В октябре из портов рф вышло 84 судна с нефтью, входящие в "теневой флот" - разведка

$42.010.06
48.610.07
ukenru
14:21 • 1812 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда в отношении него не устанавливалось
13:55 • 6956 просмотра
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Эксклюзив
13:38 • 10588 просмотра
Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции
12:03 • 15347 просмотра
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
Эксклюзив
12 ноября, 07:33 • 33889 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
12 ноября, 06:19 • 59052 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 15:57 • 79266 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 122411 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
11 ноября, 13:20 • 56035 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01 • 84214 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 46198 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 44327 просмотра
Финики: польза и вредPhoto12 ноября, 08:20 • 43414 просмотра
Суд в Киеве избирает меру пресечения Дмитрию Басову - фигуранту "пленок Миндича"09:15 • 21611 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода11:10 • 23320 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto14:08 • 5316 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода11:10 • 23426 просмотра
Планирование бюджета на рождественские праздникиPhoto11:09 • 18096 просмотра
Финики: польза и вредPhoto12 ноября, 08:20 • 43508 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 122411 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Артем Довбик
Рафаэль Гросси
Украина
Соединённые Штаты
Турция
Франция
Китай
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder09:10 • 13381 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 44422 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 46292 просмотра
Тимоти Шаламе якобы расстался с Кайли ДженнерPhoto11 ноября, 20:35 • 30384 просмотра
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto11 ноября, 14:28 • 44757 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Сериал
Дипломатка

В октябре из портов рф вышло 84 судна с нефтью, входящие в "теневой флот" - разведка

Киев • УНН

 • 182 просмотра

В октябре из российских портов экспортировано 15,97 млн тонн нефти 140 танкерами, из которых 84 относятся к "теневому флоту". Основными направлениями поставок стали Индия, Китай и Турция.

В октябре из портов рф вышло 84 судна с нефтью, входящие в "теневой флот" - разведка

Из портов рф в октябре вышло 140 танкеров с нефтью и нефтепродуктами. Из них 84 судна относятся к "теневому флоту" рф, 72 из которых находятся под санкциями, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

В октябре 2025 года из портов рф вышло 140 танкеров с нефтью и нефтепродуктами, которые суммарно экспортировали 15,97 млн тонн (116,9 млн баррелей). Из них 84 судна относятся к "теневому флоту" рф, 72 из которых находятся под санкциями. Еще 56 судов не входят в его состав, но 15 из них также под ограничениями 

- говорится в сообщении.

По данным разведки, основными направлениями поставок стали Индия (7,75 млн тонн, 72 рейса), Китай (4,77 млн тонн, 49 рейсов) и Турция (1,49 млн тонн, 16 рейсов). Наибольшие объемы экспорта осуществлялись через балтийские и дальневосточные порты РФ.

Необходимо наложить санкции на 65 ключевых кораблей "теневого флота" россии - Зеленский31.10.25, 14:40 • 4114 просмотров

Добавим

После санкций США против Lukoil и Rosneft китайские государственные компании – PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil – приостановили закупки морской российской нефти из-за рисков вторичных ограничений. Частная Shandong Yulong Petrochemical, находящаяся под санкциями ЕС и Британии, также отказалась от новых контрактов. Отказы охватили около 400 тыс. баррелей в сутки, или до 45 % российского экспорта в Китай, прежде всего нефти сорта ESPO, отмечают в разведке.

В Турции НПЗ STAR и Tupras начали переориентацию на нероссийскую нефть. STAR в декабре ожидает поставки из Ирака, Казахстана и других стран (77–129 тыс. баррелей в сутки), тогда как Tupras увеличивает импорт иракского сырья – до 141 тыс. баррелей в сутки.

Сокращение китайских закупок и переориентация турецких НПЗ повышают логистические издержки и давление на российский нефтяной экспорт. В октябре поставки нефтепродуктов снизились до 1,9 млн баррелей в сутки – минимума за 17 месяцев, тогда как внутри страны наблюдается дефицит бензина и дизеля. Железнодорожный экспорт бензина сократился на 80 % в первой половине октября 

- указано в сообщении.

Китай закладывает основу для "теневого флота" для импорта российского газа в обход санкций - Bloomberg12.11.25, 10:59 • 2324 просмотра

Антонина Туманова

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Служба внешней разведки Украины
Ирак
Индия
Китай
Турция
Казахстан