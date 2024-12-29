Кого ждет удача в 2025 году: ответ астролога

Грядущий год будет наполнен изменениями. Будет много сложных и напряженных периодов но будут и те, для кого 2025 год станет очень удачным.

О том, кого именно ждет удача УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Детали

Грядущий год будет очень удачным для Близнецов.

Людей, рожденных под этим знаком, ждут значительные перемены. У них начнется новый этап в жизни. Прежде всего это касается людей, рожденных в первой декаде знака - они сильнее всего почувствуют перемены. И в течение семи последующих лет всех Близнецов будут ждать существенные изменения в жизни, появление чего-то нового, интересного. Также эти люди будут очень сильно меняться внутренне