Эксклюзив
5 января, 19:29 • 10832 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 31985 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 59357 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 36109 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 39128 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 42287 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 103973 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 70709 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 95864 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 99920 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
публикации
Эксклюзивы
Таиланд снова обвиняет Камбоджу в нарушении режима прекращения огня

Киев • УНН

 • 110 просмотра

Премьер Таиланда Анутин Чарнвиракул заявил, что правительство рассматривает меры реагирования на минометный обстрел территории страны камбоджийскими войсками. Инцидент произошел после подписания соглашения о прекращении огня и репатриации пленных, в результате чего один тайский военнослужащий получил ранения.

Таиланд снова обвиняет Камбоджу в нарушении режима прекращения огня

Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул заявил во вторник, что правительство рассматривает возможные ответные меры на минометный обстрел территории страны со стороны камбоджийских войск. Инцидент произошел всего через несколько дней после подписания соглашения о прекращении огня и договоренностей о репатриации пленных. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным командования Второго армейского региона Таиланда, в результате обстрела один тайский военнослужащий получил осколочные ранения. Его состояние оценивается как стабильное. Военное руководство официально подтвердило, что Камбоджа "нарушила режим прекращения огня", который должен был положить конец неделям смертоносных столкновений на границе.

Если Таиланду придется принять ответные меры, мы сделаем это, если будет необходимо

– сказал Анутин журналистам в Бангкоке во вторник.

Реакция правительства и текущая ситуация

Несмотря на жесткую риторику, глава правительства Таиланда отметил, что по результатам предварительных консультаций инцидент может оказаться "случайностью". Официальный Бангкок в настоящее время ожидает дополнительной информации от камбоджийской стороны для окончательной оценки ситуации.

Таиланд и Камбоджа закрепили перемирие после переговоров с участием Китая29.12.25, 14:50 • 4073 просмотра

Представитель армии Винтай Сувари заверил, что ситуация на границе остается под контролем. В настоящее время дальнейшего использования оружия или распространения конфликта на другие участки не зафиксировано.

Контекст конфликта

Обострение произошло после того, как Таиланд согласился вернуть 18 камбоджийских солдат, захваченных в плен во время боевых действий в июле прошлого года. Этот шаг был частью мирного плана, направленного на деэскалацию в регионе. 

Таиланд освободил 18 камбоджийских солдат после 155 дней плена31.12.25, 09:46 • 3119 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Столкновения
Камбоджа
Bloomberg L.P.
Таиланд