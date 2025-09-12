Новая Зеландия снизила предельную цену на российскую нефть
Киев • УНН
Новая Зеландия снижает предельную цену на российскую нефть до 47,6 долларов за баррель. Страна также ввела 32-й пакет санкций против российских субъектов, причастных к кибератакам против Украины.
Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс объявил, что его страна снижает предельную цену на российскую нефть с 60 до 47,6 долларов за баррель, присоединяясь к Канаде, ЕС и Великобритании. Об этом говорится на сайте правительства Новой Зеландии, передает УНН.
Детали
Снижение предельной цены с 60 долларов за баррель до 47,60 долларов – это продуманный шаг для сокращения критически важных доходов от нефти, подпитывающих незаконную войну путина против Украины
Страна также ввела санкции против российских субъектов, причастных к кибератакам против Украины. Среди них - военная разведка россии, подразделение 29155 Главного разведывательного управления Генерального штаба.
российские государственные структуры незаконно использовали вредоносное программное обеспечение против украинских правительственных сетей. Это 32 пакет санкций Новой Зеландии. Он направлен против 19 физических и юридических лиц, а также 19 судов
Новая Зеландия уже внесла в санкции более 1900 физических, юридических лиц и судоходных судов, а также ввела ряд торговых мер.
Напомним
Японское правительство ввело новый пакет санкций против рф, который предусматривает замораживание активов 47 компаний и 9 человек из рф, а также ряда структур, причастных к агрессии против Украины.