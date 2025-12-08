В Норвегии разоблачили российскую операцию влияния на академическое и экспертное сообщество - ЦПД

Подсанкционный российский пропагандист Артем Куреев под вымышленным именем проник в подготовку мероприятия Arctic 2050 в Университете Норд (Норвегия). Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) со ссылкой на данные Норвежской государственной вещательной компании, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что это событие совпадало с моментом, когда Россия должна была возглавить Арктический совет. Тогда Кремлю было особенно важно навязать России образ конструктивного партнера в Арктике и минимизировать внимание к военной активности в регионе.

Журналисты напоминают, что Куреев более десяти лет работал на российские спецслужбы: организовывал поездки иностранных журналистов на ТОТ Украины, формировал пророссийские сети контактов в Европе и создавал "экспертные" площадки для продвижения кремлевских месседжей. Против Куреева и его пропагандистского проекта "Африканская инициатива" введены санкции - указывают в ЦПД.

Там подчеркивают, что эта ситуация в очередной раз доказывает, что российская пропаганда за рубежом неразрывно связана со спецслужбами.

"Россия ищет уязвимые площадки для продвижения своего влияния, и операции Кремля не ограничиваются только медиапространством", - резюмируют в ЦПД.

Напомним

В конце ноября власти Франции арестовали трех человек по подозрению в шпионаже в пользу России и продвижении ее военной пропаганды. Задержание произошло на фоне роста опасений относительно российского вмешательства по всей Европе.

