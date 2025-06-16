Неделя пути от напряжения к равновесию: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16–22 июня

На этой неделе нас ждет замечательное событие - день Летнего Солнцестояния. Кроме того, Марс переходит в знак Девы. Как эти события повлияют на представителей всех знаков Зодиака - специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Магия света: День Летнего Солнцестояния 2025

21 июня наступит один из самых мощных дней года — День Летнего Солнцестояния. Это момент, когда Солнце достигает самой высокой точки в небе, и день становится самым длинным, а ночь — самой короткой.

Это не просто астрономическое явление — это сакральная граница сезона, открывающая новый период силы. В народной традиции считалось, что природа в этот день говорит с человеком напрямую: можно просить удачи, любви, здоровья, мира. Желание, загаданное в этот день, приобретает особый вес. А свет, окутывающий землю, очищает душу - указала Базиленко.

Энергия недели: Марс и ритмы силы

На этой неделе Марс переходит в знак Девы (17 июня). Это делает наши действия более продуманными, практичными, упорядоченными. Но из-за ярких аспектов к Юпитеру и Урану, энергия все еще пульсирует.

Поэтому:

Возможны эмоциональные срывы, резкие решения.

Но в то же время — шанс выйти на новый уровень активности, увидеть, что нужно изменить.

Что делать:

– не спешить;

– работать с планом;

– избегать эмоциональных взрывов;

– беречь силу.

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Напряжение в воздухе: Сатурн в квадрате к Юпитеру

Всю эту неделю Сатурн с Нептуном в знаке Овна формирует напряженный квадрат к Юпитеру, и в конце недели к этому присоединится и Солнце. Это создает у многих из нас внутренний конфликт:

"Что важно, а что — нет?

На что тратить силы?

Какое направление выбрать?

Может казаться, что все распадается, что никто не дает четкого ответа. И это нормально.

Подсказка: позволь себе не знать, просто быть в процессе. Сатурн учит нас уважению ко времени", - указала астролог.

"Я не обязан все знать сейчас. Я двигаюсь в своем ритме, и это — тоже путь."

Эмоциональные ритмы Луны

до 19 июня — Луна в Рыбах: усиленная интуиция, мечты, чувствительность. Можно творить, молиться, чувствовать.

19–21 июня — Луна в Овне: активные дни, эмоции на пике, желание действовать.

С утра 21 июня (с 04:55) — Луна входит в Тельца: стабилизация, потребность в уюте, телесном комфорте. Хорошо быть на природе, рядом с близкими, заниматься телом, красотой, садом, домом.

"Итог:

Эта неделя — путь от напряжения к равновесию.

А 21 июня — день, когда небо открывает нам дверь, чтобы мы могли вспомнить, кто мы, чего хотим, и какой свет живет в нас.

Загадывайте желания, молитесь, благодарите, открывайтесь любви.

Это день, когда Вселенная точно вас слышит", - посоветовала Базиленко.

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Овен

Неделя может начинаться с внутреннего сомнения — не спеши с ответами. Все понемногу становится на свои места. Позволь себе паузу, чтобы почувствовать, куда хочешь двигаться дальше.

Подсказка: Слушай не только разум, но и сердце.

Совет: Разговаривай с близкими — именно там сейчас твоя сила.

Телец

Неделя может быть насыщена бытовыми или финансовыми вопросами. Но в то же время появится возможность что-то перестроить в своей жизни так, как давно хотелось.

Подсказка: То, что казалось сложным — начинает проясняться.

Совет: Наведи порядок в пространстве вокруг себя — это даст ясность внутри.

Близнецы

Наступает момент, когда стоит обратить внимание не только на дела, но и на себя. Эта неделя поможет навести порядок в мыслях и почувствовать внутренний комфорт.

Подсказка: Ты не обязан делать все сам.

Совет: Проведи время с семьей или теми, кто наполняет тебя теплом.

Рак

Начинается твой персональный новый год. Все, что ты заложишь сейчас — имеет силу прорасти в ближайшее время. Удели внимание мечтам, телу, дому, людям, которые тебя любят.

Подсказка: Ты — в точке начала.

Совет: В день солнцестояния мысленно или вслух произнеси свое желание. Оно будет услышано.

Лев

Есть желание отстраниться от шума и побыть в одиночестве — и это правильно. Сейчас время не действий, а более глубокого осмысления. Набирайся сил. Скоро твой свет снова засияет во всю.

Подсказка: В тишине ты услышишь себя лучше.

Совет: Не пытайся угодить всем — просто побудь с собой.

Дева

Неделя дает четкость и внутренний фокус. Можно сделать то, что давно откладывалось. Ощущение контроля возвращается — и это добавляет уверенности.

Подсказка: Чем проще — тем эффективнее.

Совет: Создай для себя четкий план и не спеши. Все успеешь.

Весы

Неделя ставит вопрос: а где ты потерял равновесие? Есть потребность сделать выбор, принять решение, или отпустить что-то, что тянет назад.

Подсказка: Не всем решениям нужна логика — иногда достаточно тишины.

Совет: Обрати внимание на свое тело — оно подскажет, куда тебе сейчас.

Скорпион

Это неделя глубоких чувств и важных прозрений. Что-то может "щелкнуть" внутри — и ты увидишь ситуацию под новым углом.

Подсказка: То, что кажется закрытым — скоро откроется.

Совет: Не останавливайся перед неизвестным. Ты уже готов к следующему шагу.

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Стрелец

Могут возникать сомнения в собственном пути. Это нормально — сейчас все меняется, и ты снова формируешь свою личную правду.

Подсказка: Ответы придут через людей или путешествие.

Совет: Оставайся открытым — даже когда не все понятно.

Козерог

Неделя активирует тему отношений: либо тебя что-то больше не устраивает, либо ты хочешь глубины, которой пока не хватает. Пришло время честного разговора.

Подсказка: Твоя стабильность начинается с внутренней искренности.

Совет: Посмотри, кто рядом с тобой сейчас — это важно.

Водолей

Есть шанс проявить себя, сделать смелый шаг, заявить о том, что ты можешь. Даже если кажется, что еще рано — мир уже тебя видит.

Подсказка: Не жди идеального момента.

Совет: Поделись тем, что делаешь — тебя поймут и поддержат.

Рыбы

Неделя дает эмоциональную глубину и потребность в тепле. Хочется мечтать, рисовать, любить, творить. Но важно и не терять связь с реальностью.

Подсказка: Твоя чувствительность — это не слабость, а дар.

Совет: Выбирай все, что наполняет: цвета, ароматы, прикосновения, тишину.