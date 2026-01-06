Таиланд снова обвиняет Камбоджу в нарушении режима прекращения огня

Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул заявил во вторник, что правительство рассматривает возможные ответные меры на минометный обстрел территории страны со стороны камбоджийских войск. Инцидент произошел всего через несколько дней после подписания соглашения о прекращении огня и договоренностей о репатриации пленных. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным командования Второго армейского региона Таиланда, в результате обстрела один тайский военнослужащий получил осколочные ранения. Его состояние оценивается как стабильное. Военное руководство официально подтвердило, что Камбоджа "нарушила режим прекращения огня", который должен был положить конец неделям смертоносных столкновений на границе.

Если Таиланду придется принять ответные меры, мы сделаем это, если будет необходимо – сказал Анутин журналистам в Бангкоке во вторник.

Реакция правительства и текущая ситуация

Несмотря на жесткую риторику, глава правительства Таиланда отметил, что по результатам предварительных консультаций инцидент может оказаться "случайностью". Официальный Бангкок в настоящее время ожидает дополнительной информации от камбоджийской стороны для окончательной оценки ситуации.

Таиланд и Камбоджа закрепили перемирие после переговоров с участием Китая

Представитель армии Винтай Сувари заверил, что ситуация на границе остается под контролем. В настоящее время дальнейшего использования оружия или распространения конфликта на другие участки не зафиксировано.

Контекст конфликта

Обострение произошло после того, как Таиланд согласился вернуть 18 камбоджийских солдат, захваченных в плен во время боевых действий в июле прошлого года. Этот шаг был частью мирного плана, направленного на деэскалацию в регионе.

Таиланд освободил 18 камбоджийских солдат после 155 дней плена