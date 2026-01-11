НАТО усиливает присутствие в Арктике: британские морпехи переходят на круглогодичное дежурство в Норвегии

Североатлантический альянс начал масштабное укрепление своего северного фланга в рамках реализации оборонного пакта "Соглашение Лунна-Хаус". Согласно договоренностям, подписанным между Великобританией и Норвегией в декабре 2025 года, подразделения Королевской морской пехоты Великобритании отныне будут базироваться за Северным полярным кругом на постоянной основе. Об этом сообщает Newsweek, пишет УНН.

Детали

Ранее британские силы Commando Force развертывались в норвежской Арктике только в зимний период для отработки навыков выживания и ведения боя в экстремальных условиях. Новая миссия предусматривает присутствие контингента численностью 1500 человек в течение всего года.

В Норвегии разоблачили российскую операцию влияния на академическое и экспертное сообщество - ЦПД

Операционным центром станет база Camp Viking в поселке Эвербигд, расположенная в 65 километрах от стратегически важного города Тромсе. Подразделения будут обеспечены специализированными вездеходами и авиационной поддержкой из состава Commando Helicopter Force.

Противодействие российско-китайскому союзу

Усиление арктической группировки является прямым ответом НАТО на наращивание военного присутствия России и ее растущее сотрудничество с Китаем в полярном регионе.

Арктические ресурсы России поделили между собой трое приближенных к Кремлю лиц – СВРУ

Основными задачами миссии определены:

Контроль подводной активности: Противодействие российским подводным лодкам в Северной Атлантике.

Защита инфраструктуры: Оборона критически важных подводных кабелей и энергетических объектов.

Создание совместного флота: Формирование взаимозаменяемой группы передовых противолодочных фрегатов.

Министерство обороны Великобритании подчеркнуло, что круглогодичное развертывание в одной из самых суровых сред мира дает Альянсу качественное преимущество и демонстрирует непоколебимую приверженность защите северных союзников.

Разведка Дании впервые назвала США потенциальной угрозой национальной безопасности