Таиланд освободил 18 камбоджийских солдат после 155 дней плена

Утром 31 декабря Таиланд освободил 18 камбоджийских солдат, находившихся в плену в течение 155 дней. Это может свидетельствовать о потеплении двусторонних отношений после трех недель пограничных столкновений, сообщает УНН со ссылкой на asia.nikkei.

Детали

Местные СМИ цитируют слова заместителя губернатора камбоджийской провинции Пайлин Косу Бунсоэта. Он заявил, что 18 солдат, удерживавшихся с момента их захвата во время пятидневных столкновений в июле, вернулись в Камбоджу через пограничный пункт Прум.

Министерство обороны Камбоджи заявило, что группа наблюдателей Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Международный комитет Красного Креста (МККК) способствовали репатриации пленных.

Министерство иностранных дел Таиланда также опубликовало заявление об освобождении пленных. Камбоджийцев проинформировали об их правах, провели медицинское обследование, их посетили наблюдатели от МККК, которые смогли передать письма родственникам солдат.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Таиланд и Камбоджа договорились восстановить доверие и укрепить прекращение огня после пограничных столкновений. Переговоры между двумя сторонами состоялись в Китае.