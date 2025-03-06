7 травня: Міжнародний день планетаріїв, День торта

Сьогодні, сьомого травня, люди, які люблять космос та зачаровані загадковим світом небесних світил можуть долучитися до Міжнародного дня планетаріїв. Дата святкування обрана на честь того, що саме сьомого травня 1924 року на постійній основі розпочав свою роботу перший в сучасному розумінні цього слова планетарій у Мюнхені.