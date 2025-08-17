$41.450.00
48.440.00
ukenru
Эксклюзив
07:17 • 30 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 87504 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 58738 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 61179 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 56003 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 49924 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 245463 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 213077 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 167715 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 154960 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2м/с
68%
746мм
Популярные новости
«Удар в спину»: украинские чиновники и эксперты прокомментировали для FT итоги встречи Трампа с Путиным16 августа, 21:28 • 6212 просмотра
Мелания Трамп написала Путину «мирное письмо» перед саммитом на Аляске: Fox News обнародовало текстPhoto16 августа, 23:18 • 4724 просмотра
На ВОТ Донбасса оккупанты вызвали резкий скачок цен на питьевую воду - ЦНС16 августа, 23:46 • 6850 просмотра
Сербия охвачена протестами: полиция применяет газ, офисы правящей партии разрушеныVideo02:15 • 26444 просмотра
Украина не сможет безопасно вывести войска из Донецкой области без полного прекращения огня - ISW02:47 • 11762 просмотра
публикации
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
Эксклюзив
07:17 • 24 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 344928 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 298854 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 302627 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 309815 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ребенок
Александр Вучич
Эдгарс Ринкевичс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Донецкая область
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 45666 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 39199 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 176321 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 253451 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 179243 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нью-Йорк Таймс
Фокс Ньюс
Крылатая ракета
Футбол

Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Эта неделя принесет новолуние 23 августа, открывая новый цикл, но с ощущением нестабильности. Белая Луна во Льве до марта 2026 года акцентирует важность искренности и творчества.

Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа

Эта неделя будет переломной и насыщенной событиями. В частности – новолуние 23 августа в 09.06 по Киеву в первом градусе Девы. Как он повлияет на нас – специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Как указала Базиленко, до новолуния продлится убывающая Луна, а значит, первая половина недели прекрасно подходит для:

• завершение дел;

• доведение начатого до конца;

• уборка и очистка.

Особенно важно в пятницу, 22 августа, — тогда наступят 29-е лунные дни, которые традиционно считаются напряженными.

В это время лучше воздержаться от новых начинаний и косметологических процедур, а сосредоточиться на уборке дома и внутреннем балансе.

Новолуние 23 августа открывает новый цикл, но происходит оно в сложных аспектах: Солнце и Луна в соединении делают квадратуру к Урану. Это создает ощущение нестабильности, словно мы идем по пороховой бочке. Поэтому чрезвычайно важно в этот период действовать в стиле Девы — обдуманно, спокойно, с контролем эмоций и вниманием к деталям. В этот день стоит поработать над своими планами и желаниями на следующий месяц

- посоветовала астролог. 

Как отметила Базиленко, Марс в Весах дарит шанс разрешать конфликты дипломатическим путем, действовать взвешенно и осторожно.

А гармоничный секстиль Марса и Меркурия, который продлится всю неделю, дает возможность быстро договариваться, вести переговоры, решать даже сложные вопросы и выстраивать стратегии. Это мощная поддержка для любой интеллектуальной или коммуникационной деятельности.

Белая Луна во Льве: почему это так важно

С 13 августа и вплоть до марта 2026 года Белая Луна находится в знаке Льва. Как подчеркнула Базиленко, это чрезвычайно значимый период, ведь Лев символизирует сердце, творчество, детей и самовыражение.

Для нас всех в течение следующих семи месяцев важно научиться открывать свое сердце — себе, людям, миру. Это время искренности, любви, теплых чувств и человечности

- рассказала астролог.

• Дети и будущие поколения. Лев связан с рождением и воспитанием детей, а также с нашими внутренними "детскими" чертами. Стоит больше внимания уделять семье, поддержке детей и сохранению чистоты души.

• Творчество и дело жизни. Этот период способствует тем, кто творит, создает новые проекты, раскрывает таланты и делится ими с миром.

• Власть и руководители. В это время освещаются все светлые и темные стороны правителей. Те, кто действует жестко и несправедливо, будут разоблачены.

Кого ждет удача в 2025 году: ответ астролога29.12.24, 11:14 • 135964 просмотра

Ключевые дни: 23–26 августа

В эти дни Белая Луна во Льве образует важнейший аспект — оппозицию с Плутоном, и это происходит именно в момент новолуния.

