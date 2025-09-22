28 августа антициклон Mareike будет определять погоду в Украине, принося сухую и солнечную погоду с постепенным повышением
температуры. Настоящая жара до +34 градусов ожидается с пятницы и продлится до конца лета.
26 августа в Украине ожидается облачная погода с кратковременными дождями и грозами в некоторых областях. Температура воздуха
будет колебаться от 15° до 26° тепла.
Неделя 25-31 августа 2025 года обещает быть продуктивной благодаря растущей Луне и отсутствию ретроградности планет. Однако,
первая половина недели потребует осторожности в любовных и финансовых вопросах из-за оппозиции Венеры с Плутоном.
Астрологический прогноз на год для Украины указывает на продолжение военного напряжения и возможные изменения границ. Ожидается
поддержка партнеров и изменения в руководстве страны.
Девы (23 августа - 22 сентября) — аналитические, требовательные и преданные личности, стремящиеся к совершенству. Они являются
надежной опорой, ценят правду и порядок, а их чувствительность скрыта за внешней сдержанностью.
Эта неделя принесет новолуние 23 августа, открывая новый цикл, но с ощущением нестабильности. Белая Луна во Льве до марта 2026
года акцентирует важность искренности и творчества.
Эта неделя принесет эмоциональное напряжение, но и шанс для перемен и внутреннего равновесия.