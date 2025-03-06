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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 1068 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

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Модуль Athena сьогодні встановить першу стільникову мережу на Місяці

Місячний модуль Athena класу Nova-C здійснить посадку на Місяць 6 березня для створення першої стільникової мережі Nokia. Місія є частиною програми NASA CLPS та включає збір місячних зразків та наукові дослідження.

Технології • 6 березня, 09:12 • 14222 перегляди

Athena стартувала до Місяця: новий модуль від SpaceX з інноваційною станцією зв’язку

Місячний посадковий модуль Athena від Intuitive Machines успішно стартував на ракеті Falcon 9. Апарат здійснить посадку на Місяць 6 березня та проведе тестування ґрунту біля Південного полюса.

Новини Світу • 27 лютого, 08:00 • 30629 перегляди

Чи загрожує астероїд 2024 YR4 Землі: остаточні розрахунки

NASA підтвердила, що астероїд 2024 YR4 не загрожує Землі у найближчі 100 років. Існує лише 1,7% ймовірності його зіткнення з Місяцем, а в березні об'єкт досліджуватиме телескоп Джеймса Вебба.

Новини Світу • 25 лютого, 09:44 • 29760 перегляди

"Має відбутися не раніше середини 2027 року": NASA оголошує про нове перенесення польоту на Місяць

NASA відклала пілотовану місію "Артеміда-3" з висадкою на Місяць до середини 2027 року через технічні проблеми. Причиною перенесення стали складнощі з тепловим екраном космічного корабля.

Технології • 6 грудня, 13:24 • 17326 перегляди

Prada і Axiom Space представили скафандр для місії на Місяць

Італійський дім моди Prada та стартап Axiom Space показали дизайн скафандра AxEMU для місії NASA Artemis 3 на Місяць у 2026 році. Скафандр матиме білий зовнішній шар для захисту від високих температур і місячного пилу.

Культура • 17 жовтня, 07:27 • 14881 перегляди

Науковці розробили перший у світі пристрій для автоматизованого видобутку кисню на Місяці

Компанія Sierra Space створила перший у світі автоматизований пристрій для видобутку кисню з місячного ґрунту. Технологія використовує карботермічний процес і може працювати в екстремальних умовах місячної поверхні.

Новини Світу • 19 вересня, 02:15 • 19517 перегляди

У Землі колись було кільце, як у Сатурна - дослідження

Нове дослідження припускає, що Земля колись була оточена кільцем космічних уламків, подібним до кільця Сатурна. Це могло спричинити сплеск метеоритних ударів та вплинути на клімат планети.

Новини Світу • 18 вересня, 23:15 • 134941 перегляди

Перший супермісяць року: сьогодні ввечері можна спостерігати рідкісне явище

Сьогодні ввечері відбудеться перший з чотирьох осінніх супермісяців. Місяць буде на 8% більшим і на 15% яскравішим за звичайний, найкраще його спостерігати біля горизонту.

Новини Світу • 18 серпня, 19:58 • 21805 перегляди

Зразки місій NASA дали змогу розпізнати вирішальну подію в історії Місяця

Аналіз місячних зразків показав, що найбільший кратер на Місяці утворився 4,338 млрд років тому. Це відкриття проливає світло на історію Місяця і ранню космічну обстановку навколо Землі.

Новини Світу • 25 липня, 17:00 • 21258 перегляди

До Землі наближається астероїд діаметром понад 340 метрів - NASA

Астероїд Апофіс діаметром 340-375 метрів пройде за 32 000 км від Землі у 2029 році. NASA і ESA планують відправити космічні кораблі для вивчення цієї рідкісної події.

Технології • 23 липня, 13:16 • 14174 перегляди

20 липня: Міжнародний день Місяця, Всесвітній день шахів

Сьогодні, 20 липня, усі любителі космосу можуть долучитися до святкування Міжнародного дня Місяця. Саме 20 липня 1969 року американські астронавти Ніл Армстронг та Едвін Олдрін вперше ступили на поверхню супутника Землі.

