Китай відправив на космічну станцію трьох космонавтів та чотирьох мишей
Київ • УНН
У п'ятницю на китайську космічну станцію вирушив новий екіпаж, до складу якого увійшли наймолодший астронавт країни та чотири лабораторні миші, передає УНН із посиланням на AFP.
Деталі
Ракета "Чанчжен-2F" з екіпажем місії "Шеньчжоу-21" стартувала о 23:44 (15:44 за Грінвічем) із космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю.
Космічна станція "Тяньгун", екіпаж якої складають команди з трьох астронавтів, котрі змінюються кожні шість місяців, — перлина китайської космічної програми, в яку вкладено мільярди доларів у спробі наздогнати США та росію.
Китай має сміливі плани відправити пілотовану місію на Місяць до кінця десятиліття і зрештою побудувати базу на місячній поверхні.
Командира місії та досвідченого космічного льотчика Чжан Лу супроводжують 32-річний бортінженер У Фей, наймолодший китайський астронавт, який здійснив космічну місію, та 39-річний фахівець із корисного навантаження Чжан Хунчжан.
Три астронавти попрощалися з колегами та членами родини на віддаленій стартовій базі у пустелі Гобі під патріотичну пісню у виконанні оркестру.
У четвер Чжан Лу заявив журналістам, що впевнений у своїй команді, яка "повернеться на батьківщину та її народу з повним успіхом".
Чотири миші - два самці і дві самки - приєднаються до них як піддослідні в перших китайських орбітальних експериментах на гризунах.
Очікується, що "Шеньчжоу-21" зістикується з "Тяньгуном" приблизно за три з половиною години після зльоту.
