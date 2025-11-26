В Париже арестованы три человека, подозреваемые в шпионаже в пользу россии

Французские власти арестовали трех человек по подозрению в шпионаже в пользу россии и продвижении ее военной пропаганды в рамках расследования деятельности франко-российской ассоциации, сообщили прокуроры во вторник. Об этом сообщает Euractiv, пишет УНН.

Подробности

Задержание произошло на фоне растущих опасений по поводу российского вмешательства по всей Европе, когда западные столицы обвиняют московские спецслужбы, в то время как военная кампания Кремля в Украине продолжается.

Один из задержанных, 40-летний россиянин, в сентябре был зафиксирован камерами наблюдения, когда он расклеивал пророссийские плакаты на Триумфальной арке в Париже, сообщила прокуратура города.

После этого мужчина по телефону отчитался руководительнице ассоциации SOS Donbass — также 40-летней женщине, которую французские контрразведчики подозревали в попытках получить экономическую информацию от руководителей французских компаний.

Женщина, родившаяся в россии, находилась в поле зрения внутренней службы безопасности Франции — Генеральной дирекции внутренней безопасности (DGSI) — по меньшей мере с начала года.

Си Цзиньпин пошутил о шпионаже, подарив президенту Южной Кореи несколько китайских смартфонов

После того как DGSI выявила "действия, способные нанести ущерб фундаментальным интересам нации", в отношении нее в марте был назначен следственный судья для расследования ряда предполагаемых правонарушений, включая "сотрудничество с иностранным государством", что наказывается 10 годами лишения свободы.

Третьим задержанным является 63-летний мужчина, родившийся в северном пригороде Парижа, Сене-Сен-Дени.

Четвертый подозреваемый, 58 лет, избежал предварительного заключения, однако находится под строгим наблюдением и обязан еженедельно являться в отделение полиции.

Справка

Как отмечает издание, SOS Donbass позиционирует себя как гуманитарная организация, оказывающая помощь гражданским на востоке Донбасса в Украине, часть которого находится под контролем Москвы.

В Германии экс-помощника политика от AfD приговорили к тюремному заключению за шпионаж в пользу Китая