УНН Lite • 20 липня, 03:07 • 105164 перегляди

На Місяці виявили печеру. Учені сподіваються, що у ній колись оселяться астронавти

Учені вперше виявили на Місяці печеру, яка теоретично може бути ідеальним місцем для облаштування населеної бази на супутнику Землі.

Новини Світу • 16 липня, 14:40 • 16486 перегляди

У США розбився літак з астронавтом "Аполлона-8", що облетів Місяць

Літак колишнього астронавта "Аполлона-8" Вільяма Андерса розбився в затоці Пьюджет-Саунд недалеко від острова Оркас, штат Вашингтон.

Новини Світу • 8 червня, 01:51 • 107845 перегляди

Китайський зонд успішно приземлився на зворотному боці Місяця

Китайський місячний апарат "Чан'е-6" успішно здійснив посадку на зворотному боці Місяця для збору місячних зразків, що стало другим історичним досягненням Китаю.

Новини Світу • 2 червня, 11:00 • 32467 перегляди

NASA планують побудувати залізничні колії на Місяці

Проект NASA Flexible Levitation on Track (FLOAT), метою якого є створення першої місячної рейкової системи з використанням магнітних роботів для транспортування вантажів на Місяці з мінімальним зносом від пилу, перейшов до другого етапу програми Innovative Advanced Concepts (NIAC).

Новини Світу • 15 травня, 18:24 • 69493 перегляди

Перший пілотований тестовий політ космічного корабля Boeing знову відкладено через технічні проблеми

Перший пілотований тестовий політ космічного корабля Starliner компанії Boeing до Міжнародної космічної станції знову відкладено через технічну проблему з кисневим клапаном на ракеті Atlas V.

Новини Світу • 7 травня, 06:56 • 19001 перегляди

7 травня: Міжнародний день планетаріїв, День торта

Сьогодні, сьомого травня, люди, які люблять космос та зачаровані загадковим світом небесних світил можуть долучитися до Міжнародного дня планетаріїв. Дата святкування обрана на честь того, що саме сьомого травня 1924 року на постійній основі розпочав свою роботу перший в сучасному розумінні цього слова планетарій у Мюнхені.

УНН Lite • 7 травня, 03:03 • 123711 перегляди

Китай запустив історичну місію для отримання зразків із зворотного боку Місяця

Китай запустив зонд "Chang'e-6" для повернення зразків каміння і ґрунту з давнього басейну Південного полюса-Айткен на дальньому боці Місяця, що є першою такою місією у світі.

Новини Світу • 3 травня, 13:06 • 21125 перегляди

Проект пошуку життя на Марсі занадто коштовний, потрібні нові ідеї – NASA

NASA відмовляється від існуючого плану збору та повернення зразків ґрунту з Марса до 2040 року, вартістю 11 мільярдів доларів через високі витрати та затримки. Національне аерокосмічне агентство США шукає нові інноваційні та дешевші підходи.

Технології • 16 квітня, 17:17 • 23267 перегляди

Білий дім доручив NASA створити стандарт часу для Місяця

Білий дім доручив НАСА до 2026 року встановити єдиний часовий стандарт під назвою "координований місячний час" (LTC) для Місяця та інших небесних тіл, щоб забезпечити точний часовий орієнтир для місячних місій на тлі зростаючої активності в дослідженні Місяця.

Політика • 3 квітня, 03:35 • 30535 перегляди

Американський космічний апарат вперше за 50 років здійснив посадку на Місяць

США висадили перший за 50 років космічний апарат на Місяць, причому під час спуску у корабля "Одіссей" виникли проблеми з навігацією, які потребували 11 годин роботи інженерів, щоб їх вирішити.

Новини Світу • 23 лютого, 04:35 • 121580 перегляди

SpaceX запустила приватний посадковий апарат на Місяць

SpaceX запустила перший приватний місяцехід під назвою Odysseus, побудований компанією Intuitive Machines, який має приземлитися на Місяці 22 лютого.

Новини Світу • 16 лютого, 08:34 • 29679 перегляди