • 3295 просмотров

Антонина Туманова

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Индия
Китай
Турция