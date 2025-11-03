Си Цзиньпин пошутил о шпионаже, подарив президенту Южной Кореи несколько китайских смартфонов

Глава Китая Си Цзиньпин пошутил о шпионаже за президентом Южной Кореи, подарив ему пару смартфонов — он посоветовал ему "проверить, нет ли там бэкдора". Эта редкая шутка китайского лидера попала в заголовки сеульских газет, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Этот непринужденный обмен подарками состоялся в субботу в городе Кёнджу, когда Си Цзиньпин и президент Ли Чжэ Мён вручили друг другу подарки в рамках саммита АТЭС, что стало первым визитом Си Цзиньпина в Южную Корею за более чем десятилетие.

Си Цзиньпин подарил Ли два смартфона Xiaomi с дисплеями корейского производства, на что тот ответил шуткой: "Надежна ли линия связи?", вызвав смех Си Цзиньпина.

Указывая на устройства, Си Цзиньпин ответил: "Вам следует проверить, нет ли там бэкдора", имея в виду установленное программное обеспечение, которое позволяет третьим лицам осуществлять мониторинг, что вызвало смех и аплодисменты Ли.

Этот короткий шутливый разговор вызвал большой интерес СМИ в выходные, поскольку Си Цзиньпин редко шутит, не говоря уже о шпионаже.

"Си Цзиньпин расхохотался после шутки Ли Цзиньпина о безопасности телефонов Xiaomi", — гласил заголовок в ежедневной газете Seoul Shinmun в понедельник.

Одно из видео с этим на YouTube собрало более 800 комментариев, многие из которых выразили удивление.

"Такое ощущение, будто мастера боевых искусств обмениваются репликами на поединке", — написал пользователь под ником 021835.

Этот момент легкости подчеркнул, насколько сблизились два лидера за два дня, сообщил агентству AFP пресс-секретарь Ли Ким Нам Джун.

"От приветственных церемоний и обмена подарками до банкета и культурных мероприятий у обоих лидеров было много возможностей для общения и укрепления личной химии", — сказал он.

"Без такой химии подобные шутки были бы невозможны", — отметил пресс-секретарь.

На вопрос AFP, воспользуется ли он телефонами, Ким ответил, что это возможно.

"Хотя пока ничего не решено, он может воспользоваться телефоном", — сказал он, добавив, что телефоны были подарены Ли и его жене.

