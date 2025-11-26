У Парижі заарештували трьох осіб, підозрюваних у шпигунстві на користь росії
Київ • УНН
Французька влада заарештувала трьох людей за підозрою у шпигунстві на користь росії та просуванні її воєнної пропаганди. Затримання відбулося на тлі зростання побоювань щодо російського втручання по всій Європі.
Французька влада заарештувала трьох людей за підозрою у шпигунстві на користь росії та просуванні її воєнної пропаганди в межах розслідування діяльності французько-російської асоціації, повідомили прокурори у вівторок. Про це повідомляє Euractiv, пише УНН.
Деталі
Затримання відбулося на тлі зростання побоювань щодо російського втручання по всій Європі, коли західні столиці звинувачують московські спецслужби, тоді як військова кампанія кремля в Україні триває.
Одного із затриманих, 40-річного росіянина, у вересні зафіксували камери спостереження, коли він розклеював проросійські плакати на Тріумфальній арці в Парижі, повідомила прокуратура міста.
Після цього чоловік телефоном звітував керівниці асоціації SOS Donbass — також 40-річній жінці, яку французькі контррозвідники підозрювали у спробах отримати економічну інформацію від керівників французьких компаній.
Жінка, яка народилася в росії, перебувала в полі зору внутрішньої служби безпеки Франції — Генеральної дирекції внутрішньої безпеки (DGSI) — щонайменше з початку року.
Після того як DGSI виявила "дії, здатні завдати шкоди фундаментальним інтересам нації", щодо неї у березні було призначено слідчого суддю для розслідування низки ймовірних правопорушень, включно зі "співпрацею з іноземною державою", що карається 10 роками ув’язнення.
Третьою затриманою особою є 63-річний чоловік, народжений у північному передмісті Парижа, Сені-Сен-Дені.
Четвертий підозрюваний, 58 років, уникнув попереднього ув’язнення, проте перебуває під суворим наглядом і зобов’язаний щотижня з’являтися у відділок поліції.
Довідково
Як зазначає видання SOS Donbass позиціонує себе як гуманітарна організація, що надає допомогу цивільним на сході Донбасу в Україні, частина якого перебуває під контролем москви.
