Нова Зеландія знизила граничну ціну на російську нафту

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс оголосив, що його країна знижує граничну ціну на російську нафту з 60 до 47,6 доларів за барель, приєднуючись до Канади, ЄС та Великої Британії. Про це йдеться на сайті уряду Нової Зеландії, передає УНН.

Зниження граничної ціни з 60 доларів за барель до 47,60 доларів – це продуманий крок для скорочення критично важливих доходів від нафти, що підживлюють незаконну війну путіна проти України

Країна також запровадила санкції проти російських суб'єктів, причетних до кібератак проти України. Серед них - військова розвідка росії, підрозділ 29155 Головного розвідувального управління Генерального штабу.

російські державні структури незаконно використовували шкідливе програмне забезпечення проти українських урядових мереж. Це 32 пакет санкцій Нової Зеландії. Він спрямований проти 19 фізичних та юридичних осіб, а також 19 суден