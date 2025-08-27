НАСА та Індія розгорнули найбільшу радарну антену у космосі: новий супутник відстежуватиме зміни Землі з неймовірною точністю

$41.400.03
12:47 • 3630 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
12:29 • 4116 перегляди
Відзавтра чоловіки віком від 18 до 22 років включно можуть виїжджати за кордон - постанова уряду
11:13 • 7586 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
11:12 • 10305 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
07:59 • 18958 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
07:35 • 54448 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 52759 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15 • 107493 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 76623 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 157546 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Популярнi новини
Викрадений нацистами понад 80 років тому портрет знайдено на сайті рієлтора в Аргентині27 серпня, 03:18 • 34947 перегляди
Президент Фінляндії закликає бити по російській військовій машині27 серпня, 05:54 • 31032 перегляди
Ліван представить план щодо роззброєння "Хезболли" вже цього тижня - Reuters27 серпня, 06:24 • 28957 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка08:14 • 33575 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори08:43 • 25600 перегляди
Публікації
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати12:47 • 3632 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори08:43 • 26521 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад07:35 • 54449 перегляди
Президенту направлено на підпис закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
Ексклюзив
26 серпня, 17:12 • 73274 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto26 серпня, 14:05 • 70341 перегляди
НАСА та Індія розгорнули найбільшу радарну антену у космосі: новий супутник відстежуватиме зміни Землі з неймовірною точністю

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Супутник NISAR, спільна розробка NASA та ISRO, виведено на орбіту з найбільшою антеною-рефлектором. Він відстежуватиме рух льодовиків, землетруси, зсуви та вирубку лісів.

НАСА та Індія розгорнули найбільшу радарну антену у космосі: новий супутник відстежуватиме зміни Землі з неймовірною точністю

У космос вивели унікальний супутник NISAR – спільна розробка NASA та Індійської організації космічних досліджень (ISRO). Його гігантська антена-рефлектор діаметром 12,6 метра стала найбільшою, яку коли-небудь виводили на орбіту. NISAR відстежуватиме рух льодовиків, землетруси, зсуви та вирубку лісів, надаючи дані для боротьби зі стихіями та планування інфраструктури. Про це повідомляє Wired, пише УНН.

Деталі

Супутник NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) стартував 30 липня з космодрому Сатіш Дхаван на південному сході Індії. Уже за 17 днів після запуску відбулося розгортання його унікальної антени, виготовленої з позолоченої дротяної сітки. У складеному вигляді вона нагадувала парасольку, а після виходу на орбіту "розкрилася", перетворившись на найбільший радарний рефлектор, створений NASA.

SpaceX готує ювілейний запуск Starship: десятий політ стане вирішальним для майбутніх місій на Місяць16.08.25, 08:13 • 7237 переглядiв

Антена діаметром 39 футів (майже 12 метрів - ред.) стала основним "оком" апарата. NISAR уперше поєднує два типи синтетичної апертурної радіолокації – L-діапазон, що дозволяє бачити крізь лісовий покрив та хмари, та S-діапазон, який чутливий до вологи й рослинності. Разом вони створюють багаторівневу картину процесів на поверхні Землі: від тектонічних зсувів і танення льодовиків до вирубки лісів і зміни болотних екосистем.

Розгортання рефлектора NISAR – це значний крок уперед у розвитку супутникових технологій

– наголосила Карен Сент-Жермен, директорка Дирекції наук про Землю NASA.

Технологія SAR працює за принципом фотокамери: антена фокусує радіохвилі, створюючи чіткі зображення. Завдяки інтерферометричним методам супутник дозволить формувати тривимірні "фільми", що демонструватимуть зміни земної поверхні з точністю до кількох сантиметрів.

Розробка NISAR стала підсумком десятиліть досвіду: ще з 1970-х NASA створювала радіолокатори для дослідження океанів і навіть відтворила рельєф Венери. У спільному проєкті США надали L-діапазон та системи обміну даними, тоді як ISRO відповідала за S-діапазон і супутникову платформу.

Очікується, що повномасштабні спостереження розпочнуться наприкінці 2025 року. Дані NISAR допоможуть у прогнозуванні стихійних лих, плануванні інфраструктури, аграрній політиці та продовольчій безпеці. Нове "око" на орбіті вже готується стежити за нашою планетою з небаченою досі точністю.

У США планують будівництво ядерного реактора на Місяці - Politico05.08.25, 09:41 • 3147 переглядiв

Степан Гафтко

ТехнологіїПогода та довкілля
Місяць
SpaceX Starship
SpaceX
NASA
Індія
Сполучені Штати Америки