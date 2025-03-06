Місячний модуль Athena класу Nova-C здійснить посадку на Місяць 6 березня для створення першої стільникової мережі Nokia. Місія є частиною програми NASA CLPS та включає збір місячних зразків та наукові дослідження.
Місячний посадковий модуль Athena від Intuitive Machines успішно стартував на ракеті Falcon 9. Апарат здійснить посадку на Місяць 6 березня та проведе тестування ґрунту біля Південного полюса.
NASA підтвердила, що астероїд 2024 YR4 не загрожує Землі у найближчі 100 років. Існує лише 1,7% ймовірності його зіткнення з Місяцем, а в березні об'єкт досліджуватиме телескоп Джеймса Вебба.
NASA відклала пілотовану місію "Артеміда-3" з висадкою на Місяць до середини 2027 року через технічні проблеми. Причиною перенесення стали складнощі з тепловим екраном космічного корабля.
Італійський дім моди Prada та стартап Axiom Space показали дизайн скафандра AxEMU для місії NASA Artemis 3 на Місяць у 2026 році. Скафандр матиме білий зовнішній шар для захисту від високих температур і місячного пилу.
Компанія Sierra Space створила перший у світі автоматизований пристрій для видобутку кисню з місячного ґрунту. Технологія використовує карботермічний процес і може працювати в екстремальних умовах місячної поверхні.
Нове дослідження припускає, що Земля колись була оточена кільцем космічних уламків, подібним до кільця Сатурна. Це могло спричинити сплеск метеоритних ударів та вплинути на клімат планети.
Сьогодні ввечері відбудеться перший з чотирьох осінніх супермісяців. Місяць буде на 8% більшим і на 15% яскравішим за звичайний, найкраще його спостерігати біля горизонту.
Аналіз місячних зразків показав, що найбільший кратер на Місяці утворився 4,338 млрд років тому. Це відкриття проливає світло на історію Місяця і ранню космічну обстановку навколо Землі.
Астероїд Апофіс діаметром 340-375 метрів пройде за 32 000 км від Землі у 2029 році. NASA і ESA планують відправити космічні кораблі для вивчення цієї рідкісної події.
Сьогодні, 20 липня, усі любителі космосу можуть долучитися до святкування Міжнародного дня Місяця. Саме 20 липня 1969 року американські астронавти Ніл Армстронг та Едвін Олдрін вперше ступили на поверхню супутника Землі.
Учені вперше виявили на Місяці печеру, яка теоретично може бути ідеальним місцем для облаштування населеної бази на супутнику Землі.
Літак колишнього астронавта "Аполлона-8" Вільяма Андерса розбився в затоці Пьюджет-Саунд недалеко від острова Оркас, штат Вашингтон.
Китайський місячний апарат "Чан'е-6" успішно здійснив посадку на зворотному боці Місяця для збору місячних зразків, що стало другим історичним досягненням Китаю.
Проект NASA Flexible Levitation on Track (FLOAT), метою якого є створення першої місячної рейкової системи з використанням магнітних роботів для транспортування вантажів на Місяці з мінімальним зносом від пилу, перейшов до другого етапу програми Innovative Advanced Concepts (NIAC).
Перший пілотований тестовий політ космічного корабля Starliner компанії Boeing до Міжнародної космічної станції знову відкладено через технічну проблему з кисневим клапаном на ракеті Atlas V.
Сьогодні, сьомого травня, люди, які люблять космос та зачаровані загадковим світом небесних світил можуть долучитися до Міжнародного дня планетаріїв. Дата святкування обрана на честь того, що саме сьомого травня 1924 року на постійній основі розпочав свою роботу перший в сучасному розумінні цього слова планетарій у Мюнхені.
Китай запустив зонд "Chang'e-6" для повернення зразків каміння і ґрунту з давнього басейну Південного полюса-Айткен на дальньому боці Місяця, що є першою такою місією у світі.
NASA відмовляється від існуючого плану збору та повернення зразків ґрунту з Марса до 2040 року, вартістю 11 мільярдів доларів через високі витрати та затримки. Національне аерокосмічне агентство США шукає нові інноваційні та дешевші підходи.
Білий дім доручив НАСА до 2026 року встановити єдиний часовий стандарт під назвою "координований місячний час" (LTC) для Місяця та інших небесних тіл, щоб забезпечити точний часовий орієнтир для місячних місій на тлі зростаючої активності в дослідженні Місяця.
США висадили перший за 50 років космічний апарат на Місяць, причому під час спуску у корабля "Одіссей" виникли проблеми з навігацією, які потребували 11 годин роботи інженерів, щоб їх вирішити.
SpaceX запустила перший приватний місяцехід під назвою Odysseus, побудований компанією Intuitive Machines, який має приземлитися на Місяці 22 лютого.