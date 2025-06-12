Финансовая тревога: что это такое и как справиться

В современном мире, особенно в условиях войны, экономической нестабильности и инфляции, все больше людей испытывают финансовую тревогу. Это не просто волнение из-за денег, а постоянное внутреннее напряжение, связанное с реальными или воображаемыми финансовыми угрозами. Такая тревога способна влиять на принятие решений, отношения и общее психическое здоровье. В комментарии УНН психолог Екатерина Кононова рассказала, что такое финансовая тревога, и как с ней справиться.

Что такое финансовая тревога?

Финансовая тревога – это эмоциональная и физиологическая реакция на стресс, связанный с деньгами. Она может возникать даже у тех, кто имеет достаточный доход, если есть страх потерять стабильность или ощущение контроля. В период военного положения, нестабильной экономики, роста цен и общей неопределенности – такая тревога стала массовым явлением - отмечает Кононова.

По ее словам, типичными проявлениями финансовой тревоги являются:

постоянные мысли о деньгах, даже в спокойные моменты;

тревога перед оплатой счетов, ведением бюджета;

отложение или избегание финансовых решений;

чрезмерная экономия или, наоборот, импульсивные расходы как способ снятия напряжения;

раздражительность.

"Человек, переживающий финансовую тревогу, постоянно думает о том, как обеспечить базовые потребности, что будет, если ситуация ухудшится, сможет ли он оплатить обучение ребенка, приобрести лекарства или справиться с долгами. Это не просто размышления – это эмоциональное и физическое напряжение, проявляющееся в теле: напряженность мышц, затрудненное дыхание, проблемы со сном, быстрая усталость, раздражительность. Часто тревога сопровождается чувством вины или стыда – например, из-за того, что не удается заработать больше или обеспечить себе или семье "нормальный уровень жизни", - добавляет Кононова.

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Причины финансовой тревоги

Психолог отмечает, что причиной финансовой тревоги могут быть реальные трудности (потеря работы, долги, низкий доход, рост цен). Однако часто она имеет более глубокие корни.

"Она может возникать из детского опыта бедности, финансовой нестабильности в семье или из-за установок типа "деньги достаются тяжело", "денег всегда не хватает", "бедность – это позор". Во взрослой жизни к этому прибавляются внешние обстоятельства – война, потеря работы, переезд, долги или неожиданные расходы", - отмечает психолог.

Она также отмечает, что социальные сети и сравнение себя с "успешными" людьми могут лишь усиливать внутреннее напряжение. Человек чувствует, что не вписывается в общепринятые представления о "норме", что его усилий недостаточно, что он постоянно "отстает".

Причиной финансовой тревоги также может быть неопределенность будущего, страх перед войной, инфляцией, пенсионным возрастом и иррациональные убеждения, например: "Я должен всегда иметь запас денег, иначе я ничего не стою".

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Как справиться с финансовой тревогой

Чтобы справиться с финансовой тревогой, важно прежде всего признать ее. Не замалчивать, не стесняться и не игнорировать, а честно сказать себе: "Я сейчас тревожусь из-за денег, и это нормально в таких обстоятельствах". Признание – это первый шаг к уменьшению напряжения. Далее следует постепенно наводить ясность в финансовой ситуации. Даже если она сложная, четкое осознание своих доходов, расходов, долгов и возможностей помогает снизить тревожность. Создайте финансовую картину, соберите полную информацию о доходах, расходах, долгах, сбережениях для понимания, с чем вы имеете дело. Очень важно действовать постепенно. Не стоит браться сразу за полный финансовый аудит или радикальное сокращение расходов. Можно начать с простого: записать основные расходы за неделю, выделить обязательные платежи, попытаться отложить символическую сумму. Маленькие шаги создают ощущение контроля – а именно его не хватает в состоянии тревоги - отмечает психолог.

Также она советует развивать финансовую грамотность.

"Чем больше вы знаете о деньгах – тем меньше страха, читайте проверенные источники, используйте простые мобильные приложения для ведения бюджета, разделите расходы на обязательные, желаемые и ненужные. Параллельно следует обратить внимание на свои внутренние убеждения относительно денег. Многие из них могут быть нерациональными или устаревшими. Например, мысль "я никогда не смогу заработать больше" блокирует поиск новых возможностей. Важно выявить и изменить деструктивные установки. Вместо "я никогда не смогу зарабатывать больше" - "я могу научиться новому, что увеличит мой доход". Вместо "мне стыдно просить помощь" - "просить поддержки – это нормально, особенно в сложные времена", - отмечает психолог.

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По ее словам, кроме финансовых шагов, очень важно заботиться о себе в целом. Тревога – это не только об уме, но и о теле. Регулярный сон, здоровое питание, движение, ограничение новостей и забота об отношениях – все это помогает снижать общий уровень тревожности. Иногда, чтобы снять напряжение, нужно просто выйти на прогулку, обнять кого-нибудь из близких или сделать паузу, вместо бесконечного прокручивания мыслей.

Если финансовая тревога мешает повседневной жизни, вызывает панические атаки или депрессию, вызывает конфликты в семье, приводит к серьезным финансовым решениям "на эмоциях" - обратитесь к психологу. Консультация с психологом поможет отделить реальные трудности от катастрофических сценариев в голове, увидеть другие перспективы, научиться справляться со стрессом без самообвинения и паники.

"Финансовая тревога – это не о деньгах как таковых, а об ощущении безопасности, контроля и достоинства. Она не исчезает мгновенно, но маленькими шагами можно вернуть уверенность и спокойствие. Деньги – всего лишь инструмент. Ваша ценность – не в кошельке, а в жизни, которую вы ежедневно строите, несмотря ни на что", - резюмировала Кононова.

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