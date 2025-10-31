Китай отправил на космическую станцию трех космонавтов и четырех мышей
Ракета "Чанчжэн-2F" с экипажем миссии "Шэньчжоу-21" стартовала с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая.
В пятницу на китайскую космическую станцию отправился новый экипаж, в состав которого вошли самый молодой астронавт страны и четыре лабораторные мыши, передает УНН со ссылкой на AFP.
Ракета "Чанчжэн-2F" с экипажем миссии "Шэньчжоу-21" стартовала в 23:44 (15:44 по Гринвичу) с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая.
Космическая станция "Тяньгун", экипаж которой составляют команды из трех астронавтов, сменяющиеся каждые шесть месяцев, — жемчужина китайской космической программы, в которую вложены миллиарды долларов в попытке догнать США и Россию.
Китай имеет смелые планы отправить пилотируемую миссию на Луну до конца десятилетия и в конечном итоге построить базу на лунной поверхности.
Командира миссии и опытного космического летчика Чжан Лу сопровождают 32-летний бортинженер У Фэй, самый молодой китайский астронавт, совершивший космическую миссию, и 39-летний специалист по полезной нагрузке Чжан Хунчжан.
Три астронавта попрощались с коллегами и членами семьи на отдаленной стартовой базе в пустыне Гоби под патриотическую песню в исполнении оркестра.
В четверг Чжан Лу заявил журналистам, что уверен в своей команде, которая "вернется на родину и ее народу с полным успехом".
Четыре мыши — два самца и две самки — присоединятся к ним в качестве подопытных в первых китайских орбитальных экспериментах на грызунах.
Ожидается, что "Шэньчжоу-21" состыкуется с "Тяньгуном" примерно через три с половиной часа после взлета.