• Белая Луна — фиктивная точка на небе, которая в астрологии символизирует светлые силы, духовную защиту, совесть и чистоту намерений. Она показывает, где человек может получить помощь от высших сил, но в то же время требует от нас максимальной искренности и нравственности.

• Плутон — планета трансформации, власти и глубинных изменений. В мифологии он отвечает за подземное царство, скрытые силы, теневую сторону жизни. Он символизирует борьбу за власть, манипуляции, разрушение и возрождение. Там, где появляется Плутон, происходит проверка на силу и честность.

Эта оппозиция между Белой Луной и Плутоном символизирует "выбор" между добром и злом, светом и тенью.

1. В гороскопе это выглядит как трапеция со многими гармоничными аспектами, но с одним сильным напряжением. И именно она заставляет нас действовать сознательно.

2. То, что мы выберем сейчас, будет иметь последствия не только в ближайший месяц, но и на весь семимесячный цикл.

3. Это чрезвычайно важный период для решений и действий тех, кто находится у власти, ведь их последствия могут ощущаться в течение следующих семи лет.

"Вывод недели:

Перед нами стоит важный выбор. Белая Луна во Льве открывает двери к чистоте сердца и истинной силе, но оппозиция к Плутону напоминает: искушения тьмы всегда рядом. Поэтому главным нашим компасом должна стать совесть. Если мы будем действовать от сердца, честно и светло, то сможем заложить фундамент для новых возможностей, которые раскроются в ближайшие месяцы и даже годы.

Не забудьте на Новолуние, в Новолуние написать свои желания и запланировать свой месяц", - заявила Базиленко. 

Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025 27.12.24, 09:00 • 237853 просмотра

Овен

Неделя дает шанс почувствовать больше легкости и радости. Важно не спешить, а найти гармонию между желанием действовать и потребностью отдохнуть.

Совет: позаботься о своем теле, восстанови силы — тогда вдохновение само придет.

Телец

Будет больше забот вокруг дома и близких, но именно это дает ощущение стабильности. Появится шанс наладить то, что давно требовало внимания.

Совет: скажи теплые слова родным — твоя нежность сейчас для них бесценна.

Близнецы

Неделя насыщена общением. Слова и жесты могут менять настроение людей вокруг. Важно выбирать искренность вместо спешки.

Совет: больше слушай, чем говори — так откроются новые двери.

Рак

Ты чувствуешь, что на первый план выходит сердце и чувства. Это время для теплых встреч и семейной поддержки.

Совет: позволяй себе нежность — и к себе, и к другим.

Лев

Эта неделя учит быть честным с собой. Важно проявить свою силу через человечность и открытое сердце, а не через гордость.

Совет: поддержи кого-то словом или делом — и получишь в ответ больше, чем ожидал.

Дева

С 23 числа ощущается новый этап — больше уверенности и сил. Это хороший момент для планов и начала новых дел.

Совет: составь маленький список задач на месяц — он станет твоим внутренним ориентиром.

Весы

Есть ощущение, что надо подвести итоги и отпустить лишнее. Важно не держаться за старое.

Совет: найди тихое место для себя — даже несколько часов тишины помогут восстановить баланс.

Скорпион

Неделя показывает, что твои действия влияют на других сильнее, чем ты думаешь. Поэтому важна искренность и открытая позиция.

Совет: будь честным в выборе — и жизнь подскажет правильный путь.

Стрелец

Ты чувствуешь испытания в отношениях с авторитетами или руководителями. Но настоящая сила сейчас — в спокойствии и честности.

Совет: не спорь ради победы, ищи решение, которое выиграют все.

Козерог

Есть желание что-то изменить кардинально. Но важно делать шаги не резко, а с пониманием и мягкостью.

Совет: проявляй заботу в близких отношениях — это даст силы для больших перемен.

Водолей

Неделя учит отпускать контроль и больше доверять. Тебе открываются возможности, если пойдешь не привычным, а новым путем.

Совет: дай место новым людям в жизни — они принесут свежее видение.

Рыбы

Отношения выходят на первый план. Может появиться новый союз или новое понимание в старом.

Совет: говори от сердца — даже сложные темы станут проще.

Лилия Подоляк

Обществопубликации
Ребенок
Луна
Гороскоп
Киев