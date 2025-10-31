Китай отправил на космическую станцию трех космонавтов и четырех мышей

$42.080.01
48.980.00
ukenru
17:29 • 1582 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
16:15 • 7128 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
14:27 • 14694 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
12:28 • 19750 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
12:08 • 31735 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
31 октября, 11:42 • 18034 просмотра
Глава СБУ Малюк: был успешно уничтожен один из трех "орешников"
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 31715 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
31 октября, 10:52 • 16861 просмотра
"Историческое событие": Кравченко сообщил о первом случае передачи российского военного иностранному государству для судаVideo
Эксклюзив
31 октября, 09:39 • 20208 просмотра
Нападавшим на ТЦК в Одессе возле 7 км грозит от 5 до 15 лет: дело расследует СБУ
31 октября, 08:46 • 25442 просмотра
Труханову будут избирать меру пресечения сегодня в Печерском суде в 14:00
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Графики отключений света действуют круглосуточно, рф снова атаковала энергетику31 октября, 08:39 • 37077 просмотра
Что сажать в ноябре: как подготовить огород к зиме и заложить будущий урожайPhoto31 октября, 09:35 • 36817 просмотра
Мультфильмы с жутким шармом: что посмотреть на ХэллоуинPhoto31 октября, 10:39 • 28362 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 13286 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto14:59 • 13408 просмотра
публикации
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto14:59 • 13458 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов12:08 • 31740 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 31718 просмотра
Мультфильмы с жутким шармом: что посмотреть на ХэллоуинPhoto31 октября, 10:39 • 28409 просмотра
Что сажать в ноябре: как подготовить огород к зиме и заложить будущий урожайPhoto31 октября, 09:35 • 36866 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Геннадий Труханов
Василий Малюк
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Великобритания
Литва
Реклама
УНН Lite
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto14:59 • 13461 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 13325 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 30113 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 62611 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 66679 просмотра
Актуальное
Техника
Вашингтон Пост
Отопление
Крылатая ракета Storm Shadow
R-360 Нептун

Китай отправил на космическую станцию трех космонавтов и четырех мышей

Киев • УНН

 • 1202 просмотра

Ракета "Чанчжэн-2F" с экипажем миссии "Шэньчжоу-21" стартовала с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая.

Китай отправил на космическую станцию трех космонавтов и четырех мышей

В пятницу на китайскую космическую станцию отправился новый экипаж, в состав которого вошли самый молодой астронавт страны и четыре лабораторные мыши, передает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Ракета "Чанчжэн-2F" с экипажем миссии "Шэньчжоу-21" стартовала в 23:44 (15:44 по Гринвичу) с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая.

Космическая станция "Тяньгун", экипаж которой составляют команды из трех астронавтов, сменяющиеся каждые шесть месяцев, — жемчужина китайской космической программы, в которую вложены миллиарды долларов в попытке догнать США и Россию.

Китай имеет смелые планы отправить пилотируемую миссию на Луну до конца десятилетия и в конечном итоге построить базу на лунной поверхности.

Командира миссии и опытного космического летчика Чжан Лу сопровождают 32-летний бортинженер У Фэй, самый молодой китайский астронавт, совершивший космическую миссию, и 39-летний специалист по полезной нагрузке Чжан Хунчжан.

Три астронавта попрощались с коллегами и членами семьи на отдаленной стартовой базе в пустыне Гоби под патриотическую песню в исполнении оркестра.

В четверг Чжан Лу заявил журналистам, что уверен в своей команде, которая "вернется на родину и ее народу с полным успехом".

Четыре мыши — два самца и две самки — присоединятся к ним в качестве подопытных в первых китайских орбитальных экспериментах на грызунах.

Ожидается, что "Шэньчжоу-21" состыкуется с "Тяньгуном" примерно через три с половиной часа после взлета.

НАСА и Индия развернули крупнейшую радарную антенну в космосе: новый спутник будет отслеживать изменения Земли с невероятной точностью27.08.25, 16:07 • 3319 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Животные
Техника
Китай
Соединённые Штаты