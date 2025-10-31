$42.080.01
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
17:29 • 3716 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
16:15 • 10363 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
14:27 • 15963 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Ексклюзив
12:28 • 20881 перегляди
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
31 жовтня, 12:08 • 33360 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
31 жовтня, 11:42 • 18464 перегляди
Голова СБУ Малюк: було успішно знищено один з трьох "орєшників"
Ексклюзив
31 жовтня, 10:56 • 32632 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
31 жовтня, 10:52 • 16938 перегляди
"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для судуVideo
Ексклюзив
31 жовтня, 09:39 • 20283 перегляди
Нападникам на ТЦК в Одесі біля 7 км загрожує від 5 до 15 років: справу розслідує СБУ
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Китай відправив на космічну станцію трьох космонавтів та чотирьох мишей

Київ • УНН

 • 1504 перегляди

Ракета "Чанчжен-2F" з екіпажем місії "Шеньчжоу-21" стартувала із космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю.

Китай відправив на космічну станцію трьох космонавтів та чотирьох мишей

У п'ятницю на китайську космічну станцію вирушив новий екіпаж, до складу якого увійшли наймолодший астронавт країни та чотири лабораторні миші, передає УНН із посиланням на AFP.

Деталі

Ракета "Чанчжен-2F" з екіпажем місії "Шеньчжоу-21" стартувала о 23:44 (15:44 за Грінвічем) із космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю.

Космічна станція "Тяньгун", екіпаж якої складають команди з трьох астронавтів, котрі змінюються кожні шість місяців, — перлина китайської космічної програми, в яку вкладено мільярди доларів у спробі наздогнати США та росію.

Китай має сміливі плани відправити пілотовану місію на Місяць до кінця десятиліття і зрештою побудувати базу на місячній поверхні.

Командира місії та досвідченого космічного льотчика Чжан Лу супроводжують 32-річний бортінженер У Фей, наймолодший китайський астронавт, який здійснив космічну місію, та 39-річний фахівець із корисного навантаження Чжан Хунчжан.

Три астронавти попрощалися з колегами та членами родини на віддаленій стартовій базі у пустелі Гобі під патріотичну пісню у виконанні оркестру.

У четвер Чжан Лу заявив журналістам, що впевнений у своїй команді, яка "повернеться на батьківщину та її народу з повним успіхом".

Чотири миші - два самці і дві самки - приєднаються до них як піддослідні в перших китайських орбітальних експериментах на гризунах.

Очікується, що "Шеньчжоу-21" зістикується з "Тяньгуном" приблизно за три з половиною години після зльоту.

НАСА та Індія розгорнули найбільшу радарну антену у космосі: новий супутник відстежуватиме зміни Землі з неймовірною точністю27.08.25, 16:07 • 3319 переглядiв

Антоніна Туманова

Новини Світу
Тварини
Техніка
Китай
Сполучені Штати Америки