Необходимо наложить санкции на 65 ключевых кораблей "теневого флота" россии - Зеленский

российский теневой флот насчитывает более 1500 судов. Из них ключевыми являются 340 кораблей, ядром которых являются 65 из них, на которые еще предстоит наложить санкции, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, пишет УНН.

Детали

Санкции накладывают на корабли "теневого" флота россии. Считаем, что где-то 1500+, которые работают на россию, а значит работают на войну. Считаем, что ключевых - 340. Ядро - 65. Это то, что нам еще нужно санкционировать - заявил Зеленский.

Президент добавил, что больше всего в деле санкций против "теневого" флота помогают те страны, которые уменьшают импорт с россией.

Кто помогает - страны, которые уменьшают импорт с российской федерацией. Это Канада, Великобритания, Австралия, Япония и ЕС. Это ключевые наши партнеры, которые уменьшили максимально, вплоть до нуля, импорт с российской федерацией - отметил Президент.

Глава государства также сказал, что страны бывшего соцлагеря и ряд других увеличили импорт с россией, однако по этому поводу уже принимаются меры.

Те, кто увеличили - Индия, Китай, Турция и Центральная Азия. Бывшие советские коллеги, так сказать. Это то, с чем нужно работать и есть видение, с чем нужно работать - добавил Зеленский.

Дополнение

Новая Зеландия ввела санкции против 65 судов "теневого флота" рф и субъектов из беларуси, Ирана и Северной Кореи, которые занимаются переработкой и транспортировкой российской нефти.

Украина готовит новые санкции, в частности против целей в российском военном производстве, а также их пропаганде. Кроме того, Украина синхронизирует 19-й пакет санкций Евросоюза в украинской юрисдикции.