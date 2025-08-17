Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
Киев • УНН
Эта неделя принесет новолуние 23 августа, открывая новый цикл, но с ощущением нестабильности. Белая Луна во Льве до марта 2026 года акцентирует важность искренности и творчества.
Эта неделя будет переломной и насыщенной событиями. В частности – новолуние 23 августа в 09.06 по Киеву в первом градусе Девы. Как он повлияет на нас – специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.
Как указала Базиленко, до новолуния продлится убывающая Луна, а значит, первая половина недели прекрасно подходит для:
• завершение дел;
• доведение начатого до конца;
• уборка и очистка.
Особенно важно в пятницу, 22 августа, — тогда наступят 29-е лунные дни, которые традиционно считаются напряженными.
В это время лучше воздержаться от новых начинаний и косметологических процедур, а сосредоточиться на уборке дома и внутреннем балансе.
Новолуние 23 августа открывает новый цикл, но происходит оно в сложных аспектах: Солнце и Луна в соединении делают квадратуру к Урану. Это создает ощущение нестабильности, словно мы идем по пороховой бочке. Поэтому чрезвычайно важно в этот период действовать в стиле Девы — обдуманно, спокойно, с контролем эмоций и вниманием к деталям. В этот день стоит поработать над своими планами и желаниями на следующий месяц
Как отметила Базиленко, Марс в Весах дарит шанс разрешать конфликты дипломатическим путем, действовать взвешенно и осторожно.
А гармоничный секстиль Марса и Меркурия, который продлится всю неделю, дает возможность быстро договариваться, вести переговоры, решать даже сложные вопросы и выстраивать стратегии. Это мощная поддержка для любой интеллектуальной или коммуникационной деятельности.
Белая Луна во Льве: почему это так важно
С 13 августа и вплоть до марта 2026 года Белая Луна находится в знаке Льва. Как подчеркнула Базиленко, это чрезвычайно значимый период, ведь Лев символизирует сердце, творчество, детей и самовыражение.
Для нас всех в течение следующих семи месяцев важно научиться открывать свое сердце — себе, людям, миру. Это время искренности, любви, теплых чувств и человечности
• Дети и будущие поколения. Лев связан с рождением и воспитанием детей, а также с нашими внутренними "детскими" чертами. Стоит больше внимания уделять семье, поддержке детей и сохранению чистоты души.
• Творчество и дело жизни. Этот период способствует тем, кто творит, создает новые проекты, раскрывает таланты и делится ими с миром.
• Власть и руководители. В это время освещаются все светлые и темные стороны правителей. Те, кто действует жестко и несправедливо, будут разоблачены.
Ключевые дни: 23–26 августа
В эти дни Белая Луна во Льве образует важнейший аспект — оппозицию с Плутоном, и это происходит именно в момент новолуния.
• Белая Луна — фиктивная точка на небе, которая в астрологии символизирует светлые силы, духовную защиту, совесть и чистоту намерений. Она показывает, где человек может получить помощь от высших сил, но в то же время требует от нас максимальной искренности и нравственности.
• Плутон — планета трансформации, власти и глубинных изменений. В мифологии он отвечает за подземное царство, скрытые силы, теневую сторону жизни. Он символизирует борьбу за власть, манипуляции, разрушение и возрождение. Там, где появляется Плутон, происходит проверка на силу и честность.
Эта оппозиция между Белой Луной и Плутоном символизирует "выбор" между добром и злом, светом и тенью.
1. В гороскопе это выглядит как трапеция со многими гармоничными аспектами, но с одним сильным напряжением. И именно она заставляет нас действовать сознательно.
2. То, что мы выберем сейчас, будет иметь последствия не только в ближайший месяц, но и на весь семимесячный цикл.
3. Это чрезвычайно важный период для решений и действий тех, кто находится у власти, ведь их последствия могут ощущаться в течение следующих семи лет.
"Вывод недели:
Перед нами стоит важный выбор. Белая Луна во Льве открывает двери к чистоте сердца и истинной силе, но оппозиция к Плутону напоминает: искушения тьмы всегда рядом. Поэтому главным нашим компасом должна стать совесть. Если мы будем действовать от сердца, честно и светло, то сможем заложить фундамент для новых возможностей, которые раскроются в ближайшие месяцы и даже годы.
Не забудьте на Новолуние, в Новолуние написать свои желания и запланировать свой месяц", - заявила Базиленко.
Овен
Неделя дает шанс почувствовать больше легкости и радости. Важно не спешить, а найти гармонию между желанием действовать и потребностью отдохнуть.
Совет: позаботься о своем теле, восстанови силы — тогда вдохновение само придет.
Телец
Будет больше забот вокруг дома и близких, но именно это дает ощущение стабильности. Появится шанс наладить то, что давно требовало внимания.
Совет: скажи теплые слова родным — твоя нежность сейчас для них бесценна.
Близнецы
Неделя насыщена общением. Слова и жесты могут менять настроение людей вокруг. Важно выбирать искренность вместо спешки.
Совет: больше слушай, чем говори — так откроются новые двери.
Рак
Ты чувствуешь, что на первый план выходит сердце и чувства. Это время для теплых встреч и семейной поддержки.
Совет: позволяй себе нежность — и к себе, и к другим.
Лев
Эта неделя учит быть честным с собой. Важно проявить свою силу через человечность и открытое сердце, а не через гордость.
Совет: поддержи кого-то словом или делом — и получишь в ответ больше, чем ожидал.
Дева
С 23 числа ощущается новый этап — больше уверенности и сил. Это хороший момент для планов и начала новых дел.
Совет: составь маленький список задач на месяц — он станет твоим внутренним ориентиром.
Весы
Есть ощущение, что надо подвести итоги и отпустить лишнее. Важно не держаться за старое.
Совет: найди тихое место для себя — даже несколько часов тишины помогут восстановить баланс.
Скорпион
Неделя показывает, что твои действия влияют на других сильнее, чем ты думаешь. Поэтому важна искренность и открытая позиция.
Совет: будь честным в выборе — и жизнь подскажет правильный путь.
Стрелец
Ты чувствуешь испытания в отношениях с авторитетами или руководителями. Но настоящая сила сейчас — в спокойствии и честности.
Совет: не спорь ради победы, ищи решение, которое выиграют все.
Козерог
Есть желание что-то изменить кардинально. Но важно делать шаги не резко, а с пониманием и мягкостью.
Совет: проявляй заботу в близких отношениях — это даст силы для больших перемен.
Водолей
Неделя учит отпускать контроль и больше доверять. Тебе открываются возможности, если пойдешь не привычным, а новым путем.
Совет: дай место новым людям в жизни — они принесут свежее видение.
Рыбы
Отношения выходят на первый план. Может появиться новый союз или новое понимание в старом.
Совет: говори от сердца — даже сложные темы станут проще.