Эксклюзив
07:11 • 1260 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
06:00 • 3484 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
30 декабря, 18:06 • 19608 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 50019 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 36167 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
30 декабря, 13:51 • 32049 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
30 декабря, 13:07 • 30137 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
30 декабря, 12:27 • 21302 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
30 декабря, 11:22 • 19617 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
30 декабря, 11:09 • 24184 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:27 • 50008 просмотра
30 декабря, 15:27 • 50008 просмотра
Таиланд освободил 18 камбоджийских солдат после 155 дней плена

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Таиланд освободил 18 камбоджийских солдат 31 декабря после 155 дней плена, что свидетельствует о потеплении отношений. Репатриация состоялась при содействии АСЕАН и МККК.

Таиланд освободил 18 камбоджийских солдат после 155 дней плена

Утром 31 декабря Таиланд освободил 18 камбоджийских солдат, находившихся в плену в течение 155 дней. Это может свидетельствовать о потеплении двусторонних отношений после трех недель пограничных столкновений, сообщает УНН со ссылкой на asia.nikkei.

Детали

Местные СМИ цитируют слова заместителя губернатора камбоджийской провинции Пайлин Косу Бунсоэта. Он заявил, что 18 солдат, удерживавшихся с момента их захвата во время пятидневных столкновений в июле, вернулись в Камбоджу через пограничный пункт Прум.

Министерство обороны Камбоджи заявило, что группа наблюдателей Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Международный комитет Красного Креста (МККК) способствовали репатриации пленных.

Министерство иностранных дел Таиланда также опубликовало заявление об освобождении пленных. Камбоджийцев проинформировали об их правах, провели медицинское обследование, их посетили наблюдатели от МККК, которые смогли передать письма родственникам солдат.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Таиланд и Камбоджа договорились восстановить доверие и укрепить прекращение огня после пограничных столкновений. Переговоры между двумя сторонами состоялись в Китае.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Столкновения
Камбоджа
Международный комитет Красного Креста
Таиланд
Китай