Нова Зеландія знизила граничну ціну на російську нафту

$41.210.09
48.240.05
ukenru
05:51 • 27088 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 32140 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 46536 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 69521 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49 • 38039 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33 • 29637 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 47643 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 12:34 • 17459 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
11 вересня, 12:15 • 17741 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
11 вересня, 12:15 • 15498 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1м/с
71%
756мм
Популярнi новини
На війні загинув львівський актор театрів Андрій Синишин11 вересня, 22:39 • 21244 перегляди
Влада рф заявляє про збиття семи дронів над москвою: наслідки уточнюються11 вересня, 23:40 • 24109 перегляди
Окупанти завозять масовку на "псевдовибори" в Севастополі - ЦНС12 вересня, 01:20 • 23679 перегляди
Тисячі українських чоловіків у віці від 18 до 22 років виїхали до Польщі з 28 серпня12 вересня, 01:21 • 23896 перегляди
Армія рф втратила 890 військових та 40 артсистем за добу - Генштаб04:42 • 18344 перегляди
Публікації
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 11 вересня, 14:55 • 69520 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 47641 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 63082 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства11 вересня, 05:01 • 69263 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 129839 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Польща
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Реклама
УНН Lite
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 23660 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 63084 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 33795 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 40517 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 105637 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Dassault Rafale
Шахед-136
The Guardian
The New York Times

Нова Зеландія знизила граничну ціну на російську нафту

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Нова Зеландія знижує граничну ціну на російську нафту до 47,6 доларів за барель. Країна також запровадила 32-й пакет санкцій проти російських суб'єктів, причетних до кібератак проти України.

Нова Зеландія знизила граничну ціну на російську нафту

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс оголосив, що його країна знижує граничну ціну на російську нафту з 60 до 47,6 доларів за барель, приєднуючись до Канади, ЄС та Великої Британії. Про це йдеться на сайті уряду Нової Зеландії, передає УНН.

Деталі

Зниження граничної ціни з 60 доларів за барель до 47,60 доларів – це продуманий крок для скорочення критично важливих доходів від нафти, що підживлюють незаконну війну путіна проти України

- заявив Пітерс.

Країна також запровадила санкції проти російських суб'єктів, причетних до кібератак проти України. Серед них - військова розвідка росії, підрозділ 29155 Головного розвідувального управління Генерального штабу.

російські державні структури незаконно використовували шкідливе програмне забезпечення проти українських урядових мереж. Це 32 пакет санкцій Нової Зеландії. Він спрямований проти 19 фізичних та юридичних осіб, а також 19 суден

- йдеться на сайті уряду.

Нова Зеландія вже внесла до санкцій понад 1900 фізичних, юридичних осіб та судноплавних суден, а також запровадила низку торговельних заходів.

Нагадаємо

Японський уряд запровадив новий пакет санкцій проти рф, який передбачає замороження активів 47 компаній та 9 осіб із рф, а також низки структур, причетних до агресії проти України.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Вінстон Пітерс
Нова Зеландія
Європейський Союз
Канада
Велика Британія
Японія
Україна