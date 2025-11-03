Си Цзиньпин пошутил о шпионаже, подарив президенту Южной Кореи несколько китайских смартфонов

$42.080.01
48.980.00
ukenru
08:49 • 1044 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии РФ в Луганской области
Эксклюзив
08:34 • 3434 просмотра
"Может усилить подозрения и создать риски схем": в Раде предупреждают о недостатках закона о земле под разрушенными домами
08:31 • 4338 просмотра
Графики отключений света отменены, но возможны вечером - Минэнерго
08:09 • 5318 просмотра
МВФ может заблокировать финансовую поддержку Киева без предоставления Украине займа, обеспеченного "замороженными" средствами РФ - Politico
3 ноября, 00:16 • 18575 просмотра
Трамп сделал очередное заявление по ракетам Tomahawk для Украины: подробности
2 ноября, 14:42 • 35348 просмотра
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 58756 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 58504 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21 • 56061 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06 • 77800 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
"Я в этих переговорах не участвую" - Трамп о замороженных активах РФ3 ноября, 00:53 • 10985 просмотра
Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в СаратовеPhoto3 ноября, 02:23 • 15331 просмотра
У США достаточно ядерного оружия, чтобы 150 раз взорвать мир - Трамп3 ноября, 02:46 • 11785 просмотра
Си Цзиньпин «знает о последствиях» вторжения на Тайвань – Президент США03:22 • 9116 просмотра
Путин стремится торговать с США и зарабатывать деньги для России - Трамп04:21 • 12005 просмотра
публикации
Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов08:40 • 2482 просмотра
Замена летних шин на зимние: какие штрафы предусмотрены для нарушителейPhoto07:42 • 6734 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 58758 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 58506 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 117884 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Джон Хили
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Херсонская область
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+FilmPhoto2 ноября, 15:41 • 17581 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 39105 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo1 ноября, 08:30 • 89485 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 115936 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 63822 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
9К720 Искандер

Си Цзиньпин пошутил о шпионаже, подарив президенту Южной Кореи несколько китайских смартфонов

Киев • УНН

 • 1332 просмотра

Лидер Китая Си Цзиньпин подарил президенту Южной Кореи Ли Чжэ Мёну два смартфона Xiaomi с дисплеями корейского производства во время саммита АТЭС. Си Цзиньпин пошутил о шпионаже, посоветовав проверить наличие бэкдора, что вызвало значительный интерес у СМИ.

Си Цзиньпин пошутил о шпионаже, подарив президенту Южной Кореи несколько китайских смартфонов

Глава Китая Си Цзиньпин пошутил о шпионаже за президентом Южной Кореи, подарив ему пару смартфонов — он посоветовал ему "проверить, нет ли там бэкдора". Эта редкая шутка китайского лидера попала в заголовки сеульских газет, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Этот непринужденный обмен подарками состоялся в субботу в городе Кёнджу, когда Си Цзиньпин и президент Ли Чжэ Мён вручили друг другу подарки в рамках саммита АТЭС, что стало первым визитом Си Цзиньпина в Южную Корею за более чем десятилетие.

Си Цзиньпин подарил Ли два смартфона Xiaomi с дисплеями корейского производства, на что тот ответил шуткой: "Надежна ли линия связи?", вызвав смех Си Цзиньпина.

Указывая на устройства, Си Цзиньпин ответил: "Вам следует проверить, нет ли там бэкдора", имея в виду установленное программное обеспечение, которое позволяет третьим лицам осуществлять мониторинг, что вызвало смех и аплодисменты Ли.

Этот короткий шутливый разговор вызвал большой интерес СМИ в выходные, поскольку Си Цзиньпин редко шутит, не говоря уже о шпионаже.

"Си Цзиньпин расхохотался после шутки Ли Цзиньпина о безопасности телефонов Xiaomi", — гласил заголовок в ежедневной газете Seoul Shinmun в понедельник.

Одно из видео с этим на YouTube собрало более 800 комментариев, многие из которых выразили удивление.

"Такое ощущение, будто мастера боевых искусств обмениваются репликами на поединке", — написал пользователь под ником 021835.

Этот момент легкости подчеркнул, насколько сблизились два лидера за два дня, сообщил агентству AFP пресс-секретарь Ли Ким Нам Джун.

"От приветственных церемоний и обмена подарками до банкета и культурных мероприятий у обоих лидеров было много возможностей для общения и укрепления личной химии", — сказал он.

"Без такой химии подобные шутки были бы невозможны", — отметил пресс-секретарь.

На вопрос AFP, воспользуется ли он телефонами, Ким ответил, что это возможно.

"Хотя пока ничего не решено, он может воспользоваться телефоном", — сказал он, добавив, что телефоны были подарены Ли и его жене.

Китай отправил на космическую станцию трех космонавтов и четырех мышей31.10.25, 18:45 • 5755 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Техника
Южная Корея
Си Цзиньпин