У Парижі заарештували трьох осіб, підозрюваних у шпигунстві на користь росії

Французька влада заарештувала трьох людей за підозрою у шпигунстві на користь росії та просуванні її воєнної пропаганди в межах розслідування діяльності французько-російської асоціації, повідомили прокурори у вівторок. Про це повідомляє Euractiv, пише УНН.

Деталі

Затримання відбулося на тлі зростання побоювань щодо російського втручання по всій Європі, коли західні столиці звинувачують московські спецслужби, тоді як військова кампанія кремля в Україні триває.

Одного із затриманих, 40-річного росіянина, у вересні зафіксували камери спостереження, коли він розклеював проросійські плакати на Тріумфальній арці в Парижі, повідомила прокуратура міста.

Після цього чоловік телефоном звітував керівниці асоціації SOS Donbass — також 40-річній жінці, яку французькі контррозвідники підозрювали у спробах отримати економічну інформацію від керівників французьких компаній.

Жінка, яка народилася в росії, перебувала в полі зору внутрішньої служби безпеки Франції — Генеральної дирекції внутрішньої безпеки (DGSI) — щонайменше з початку року.

Після того як DGSI виявила "дії, здатні завдати шкоди фундаментальним інтересам нації", щодо неї у березні було призначено слідчого суддю для розслідування низки ймовірних правопорушень, включно зі "співпрацею з іноземною державою", що карається 10 роками ув’язнення.

Третьою затриманою особою є 63-річний чоловік, народжений у північному передмісті Парижа, Сені-Сен-Дені.

Четвертий підозрюваний, 58 років, уникнув попереднього ув’язнення, проте перебуває під суворим наглядом і зобов’язаний щотижня з’являтися у відділок поліції.

Довідково

Як зазначає видання SOS Donbass позиціонує себе як гуманітарна організація, що надає допомогу цивільним на сході Донбасу в Україні, частина якого перебуває під контролем москви.

