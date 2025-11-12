В октябре из портов рф вышло 84 судна с нефтью, входящие в "теневой флот" - разведка

Из портов рф в октябре вышло 140 танкеров с нефтью и нефтепродуктами. Из них 84 судна относятся к "теневому флоту" рф, 72 из которых находятся под санкциями, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

В октябре 2025 года из портов рф вышло 140 танкеров с нефтью и нефтепродуктами, которые суммарно экспортировали 15,97 млн тонн (116,9 млн баррелей). Из них 84 судна относятся к "теневому флоту" рф, 72 из которых находятся под санкциями. Еще 56 судов не входят в его состав, но 15 из них также под ограничениями