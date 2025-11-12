В октябре из портов рф вышло 84 судна с нефтью, входящие в "теневой флот" - разведка
Киев • УНН
В октябре из российских портов экспортировано 15,97 млн тонн нефти 140 танкерами, из которых 84 относятся к "теневому флоту". Основными направлениями поставок стали Индия, Китай и Турция.
Из портов рф в октябре вышло 140 танкеров с нефтью и нефтепродуктами. Из них 84 судна относятся к "теневому флоту" рф, 72 из которых находятся под санкциями, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.
В октябре 2025 года из портов рф вышло 140 танкеров с нефтью и нефтепродуктами, которые суммарно экспортировали 15,97 млн тонн (116,9 млн баррелей). Из них 84 судна относятся к "теневому флоту" рф, 72 из которых находятся под санкциями. Еще 56 судов не входят в его состав, но 15 из них также под ограничениями
По данным разведки, основными направлениями поставок стали Индия (7,75 млн тонн, 72 рейса), Китай (4,77 млн тонн, 49 рейсов) и Турция (1,49 млн тонн, 16 рейсов). Наибольшие объемы экспорта осуществлялись через балтийские и дальневосточные порты РФ.
Необходимо наложить санкции на 65 ключевых кораблей "теневого флота" россии - Зеленский31.10.25, 14:40 • 4114 просмотров
Добавим
После санкций США против Lukoil и Rosneft китайские государственные компании – PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil – приостановили закупки морской российской нефти из-за рисков вторичных ограничений. Частная Shandong Yulong Petrochemical, находящаяся под санкциями ЕС и Британии, также отказалась от новых контрактов. Отказы охватили около 400 тыс. баррелей в сутки, или до 45 % российского экспорта в Китай, прежде всего нефти сорта ESPO, отмечают в разведке.
В Турции НПЗ STAR и Tupras начали переориентацию на нероссийскую нефть. STAR в декабре ожидает поставки из Ирака, Казахстана и других стран (77–129 тыс. баррелей в сутки), тогда как Tupras увеличивает импорт иракского сырья – до 141 тыс. баррелей в сутки.
Сокращение китайских закупок и переориентация турецких НПЗ повышают логистические издержки и давление на российский нефтяной экспорт. В октябре поставки нефтепродуктов снизились до 1,9 млн баррелей в сутки – минимума за 17 месяцев, тогда как внутри страны наблюдается дефицит бензина и дизеля. Железнодорожный экспорт бензина сократился на 80 % в первой половине октября
Китай закладывает основу для "теневого флота" для импорта российского газа в обход санкций - Bloomberg12.11.25, 10:59 • 2324 просмотра