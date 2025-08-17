$41.450.00
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня

Київ • УНН

 • 2384 перегляди

Цей тиждень принесе новолуння 23 серпня, відкриваючи новий цикл, але з відчуттям нестабільності. Біла Луна у Леві до березня 2026 року акцентує важливість щирості та творчості.

Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня

Цей тиждень буде переломним і насиченим подіями. Зокрема - новолуння 23 серпня о 09.06 за Києвом у першому градусі Діви. Як він вплине на нас - спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

Як вказала Базиленко, до новолуння триватиме спадаючий Місяць, а отже перша половина тижня чудово підходить для:

• завершення справ;

• доведення початого до кінця;

• прибирання і очищення.

Особливо важливо в п’ятницю, 22 серпня, — тоді настануть 29-ті місячні дні, які традиційно вважаються напруженими.

У цей час краще утриматися від нових починань та косметологічних процедур, а зосередитися на прибиранні дому та внутрішньому балансі.

Новолуння 23 серпня відкриває новий цикл, але відбувається воно в складних аспектах: Сонце і Місяць у з’єднанні роблять квадратуру до Урану. Це створює відчуття нестабільності, немов ми йдемо по пороховій бочці. Тому надзвичайно важливо в цей період діяти в стилі Діви — обдумано, спокійно, з контролем емоцій і увагою до деталей. У цей день варто попрацювати над своїми планами і бажаннями на наступний місяць

- порадила астролог. 

Як зауважила Базиленко, Марс у Терезах дарує шанс вирішувати конфлікти дипломатичним шляхом, діяти зважено й обережно.

А гармонійний секстиль Марса і Меркурія, який триватиме увесь тиждень, надає можливість швидко домовлятися, вести перемовини, вирішувати навіть складні питання та вибудовувати стратегії. Це потужна підтримка для будь-якої інтелектуальної чи комунікаційної діяльності.

Біла Луна у Леві: чому це так важливо

З 13 серпня і аж до березня 2026 року Біла Луна знаходиться у знаку Лева. Як наголосила Базиленко, це надзвичайно значимий період, адже Лев символізує серце, творчість, дітей і самовираження.

Для нас усіх протягом наступних семи місяців важливо навчитися відкривати своє серце — собі, людям, світові. Це час щирості, любові, теплих почуттів і людяності

- розповіла астролог.

• Діти і майбутні покоління. Лев пов'язаний із народженням та вихованням дітей, а також із нашими внутрішніми "дитячими" рисами. Варто більше уваги приділяти сім’ї, підтримці дітей і збереженню чистоти душі.

• Творчість і справа життя. Цей період сприяє тим, хто творить, створює нові проекти, розкриває таланти й ділиться ними зі світом.

• Влада і керівники. У цей час висвітлюються всі світлі й темні сторони правителів. Ті, хто діє жорстко й несправедливо, будуть викриті.

На кого чекає удача в 2025 році: відповідь астролога29.12.24, 11:14 • 135966 переглядiв

Ключові дні: 23–26 серпня

У ці дні Біла Луна у Леві утворює найважливіший аспект — опозицію з Плутоном, і це відбувається саме в момент новолуння.

• Біла Луна — фіктивна точка на небі, яка в астрології символізує світлі сили, духовний захист, совість і чистоту намірів. Вона показує, де людина може отримати допомогу від вищих сил, але водночас вимагає від нас максимальної щирості та моральності.

• Плутон — планета трансформації, влади і глибинних змін. У міфології він відповідає за підземне царство, приховані сили, тіньову сторону життя. Він символізує боротьбу за владу, маніпуляції, руйнування і відродження. Там, де з’являється Плутон, відбувається перевірка на силу і чесність.

Ця опозиція між Білою Луною та Плутоном символізує "вибір" між добром і злом, світлом і тінню.

1. У гороскопі це виглядає як трапеція з багатьма гармонійними аспектами, але з однією сильною напругою. І саме вона змушує нас діяти свідомо.

2. Те, що ми виберемо зараз, матиме наслідки не лише в найближчий місяць, а й на весь семимісячний цикл.

3. Це надзвичайно важливий період для рішень і дій тих, хто перебуває при владі, адже їхні наслідки можуть відчуватися протягом наступних семи років.

"Висновок тижня:

Перед нами стоїть важливий вибір. Біла Луна у Леві відкриває двері до чистоти серця і справжньої сили, але опозиція до Плутона нагадує: спокуси темряви завжди поруч. Тому головним нашим компасом повинна стати совість. Якщо ми будемо діяти від серця, чесно і світло, то зможемо закласти фундамент для нових можливостей, які розкриються у найближчі місяці та навіть роки.

Не забудьте на Новий Місяць, у Новолуння написати свої бажання і запланувати свій місяць", - заявила Базиленко. 

Рік кулуарних ігор і великих проривів у науці: астролог розповіла, яким буде 2025 рік 27.12.24, 09:00 • 237853 перегляди

Овен

Тиждень дає шанс відчути більше легкості й радості. Важливо не поспішати, а знайти гармонію між бажанням діяти й потребою відпочити.

Порада: подбай про своє тіло, віднови сили — тоді натхнення саме прийде.

Телець

Буде більше турбот навколо дому та близьких, але саме це дає відчуття стабільності. З’явиться шанс налагодити те, що давно потребувало уваги.

Порада: скажи теплі слова рідним — твоя ніжність зараз для них безцінна.

Близнюки

Тиждень насичений спілкуванням. Слова і жести можуть змінювати настрій людей навколо. Важливо обирати щирість замість поспіху.

Порада: більше слухай, ніж говори — так відкриються нові двері.

Рак

Ти відчуваєш, що на перший план виходить серце і почуття. Це час для теплих зустрічей і сімейної підтримки.

Порада: дозволяй собі ніжність — і до себе, і до інших.

Лев

Цей тиждень вчить бути чесним із собою. Важливо проявити свою силу через людяність і відкрите серце, а не через гордість.

Порада: підтримай когось словом чи справою — і отримаєш у відповідь більше, ніж чекав.

Діва

З 23 числа відчувається новий етап — більше впевненості й сил. Це добрий момент для планів і початку нових справ.

Порада: склади маленький список завдань на місяць — він стане твоїм внутрішнім орієнтиром.

Терези

Є відчуття, що треба підбити підсумки й відпустити зайве. Важливо не триматися за старе.

Порада: знайди тихе місце для себе — навіть кілька годин тиші допоможуть відновити баланс.

Скорпіон

Тиждень показує, що твої дії впливають на інших сильніше, ніж ти думаєш. Тому важлива щирість і відкрита позиція.

Порада: будь чесним у виборі — і життя підкаже правильний шлях.

Стрілець

Ти відчуваєш випробування у стосунках з авторитетами чи керівниками. Але справжня сила зараз — у спокої й чесності.

Порада: не сперечайся заради перемоги, шукай рішення, яке виграють усі.

Козеріг

Є бажання щось змінити кардинально. Але важливо робити кроки не різко, а з розумінням і м’якістю.

Порада: проявляй турботу у близьких стосунках — це дасть сили для великих змін.

Водолій

Тиждень вчить відпускати контроль і більше довіряти. Тобі відкриваються можливості, якщо підеш не звичним, а новим шляхом.

Порада: дай місце новим людям у житті — вони принесуть свіже бачення.

Риби

Стосунки виходять на перший план. Може з’явитися новий союз або нове розуміння у старому.

Порада: говори з серця — навіть складні теми стануть простішими.

