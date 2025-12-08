$42.180.00
7 декабря, 17:16
"Светом победим тьму": Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, его получили пластуныPhoto
7 декабря, 16:33
В Украине будут продолжать отключать свет: графики на понедельник, 8 декабря
7 декабря, 14:41
россияне изменили тактику ударов по Украине: под угрозой объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными
7 декабря, 11:06
российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на ХарьковщинеPhoto
6 декабря, 20:45
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
В Норвегии разоблачили российскую операцию влияния на академическое и экспертное сообщество - ЦПД

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Подсанкционный российский пропагандист Артем Куреев под вымышленным именем проник в подготовку мероприятия Arctic 2050 в Университете Норд (Норвегия). Это событие совпадало с моментом, когда Россия должна была возглавить Арктический совет.

В Норвегии разоблачили российскую операцию влияния на академическое и экспертное сообщество - ЦПД

Подсанкционный российский пропагандист Артем Куреев под вымышленным именем проник в подготовку мероприятия Arctic 2050 в Университете Норд (Норвегия). Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) со ссылкой на данные Норвежской государственной вещательной компании, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что это событие совпадало с моментом, когда Россия должна была возглавить Арктический совет. Тогда Кремлю было особенно важно навязать России образ конструктивного партнера в Арктике и минимизировать внимание к военной активности в регионе.

Журналисты напоминают, что Куреев более десяти лет работал на российские спецслужбы: организовывал поездки иностранных журналистов на ТОТ Украины, формировал пророссийские сети контактов в Европе и создавал "экспертные" площадки для продвижения кремлевских месседжей. Против Куреева и его пропагандистского проекта "Африканская инициатива" введены санкции

- указывают в ЦПД.

Там подчеркивают, что эта ситуация в очередной раз доказывает, что российская пропаганда за рубежом неразрывно связана со спецслужбами.

"Россия ищет уязвимые площадки для продвижения своего влияния, и операции Кремля не ограничиваются только медиапространством", - резюмируют в ЦПД.

Напомним

В конце ноября власти Франции арестовали трех человек по подозрению в шпионаже в пользу России и продвижении ее военной пропаганды. Задержание произошло на фоне роста опасений относительно российского вмешательства по всей Европе.

В Польше россиянин руководил шпионской сетью из 30 человек02.12.25, 15:42 • 3045 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Норвегия