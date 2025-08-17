Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа

Эта неделя будет переломной и насыщенной событиями. В частности – новолуние 23 августа в 09.06 по Киеву в первом градусе Девы. Как он повлияет на нас – специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Как указала Базиленко, до новолуния продлится убывающая Луна, а значит, первая половина недели прекрасно подходит для:

• завершение дел;

• доведение начатого до конца;

• уборка и очистка.

Особенно важно в пятницу, 22 августа, — тогда наступят 29-е лунные дни, которые традиционно считаются напряженными.

В это время лучше воздержаться от новых начинаний и косметологических процедур, а сосредоточиться на уборке дома и внутреннем балансе.

Новолуние 23 августа открывает новый цикл, но происходит оно в сложных аспектах: Солнце и Луна в соединении делают квадратуру к Урану. Это создает ощущение нестабильности, словно мы идем по пороховой бочке. Поэтому чрезвычайно важно в этот период действовать в стиле Девы — обдуманно, спокойно, с контролем эмоций и вниманием к деталям. В этот день стоит поработать над своими планами и желаниями на следующий месяц - посоветовала астролог.

Как отметила Базиленко, Марс в Весах дарит шанс разрешать конфликты дипломатическим путем, действовать взвешенно и осторожно.

А гармоничный секстиль Марса и Меркурия, который продлится всю неделю, дает возможность быстро договариваться, вести переговоры, решать даже сложные вопросы и выстраивать стратегии. Это мощная поддержка для любой интеллектуальной или коммуникационной деятельности.

Белая Луна во Льве: почему это так важно

С 13 августа и вплоть до марта 2026 года Белая Луна находится в знаке Льва. Как подчеркнула Базиленко, это чрезвычайно значимый период, ведь Лев символизирует сердце, творчество, детей и самовыражение.

Для нас всех в течение следующих семи месяцев важно научиться открывать свое сердце — себе, людям, миру. Это время искренности, любви, теплых чувств и человечности - рассказала астролог.

• Дети и будущие поколения. Лев связан с рождением и воспитанием детей, а также с нашими внутренними "детскими" чертами. Стоит больше внимания уделять семье, поддержке детей и сохранению чистоты души.

• Творчество и дело жизни. Этот период способствует тем, кто творит, создает новые проекты, раскрывает таланты и делится ими с миром.

• Власть и руководители. В это время освещаются все светлые и темные стороны правителей. Те, кто действует жестко и несправедливо, будут разоблачены.

Кого ждет удача в 2025 году: ответ астролога

Ключевые дни: 23–26 августа

В эти дни Белая Луна во Льве образует важнейший аспект — оппозицию с Плутоном, и это происходит именно в момент новолуния.

• Белая Луна — фиктивная точка на небе, которая в астрологии символизирует светлые силы, духовную защиту, совесть и чистоту намерений. Она показывает, где человек может получить помощь от высших сил, но в то же время требует от нас максимальной искренности и нравственности.

• Плутон — планета трансформации, власти и глубинных изменений. В мифологии он отвечает за подземное царство, скрытые силы, теневую сторону жизни. Он символизирует борьбу за власть, манипуляции, разрушение и возрождение. Там, где появляется Плутон, происходит проверка на силу и честность.

Эта оппозиция между Белой Луной и Плутоном символизирует "выбор" между добром и злом, светом и тенью.

1. В гороскопе это выглядит как трапеция со многими гармоничными аспектами, но с одним сильным напряжением. И именно она заставляет нас действовать сознательно.

2. То, что мы выберем сейчас, будет иметь последствия не только в ближайший месяц, но и на весь семимесячный цикл.

3. Это чрезвычайно важный период для решений и действий тех, кто находится у власти, ведь их последствия могут ощущаться в течение следующих семи лет.

"Вывод недели:

Перед нами стоит важный выбор. Белая Луна во Льве открывает двери к чистоте сердца и истинной силе, но оппозиция к Плутону напоминает: искушения тьмы всегда рядом. Поэтому главным нашим компасом должна стать совесть. Если мы будем действовать от сердца, честно и светло, то сможем заложить фундамент для новых возможностей, которые раскроются в ближайшие месяцы и даже годы.

Не забудьте на Новолуние, в Новолуние написать свои желания и запланировать свой месяц", - заявила Базиленко.

Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025

Овен

Неделя дает шанс почувствовать больше легкости и радости. Важно не спешить, а найти гармонию между желанием действовать и потребностью отдохнуть.

Совет: позаботься о своем теле, восстанови силы — тогда вдохновение само придет.

Телец

Будет больше забот вокруг дома и близких, но именно это дает ощущение стабильности. Появится шанс наладить то, что давно требовало внимания.

Совет: скажи теплые слова родным — твоя нежность сейчас для них бесценна.

Близнецы

Неделя насыщена общением. Слова и жесты могут менять настроение людей вокруг. Важно выбирать искренность вместо спешки.

Совет: больше слушай, чем говори — так откроются новые двери.

Рак

Ты чувствуешь, что на первый план выходит сердце и чувства. Это время для теплых встреч и семейной поддержки.

Совет: позволяй себе нежность — и к себе, и к другим.

Лев

Эта неделя учит быть честным с собой. Важно проявить свою силу через человечность и открытое сердце, а не через гордость.

Совет: поддержи кого-то словом или делом — и получишь в ответ больше, чем ожидал.

Дева

С 23 числа ощущается новый этап — больше уверенности и сил. Это хороший момент для планов и начала новых дел.

Совет: составь маленький список задач на месяц — он станет твоим внутренним ориентиром.

Весы

Есть ощущение, что надо подвести итоги и отпустить лишнее. Важно не держаться за старое.

Совет: найди тихое место для себя — даже несколько часов тишины помогут восстановить баланс.

Скорпион

Неделя показывает, что твои действия влияют на других сильнее, чем ты думаешь. Поэтому важна искренность и открытая позиция.

Совет: будь честным в выборе — и жизнь подскажет правильный путь.

Стрелец

Ты чувствуешь испытания в отношениях с авторитетами или руководителями. Но настоящая сила сейчас — в спокойствии и честности.

Совет: не спорь ради победы, ищи решение, которое выиграют все.

Козерог

Есть желание что-то изменить кардинально. Но важно делать шаги не резко, а с пониманием и мягкостью.

Совет: проявляй заботу в близких отношениях — это даст силы для больших перемен.

Водолей

Неделя учит отпускать контроль и больше доверять. Тебе открываются возможности, если пойдешь не привычным, а новым путем.

Совет: дай место новым людям в жизни — они принесут свежее видение.

Рыбы

Отношения выходят на первый план. Может появиться новый союз или новое понимание в старом.

Совет: говори от сердца — даже сложные темы станут проще.