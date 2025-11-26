В Париже арестованы три человека, подозреваемые в шпионаже в пользу россии

$42.400.03
Эксклюзив
07:00 • 11081 просмотра
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войныPhoto
06:31 • 10018 просмотра
Мирный план США для Украины основан на российском документе - Reuters
06:07 • 10286 просмотра
Трамп намекнул на сокращение мирного плана США с 28 до 22 пунктов
25 ноября, 16:32 • 22057 просмотра
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
25 ноября, 15:19 • 38759 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
25 ноября, 14:59 • 30047 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
25 ноября, 14:47 • 28441 просмотра
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
25 ноября, 14:46 • 23839 просмотра
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
25 ноября, 13:51 • 16182 просмотра
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
25 ноября, 13:41 • 15613 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Число раненых в Запорожье возросло до 12, повреждено 7 многоэтажекPhotoVideo25 ноября, 22:51 • 19990 просмотра
Многое зависит от Америки, потому что именно на американскую силу в России обращают внимание больше всего - Зеленский25 ноября, 23:57 • 5188 просмотра
Трамп раскрыл главную уступку, на которую пойдет Россия ради принятия «мирного плана»26 ноября, 01:00 • 19082 просмотра
Изменения в мирном плане США могут привести к отклонению его путиным - NYT26 ноября, 02:31 • 14954 просмотра
"Нужно малообразованное общество": в россии вводят новые ограничения для получения высшего образования - ЦПД03:33 • 13779 просмотра
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войныPhoto
Эксклюзив
07:00 • 11081 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
Эксклюзив
25 ноября, 13:21 • 39133 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
25 ноября, 10:00 • 48145 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 98374 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 128172 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 20251 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 55097 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 73265 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 73916 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 80831 просмотра
В Париже арестованы три человека, подозреваемые в шпионаже в пользу россии

Киев • УНН

 • 584 просмотра

Французские власти арестовали трех человек по подозрению в шпионаже в пользу россии и продвижении ее военной пропаганды. Задержание произошло на фоне растущих опасений по поводу российского вмешательства по всей Европе.

В Париже арестованы три человека, подозреваемые в шпионаже в пользу россии

Французские власти арестовали трех человек по подозрению в шпионаже в пользу россии и продвижении ее военной пропаганды в рамках расследования деятельности франко-российской ассоциации, сообщили прокуроры во вторник. Об этом сообщает Euractiv, пишет УНН.

Подробности

Задержание произошло на фоне растущих опасений по поводу российского вмешательства по всей Европе, когда западные столицы обвиняют московские спецслужбы, в то время как военная кампания Кремля в Украине продолжается.

Один из задержанных, 40-летний россиянин, в сентябре был зафиксирован камерами наблюдения, когда он расклеивал пророссийские плакаты на Триумфальной арке в Париже, сообщила прокуратура города.

После этого мужчина по телефону отчитался руководительнице ассоциации SOS Donbass — также 40-летней женщине, которую французские контрразведчики подозревали в попытках получить экономическую информацию от руководителей французских компаний.

Женщина, родившаяся в россии, находилась в поле зрения внутренней службы безопасности Франции — Генеральной дирекции внутренней безопасности (DGSI) — по меньшей мере с начала года.

Си Цзиньпин пошутил о шпионаже, подарив президенту Южной Кореи несколько китайских смартфонов03.11.25, 09:57 • 3431 просмотр

После того как DGSI выявила "действия, способные нанести ущерб фундаментальным интересам нации", в отношении нее в марте был назначен следственный судья для расследования ряда предполагаемых правонарушений, включая "сотрудничество с иностранным государством", что наказывается 10 годами лишения свободы.

Третьим задержанным является 63-летний мужчина, родившийся в северном пригороде Парижа, Сене-Сен-Дени.

Четвертый подозреваемый, 58 лет, избежал предварительного заключения, однако находится под строгим наблюдением и обязан еженедельно являться в отделение полиции.

Справка

Как отмечает издание, SOS Donbass позиционирует себя как гуманитарная организация, оказывающая помощь гражданским на востоке Донбасса в Украине, часть которого находится под контролем Москвы.

В Германии экс-помощника политика от AfD приговорили к тюремному заключению за шпионаж в пользу Китая30.09.25, 13:27 • 2824 просмотра

Ольга Розгон

