У жовтні із портів рф вийшло 84 судна з нафтою, що входять до "тіньового флоту" - розвідка

З портів рф у жовтні вийшло 140 танкерів із нафтою та нафтопродуктами. Із них 84 судна належать до "тіньового флоту" рф, 72 з яких перебувають під санкціями, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої ровіздки.

У жовтні 2025 року з портів рф вийшло 140 танкерів із нафтою та нафтопродуктами, які сумарно експортували 15,97 млн тонн (116,9 млн барелів). Із них 84 судна належать до "тіньового флоту" рф, 72 з яких перебувають під санкціями. Ще 56 суден не входять до його складу, але 15 із них також під обмеженнями

За даними розвідки, основними напрямками постачання стали Індія (7,75 млн тонн, 72 рейси), Китай (4,77 млн тонн, 49 рейсів) і Туреччина (1,49 млн тонн, 16 рейсів). Найбільші обсяги експорту здійснювалися через балтійські та далекосхідні порти рф.

Необхідно накласти санкції на 65 ключових кораблів "тіньового флоту" росії - Зеленський

Після санкцій США проти Lukoil та Rosneft китайські державні компанії – PetroChina, Sinopec, CNOOC і Zhenhua Oil – призупинили закупівлі морської російської нафти через ризики вторинних обмежень. Приватна Shandong Yulong Petrochemical, що перебуває під санкціями ЄС і Британії, також відмовилася від нових контрактів. Відмови охопили близько 400 тис. барелів на добу, або до 45 % російського експорту до Китаю, передусім нафти сорту ESPO, зауважують у розвідці.

У Туреччині НПЗ STAR і Tupras почали переорієнтацію на неросійську нафту. STAR у грудні очікує постачання з Іраку, Казахстану та інших країн (77–129 тис. барелів на добу), тоді як Tupras збільшує імпорт іракської сировини – до 141 тис. барелів на добу.

Скорочення китайських закупівель і переорієнтація турецьких НПЗ підвищують логістичні витрати й тиск на російський нафтовий експорт. У жовтні постачання нафтопродуктів знизилося до 1,9 млн барелів на добу – мінімуму за 17 місяців, тоді як усередині країни спостерігається дефіцит бензину та дизеля. Залізничний експорт бензину скоротився на 80 % у першій половині жовтня