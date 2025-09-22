$41.250.00
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 14795 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 23204 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 28226 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 41381 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 55378 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 52847 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 27770 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
22 сентября, 05:30 • 49856 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 24897 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Избиение девушки во Львове попало на видео: полиция установила нападавшихVideo22 сентября, 14:33 • 11245 просмотра
Послы Буркина-Фасо, Мали и Нигера посетили оккупированный Крым. В МИД обвинили африканских дипломатов в лицемерии22 сентября, 16:37 • 3560 просмотра
Незаконное обогащение на более чем 16 млн грн: столичной судье Кропивной сообщили о подозрении22 сентября, 17:16 • 5664 просмотра
Молдова может стать плацдармом для проникновения войск рф в Одесскую область в случае победы пророссийских сил - Санду22 сентября, 17:57 • 9608 просмотра
Оккупированный Крым под атакой дронов: взрывы слышали в Севастополе18:33 • 6808 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 39283 просмотра
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Дональд Трамп
Радослав Сикорский
Кир Стармер
Украина
Государственная граница Украины
Запорожье
Израиль
Великобритания
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 39283 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 20975 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 37518 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 88069 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 110622 просмотра
МиГ-31
Хранитель
Бильд
MIM-104 Patriot
Еврофайтер Тайфун
Новости по теме
В Украину идет августовская жара, метеоролог указала, где ожидать до +34Photo

28 августа антициклон Mareike будет определять погоду в Украине, принося сухую и солнечную погоду с постепенным повышением температуры. Настоящая жара до +34 градусов ожидается с пятницы и продлится до конца лета.

Погода и окружающая среда • 27 августа, 08:49 • 4510 просмотра
Самый прохладный день недели: какой будет погода в Украине 26 августаPhoto

26 августа в Украине ожидается облачная погода с кратковременными дождями и грозами в некоторых областях. Температура воздуха будет колебаться от 15° до 26° тепла.

Погода и окружающая среда • 26 августа, 04:06 • 4634 просмотра
Эксклюзив
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа

Неделя 25-31 августа 2025 года обещает быть продуктивной благодаря растущей Луне и отсутствию ретроградности планет. Однако, первая половина недели потребует осторожности в любовных и финансовых вопросах из-за оппозиции Венеры с Плутоном.

Общество • 25 августа, 06:07 • 234877 просмотра
Эксклюзив
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе

Астрологический прогноз на год для Украины указывает на продолжение военного напряжения и возможные изменения границ. Ожидается поддержка партнеров и изменения в руководстве страны.

Общество • 23 августа, 07:20 • 133920 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto

Девы (23 августа - 22 сентября) — аналитические, требовательные и преданные личности, стремящиеся к совершенству. Они являются надежной опорой, ценят правду и порядок, а их чувствительность скрыта за внешней сдержанностью.

Общество • 23 августа, 06:00 • 89469 просмотра
Эксклюзив
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа

Эта неделя принесет новолуние 23 августа, открывая новый цикл, но с ощущением нестабильности. Белая Луна во Льве до марта 2026 года акцентирует важность искренности и творчества.

Общество • 17 августа, 07:17 • 156312 просмотра
Эксклюзив
Неделя пути от напряжения к равновесию: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16–22 июня

Эта неделя принесет эмоциональное напряжение, но и шанс для перемен и внутреннего равновесия.

Общество • 16 июня, 06:27 • 60784 просмотра