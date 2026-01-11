НАТО усиливает присутствие в Арктике: британские морпехи переходят на круглогодичное дежурство в Норвегии

$42.990.00
50.180.00
ukenru
10 января, 11:45 • 14865 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 29341 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:49 • 27999 просмотра
Совбез ООН соберется 12 января из-за применения россией ракеты "Орешник" против Украины
10 января, 08:27 • 25800 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 25099 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 31237 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 54410 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 38929 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 38293 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 30985 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−14°
2м/с
87%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Харькове прогремели взрывы, есть попадание в инфраструктуру10 января, 14:52 • 4806 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 9418 просмотра
Пентагон: блокада в Карибском море вынудила семь судов "теневого флота" изменить курс10 января, 15:42 • 3756 просмотра
Умеров снова был на контакте с американскими партнерами, это наша стратегическая задача - Зеленский10 января, 15:51 • 3876 просмотра
Виктор Орбан отложил объявление кандидата в премьеры Венгрии на фоне падения рейтингов21:59 • 7478 просмотра
публикации
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 35933 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 83593 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 110158 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 81520 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 102576 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Игорь Терехов
Илон Маск
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Венесуэла
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 9456 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 13423 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 69648 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 71168 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 91847 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Дипломатка
Отопление
Truth Social

НАТО усиливает присутствие в Арктике: британские морпехи переходят на круглогодичное дежурство в Норвегии

Киев • УНН

 • 0 просмотра

НАТО укрепляет северный фланг: британские морпехи размещаются в Норвегии круглогодично для противодействия российско-китайскому союзу. 1500 военнослужащих будут базироваться в Camp Viking, контролируя подводную активность и защищая инфраструктуру.

НАТО усиливает присутствие в Арктике: британские морпехи переходят на круглогодичное дежурство в Норвегии

Североатлантический альянс начал масштабное укрепление своего северного фланга в рамках реализации оборонного пакта "Соглашение Лунна-Хаус". Согласно договоренностям, подписанным между Великобританией и Норвегией в декабре 2025 года, подразделения Королевской морской пехоты Великобритании отныне будут базироваться за Северным полярным кругом на постоянной основе. Об этом сообщает Newsweek, пишет УНН.

Детали

Ранее британские силы Commando Force развертывались в норвежской Арктике только в зимний период для отработки навыков выживания и ведения боя в экстремальных условиях. Новая миссия предусматривает присутствие контингента численностью 1500 человек в течение всего года.

В Норвегии разоблачили российскую операцию влияния на академическое и экспертное сообщество - ЦПД08.12.25, 05:09 • 8216 просмотров

Операционным центром станет база Camp Viking в поселке Эвербигд, расположенная в 65 километрах от стратегически важного города Тромсе. Подразделения будут обеспечены специализированными вездеходами и авиационной поддержкой из состава Commando Helicopter Force.

Противодействие российско-китайскому союзу

Усиление арктической группировки является прямым ответом НАТО на наращивание военного присутствия России и ее растущее сотрудничество с Китаем в полярном регионе.

Арктические ресурсы России поделили между собой трое приближенных к Кремлю лиц – СВРУ14.12.25, 21:31 • 12411 просмотров

Основными задачами миссии определены:

  • Контроль подводной активности: Противодействие российским подводным лодкам в Северной Атлантике.
    • Защита инфраструктуры: Оборона критически важных подводных кабелей и энергетических объектов.
      • Создание совместного флота: Формирование взаимозаменяемой группы передовых противолодочных фрегатов.

        Министерство обороны Великобритании подчеркнуло, что круглогодичное развертывание в одной из самых суровых сред мира дает Альянсу качественное преимущество и демонстрирует непоколебимую приверженность защите северных союзников.

        Разведка Дании впервые назвала США потенциальной угрозой национальной безопасности10.12.25, 23:19 • 4762 просмотра

        Степан Гафтко

        ПолитикаНовости Мира
        Министерство обороны (Великобритания)
        НАТО
        Норвегия
        Великобритания
        Китай