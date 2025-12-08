В ноябре из портов РФ вышло 92 судна, принадлежащих к ядру "теневого флота" - разведка

Более 120 танкеров вышли из российских портов в ноябре, из них 92 - принадлежат к ядру "теневого флота" рф, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

По данным разведки, в ноябре 2025 года из российских портов вышли 123 танкера, задействованные в экспорте нефти и нефтепродуктов, что на 17 меньше, чем в октябре. Из них 92 судна принадлежат к ядру "теневого флота" РФ (77 под санкциями, 15 – нет), еще 31 судно не входит в это ядро (10 под санкциями, 21 – нет, включая семь новых).

Экспорт российской нефти сократился до 14 млн тонн (101,8 млн баррелей), минус 2 млн тонн по сравнению с предыдущим месяцем. Больше всего упали поставки в Индию, Китай и Турцию – их суммарное снижение составило 4,6 млн тонн. Поставки по другим направлениям также уменьшились на 0,7 млн тонн