Нова Зеландія розширила санкції проти “тіньового флоту” рф та компаній з білорусі, Ірану і КНДР

Нова Зеландія запровадила санкції проти 65 суден "тіньового флоту" рф та суб'єктів з білорусі, Ірану та Північної Кореї, які займаються переробкою та транспортуванням російської нафти. Про це пише видання Reuters, передає УНН.

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс заявив, що Нова Зеландія запроваджує санкції проти ще 65 суден тіньового флоту та суб'єктів з білорусі, Ірану та Північної Кореї, які займаються переробкою та транспортуванням російської нафти, а також сприяють платежам, пов'язаним з нафтою - пише видання.

Як зазначив Пітерс, ці суб'єкти є частиною ширшої мережі, що забезпечує торгівлю російською нафтою, підриваючи глобальні зусилля з обмеження фінансування незаконної війни росії.

Націлюючись на ланцюжок постачання нафти, Нова Зеландія діє рішуче на підтримку міжнародних зусиль, спрямованих на те, щоб привести росію до столу переговорів - додав Пітерс.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс оголосив, що його країна знижує граничну ціну на російську нафту з 60 до 47,6 доларів за барель, приєднуючись до Канади, ЄС та Великої Британії.